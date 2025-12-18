«И я приелся, и мне приелось». Откровенное интервью с Тамбиевым после ухода из «Адмирала»

Увольнение Леонида Тамбиева из «Адмирала» стало настоящей сенсацией. Понятно, что у «моряков» не особо клеились дела в нынешнем сезоне, но Тамбиев для хоккейного Владивостока был чем-то большим, чем просто главный тренер. Скорее уже символ команды, архитектор, превративший обычный дальневосточный клуб в крепкого участника Кубка Гагарина, встречаться с которым не хотел никто из признанных фаворитов турнира. И казалось, что Тамбиева нельзя просто вот так взять и уволить, хоть и за неважные текущие результаты. Однако руководитель «Адмирала» принял такое решение, и пока нет никакой уверенности, что дальше будет лучше.

Для самого Тамбиева решение о его отстранении стало неприятным сюрпризом, но спустя немного времени Леонид Григорьевич признаётся – он и сам уже подустал работать в таком режиме. Шутка ли, четыре года в «Адмирале» со всеми бесконечными перелётами и сменами часовых поясов! «Если тренер или игрок хочет посмотреть, чего он стоит, пусть приезжает поработать на Дальний Восток», — с высоты житейского опыта усмехается Тамбиев в ходе нашей беседы. Что ж, Леонид Григорьевич, пожалуй, сам себе доказал, что готов принять новый вызов в КХЛ, и есть у меня подозрение, что без работы сидеть ему долго не придётся.

«Гендиректор «Адмирала» решил, что я не справляюсь. Честно, я такого не ожидал»

— Между вашим отстранением от работы и расторжением контракта с «Адмиралом» прошло больше недели. Что происходило в это время?

— Команда была распущена на три дня, затем два-три дня ушло на утрясание всех нюансов расторжения контракта. Когда все детали были согласованы, мы расстались.

— То есть не было такого, что могли переиграть ситуацию?

— Нет, ничего такого. Всё согласно контракту и регламенту КХЛ, по правилам и законам лиги.

— Насколько неожиданным получилось это отстранение? Как понимаю, сразу же после игры с «Локомотивом» всё произошло.

— Да, сразу после матча, в раздевалке. Зашёл Алексей Андреевич Ан (генеральный директор «Адмирала». – Прим. «Чемпионата»), всё объявил. Честно, я такого не ожидал.

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Покоробила формулировка – «отстранён от работы». Не было ли тут какой-то конфликтной ситуации?

— Да нет, никакого конфликта, мы нормально общались. У меня была своя зона ответственности, у гендиректора – своя. Он принял такое решение. Формулировка… Всё ведь определяет результат. Четыре игры проиграли дома, из зоны плей-офф выпали, наверное, он решил, что я не справляюсь. Тут надо у него спрашивать, почему он принял такое решение. Это реакция на домашнюю серию.

«С командой я не прощался. Не люблю эти сопли размазывать. Что я им скажу после четырёх поражений?»

— Получается, сами вы понимали, как можно поправить ситуацию?

— Ну я же четыре года в «Адмирале», для меня это не ново. Я понимал, что всё-таки перелёты-самолёты эти, усталость у ребят накопилась. Плюс Сошников с Грманом только с травм вышли, им надо было набрать кондиции, возможно, поторопились их вводить в состав. Ребята рвались в бой, горели, но видно было, что игровые кондиции потеряны, а мы ведь играем в 18 хоккеистов, то есть это две боевые единицы.

Немножко нам не хватило в этой домашней серии, думал, что сейчас в паузу подтянем физические кондиции. У меня никакой паники не было, я чётко знал, что делать. Понятно, что есть нехватка мастерства у некоторых игроков, но я знал, чем компенсировать, всё-таки четыре года в команде, всё это проходили, всё одно и то же. Я к этому привык.

— Удалось ли попрощаться с командой?

— Нет, я не прощался. Им в раздевалке объявили, что тут прощаться? Я не люблю эти сопли размазывать, показухой заниматься. Всё им сказали, ни убавить, ни прибавить. Что я им скажу после четырёх поражений?

Леонид Тамбиев в раздевалке «Адмирала» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

— Было ли всё-таки что-то в этом сезоне, что шло не так, как раньше?

— Я глубокий анализ такой ещё не проводил. Однако каждый год у нас была нехватка игроков хорошего уровня. Я не про топовых хоккеистов даже говорю, а про добротных, правильных. Мы сами раскрывали таких, они перезагружали карьеры в «Адмирале», но в этом сезоне многие ребята играли не так ярко, как в прошлом.

— У вас не было накопившейся моральной усталости? Всё-таки четыре сезона в «Адмирале» со всеми вытекающими.

— Да, вы правы. Наверное, и я приелся немножко, и мне приелось. Есть такое, скрывать не буду. Да у любого тренера так, кто больше трёх сезонов в одной команде.

«В КХЛ на одних спичах и лозунгах долго не продержаться. Всё зависит от подбора игроков»

— Какой итог подведёте под своей работой в «Адмирале»?

— Всё, что у меня есть – мои знания и опыт — я честно вкладывал в команду. Приятно, что это была моя первая команда в КХЛ, я получил огромный опыт. Много что поменял в своей работе, сам поменялся. Опять же, во многих нюансах и мелочах стал гибче, в общении с игроками, в игровом и тренировочном процессе. Опять же, лига поменяла меня, я сам вижу, что многие вещи теперь делаю по-другому. Но по-прежнему считаю, что всё зависит от подбора игроков. В этой лиге на одних спичах, лозунгах, на одной физподготовке долго не продержаться, не поставить игру, которая будет приносить результат и очки. С другой стороны, все недоработки тренера в КХЛ видны моментально. Уровень лиги очень высокий, невероятное количество сильнейших хоккеистов в каждой команде, поэтому надо соответствовать.

— Вы сказали, что стали гибче. То есть в КХЛ необходимо как-то иначе работать с игроками, чем в той же ВХЛ?

— Да просто здесь нужно на многие мелочи не обращать внимание, не отвлекаться. Надо чётко поставить команде игру, дисциплину и физическую подготовку. Не отвлекаться на какие-то второстепенные вопросы, не тратить эмоции на что-то, кроме игры и работы на лавке.

Леонид Тамбиев после выхода «Адмирала» во второй раунд Кубка Гагарина — 2023 Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

«И дальше буду следить за «Адмиралом» — любимый город, любимая команда»

— У вас не было прощания с командой, а дела передали Ильнуру Гизатуллину?

— Я два-три дня находился в тренерской. Гизатуллин, в принципе, ничего у меня не спрашивал. Я видел план работы, одно-два упражнения новых добавлено, но направленность та же в тренировочном процессе. Ничего я не увидел, чтобы поменялось. Мы в общем поговорили о каких-то вещах, однако на тренировочный процесс у каждого своё видение, и это нормально. Что я буду вмешиваться, зачем?

— Продолжаете следить за «Адмиралом»?

— Конечно, вот игру с «Амуром» смотрел, переживал за ребят, за результат. И дальше буду следить – любимый город, любимые болельщики, любимая команда.

— Какие у вас дальнейшие планы?

— В конце декабря полечу в Москву. Скорее всего, там пока останусь, пока не планирую никуда уезжать из России. Ничего конкретного нет. Хоккей смотрю, потому что нельзя отставать, надо держать себя в тонусе, смотреть, куда двигается хоккей, лига. Если отстать от этого поезда, то потом не догонишь.

— Если вам завтра предлагают возглавить клуб КХЛ – вы готовы?

— Вряд ли кто-то предложит завтра (смеётся). Но, конечно, мне хочется продолжить работу в этой лиге.

— Будете ли вы придирчивы к выбору, если такой появится? Хотите ли пойти в топ-клуб, будете ли после «Адмирала» смотреть на географическое положение?

— Да, столько налетал… И в таких условиях удавалось находить какую-то золотую середину, держать команду в тонусе. А когда летаешь на выезд час-полтора – это, наверное, полегче в плане адаптации. Если уж «Адмирал» частенько показывал приличную игру и хорошее движение при таких-то перелётах и сменах часовых поясов.

— Да, я об этом и говорю. Вы хотели бы поработать в более комфортных условиях?

— Так неправильно говорить: комфортные условия. Любая работа главным тренером почётна в КХЛ, просто есть различия. Не отвлекаешься на многие вещи: как восстановить ребят, за сколько дней вылетать в поездку, чтобы учесть акклиматизацию. Конечно, с учётом моего дальневосточного опыта в другом клубе, наверное, будет полегче. Хотя работать-то в КХЛ везде тяжело, я это прекрасно понимаю.