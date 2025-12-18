Скидки
Показать ещё
Расписание спортивных матчей 19 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: Суперкубок Италии по футболу, Овечкин против Мэттьюса и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 декабря 2025 года
Горячее 19 декабря: «Бруклин» с Дёминым принимает «Майами», битва Дортмунда и Мёнхенгладбаха, «Трактор» — «Магнитка» в КХЛ и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 декабря в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Кучеров «молниям» вернуться в погоню за лидерством на Востоке?

«Тампа» потерпела четыре поражения в шести последних матчах и отстала от лидирующей в конференции «Каролины» уже на семь очков. До второго места, однако, всего два очка, поэтому победа сильно поможет «Лайтнинг». В то же время от «Флориды», занимающей девятое место, отделяет всего одно очко, так что любая осечка может выкинуть «молний» из зоны плей-офф. Спасёт ли Кучеров «Тампу» в очередной раз?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Кучеров начинает свою великую погоню:
Кучеров станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Объясняем, что для этого нужно
Кучеров станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Объясняем, что для этого нужно

🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Питтсбург» кошмарную серию?

«Пингвинз» ударно начали сезон, включившись в борьбу за лидерство на Востоке, однако ближе к середине регулярки подсдали. Команда Евгения Малкина потерпела шесть поражений подряд и выпала из топ-8. Сейчас «Питтсбург» идёт на 11-м месте и отстаёт от зоны плей-офф на два очка. А в соперниках – «Оттава», которой не хватает всего трёх очков до самих «пингвинов». Победа каждой из команд будет очень много значить для турнирных раскладов.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
У команды Малкина и Кросби интересные перестановки в составе:
Большой обмен в НХЛ! У команды Макдэвида теперь новый вратарь
Большой обмен в НХЛ! У команды Макдэвида теперь новый вратарь

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Овечкин прервать сухую серию?

«Вашингтон» проиграл три последних матча и отстал от лидера конференции «Каролины» уже на шесть очков. А капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин после голеадорских геройств не может поразить ворота соперников уже пять встреч подряд. В матче с «Торонто» его голов будут ждать – как и голов его потенциального наследника Остона Мэттьюса. Примечательно, что у каждого в этом сезоне по 14 шайб. Кто же вырвется вперёд в этой гонке?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
У Овечкина мог появиться крутой одноклубник:
«Вашингтон» упустил топ-звезду НХЛ! Овечкин мог получить достойное подкрепление
«Вашингтон» упустил топ-звезду НХЛ! Овечкин мог получить достойное подкрепление

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реванш от «оленей»?

«Бруклин» в прошлом матче разгромил «Милуоки» со счётом 127:82. Клуб из Нью-Йорка повторил свой рекорд по самой крупной победе. Правда, «Нетс» ещё раз предстоит сыграть с тем же соперником. Вряд ли «олени» позволят повториться такому. Как проявит себя Егор Дëмин?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Как Дëмин закрыл рот провокатору:
«Он на него лает». Дёмин блестяще осадил провокатора и подтвердил свою устойчивость
Видео
«Он на него лает». Дёмин блестяще осадил провокатора и подтвердил свою устойчивость

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион начнëт новую серию?

«Оклахоме» не удалось выйти в финал Кубка НБА — «Сан-Антонио» прервал победную серию «Тандер», насчитывающую 16 матчей. Тем не менее команда во главе с Гилджес-Александером может очень сильно покуражиться в игре с «Клипперс», которые очень плохо выступают в этом сезоне. Ждём разгром?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Слухи и сделки в НБА — здесь:
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Live
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE

🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 3, спринты, 10 км, мужчины и 7,5 км, женщины

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Спринт 10 км
19 декабря 2025, пятница. 09:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 3, Чайковский
Женщины. Спринт 7.5 км
19 декабря 2025, пятница. 11:30 МСК
Не началось

Интрига: кто победит в последнем спринте года?

Чайковский принимает главное биатлонное противостояние между Россией и Беларусью — Кубок Содружества. В пятницу там спринтерскими гонками откроется третий этап турнира, в рамках которого пройдут последние соревнования в 2025 году. Претендентами на победу у мужчин значатся Кирилл Бажин, Антон Смольский и Эдуард Латыпов, ведь именно они попали на подиум последней подобной гонки в Ханты-Мансийске. А у женщин больше всего шансов на успех имеют Наталия Шевченко, Динара Смольская и Анна Сола. Теперь им всем нужно показать хорошую скорость вместе с отменной стрельбой!

Статистика Кубка Содружества по биатлону
Как закончились гонки в Хантах?
Ещё один белорус обыграл всех россиян! Да что происходит с нашей сборной по биатлону? Ещё один белорус обыграл всех россиян! Да что происходит с нашей сборной по биатлону?
Мороз Метеле не помеха! Яркие итоги масс-старта у женщин на Кубке Содружества Мороз Метеле не помеха! Яркие итоги масс-старта у женщин на Кубке Содружества

⛸️ 15:30: Фигурное катание, чемпионат России

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Не началось

Интрига: как покажут себя Петросян и Гуменник на последнем турнире перед Олимпиадой?

Одиночники врываются в очередной предолимпийский чемпионат России. И оба турнира – что женский, что мужской – будут по-настоящему непредсказуемыми. Конечно, особое внимание будет приковано к Аделии Петросян, которая идёт на шикарной победной серии. Но соперниц у неё на этом старте предостаточно: и Алиса Двоеглазова, и Дарья Садкова, и Дина Хуснутдинова. А ещё способны удивить Камилла Нелюбова и Мария Елисова, владеющие тройным акселем.

В мужском турнире предсказать что-либо просто невозможно. Фигуристов, которые способны на старшие четверные и просто безумные прокаты, предостаточно. Петру Гуменнику, конечно, достанется особое внимание. Однако и Владислав Дикиджи, и Николай Угожаев, и Марк Кондратюк — многие способны удивить и захватить лидерство после короткой программы.

Статистика ЧР по фигурному катанию
Наши одиночники сотворят магию вне Хогвартса?
Наши фигуристы пользуются магией! Распределяем парней по факультетам Хогвартса перед ЧР
Наши фигуристы пользуются магией! Распределяем парней по факультетам Хогвартса перед ЧР

🎦 🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, спринт, 10 км, мужчины

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2025, пятница. 16:15 МСК
Не началось

Интрига: сказка Йохан-Олава продолжается?

Сенсация из Норвегии — Йохан-Олав Ботн всё так же возглавляет общий зачёт Кубка мира. После гонок в Хохфильцене скептикам стало ясно, что успехи норвежца вовсе не случайны — к декабрю он подошёл в идеальной форме. Лидер тотала забрал четыре из пяти личных медалей на старте сезона, а его худшим результатом стало четвёртое место в спринте в Австрии. Ну кто ещё может похвастаться такой стабильностью? Только он. На третьем этапе КМ во французском Анси представитель Норвегии наверняка вновь зацепит пару-тройку медалей.

Статистика Кубка мира по биатлону
Спринт в Хохфильцене выиграл лидер сборной Италии:
Это новый уровень! Джакомель наконец-то сделал ноль и выиграл спринт на Кубке мира
Это новый уровень! Джакомель наконец-то сделал ноль и выиграл спринт на Кубке мира

🏒 17:00: «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Евгений Кузнецов забить своей родной команде?

Переход звёздного нападающего в стан одного из принципиальнейших соперников вызвал резонанс. И так немалый шум вокруг персоны Кузнецова становится всё громче: форвард нередко пропускает матчи по решению тренерского штаба «Металлурга». На данный момент Евгений провёл всего 14 встреч, набрав 9 (1+8) очков. Более того, он только 17 декабря смог забить первый гол в сезоне. Но матч с родным «Трактором» точно станет для него важным событием. Только вот как Кузя себя проявит?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как Кузя забил первый гол в сезоне?
Видео
Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург»

⚽️ 22:00: «Болонья» — «Интер», Суперкубок Италии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: крайне неудобный для фаворита соперник

В ноябре 2022-го миланцы от души покуражились над болоньезцами и загрузили им шесть голов (6:1). С тем пор эти соперники пересекались шесть раз, и перевес, как ни странно, на стороне «Болоньи» — три победы, две ничьих и всего одно поражение. Возможно, Кристиан Киву переломит неприятную традицию «Интера» при Симоне Индзаги? Тем более год назад чёрно-синие обидно упустили Суперкубок Италии: вели 2:0 в финале с «Миланом» и устроились на 2:3. Они явно жаждут вернуть трофей, который ранее брали трижды подряд.

Статистика Суперкубка Италии
В Серии А Киву уже на вершине:
Сенсация у «Баварии», поворот гонки в Италии, безумная победа Эмери. Главное в еврофутболе
Видео
Сенсация у «Баварии», поворот гонки в Италии, безумная победа Эмери. Главное в еврофутболе

⚽️ 22:30: «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах, Бундеслига, 15-й тур

Германия — Бундеслига . 15-й тур
19 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва неуступчивых тёзок

Та «Боруссия», что из Дортмунда, разучилась проигрывать в Бундеслиге: последнее и единственное её поражение состоялось в середине октября. От «Баварии», что логично. Гладбахская же «Боруссия» расцвела при Ойгене Поланском. Да, недавно уступила дома «Вольфсбургу», но до этого взяла 16 очков в пяти турах. Ожидаем яркую битву и множество голов. Так обычно и случается, когда эти соперники пересекаются в Дортмунде. Из последнего — 3:2, 4:2, 5:2, 6:0.

Статистика Бундеслиги
Один из лидеров дортмундцев отправится в Мюнхен?
Bild: «Боруссия» хочет около € 50 млн за Шлоттербека, «Бавария» готова повысить его оклад
