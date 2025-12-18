Топ-события пятницы: Суперкубок Италии по футболу, Овечкин против Мэттьюса и НБА

Горячее 19 декабря: «Бруклин» с Дёминым принимает «Майами», битва Дортмунда и Мёнхенгладбаха, «Трактор» — «Магнитка» в КХЛ и биатлон!

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: поможет ли Кучеров «молниям» вернуться в погоню за лидерством на Востоке?

«Тампа» потерпела четыре поражения в шести последних матчах и отстала от лидирующей в конференции «Каролины» уже на семь очков. До второго места, однако, всего два очка, поэтому победа сильно поможет «Лайтнинг». В то же время от «Флориды», занимающей девятое место, отделяет всего одно очко, так что любая осечка может выкинуть «молний» из зоны плей-офф. Спасёт ли Кучеров «Тампу» в очередной раз?

🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервёт ли «Питтсбург» кошмарную серию?

«Пингвинз» ударно начали сезон, включившись в борьбу за лидерство на Востоке, однако ближе к середине регулярки подсдали. Команда Евгения Малкина потерпела шесть поражений подряд и выпала из топ-8. Сейчас «Питтсбург» идёт на 11-м месте и отстаёт от зоны плей-офф на два очка. А в соперниках – «Оттава», которой не хватает всего трёх очков до самих «пингвинов». Победа каждой из команд будет очень много значить для турнирных раскладов.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Овечкин прервать сухую серию?

«Вашингтон» проиграл три последних матча и отстал от лидера конференции «Каролины» уже на шесть очков. А капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин после голеадорских геройств не может поразить ворота соперников уже пять встреч подряд. В матче с «Торонто» его голов будут ждать – как и голов его потенциального наследника Остона Мэттьюса. Примечательно, что у каждого в этом сезоне по 14 шайб. Кто же вырвется вперёд в этой гонке?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

Интрига: реванш от «оленей»?

«Бруклин» в прошлом матче разгромил «Милуоки» со счётом 127:82. Клуб из Нью-Йорка повторил свой рекорд по самой крупной победе. Правда, «Нетс» ещё раз предстоит сыграть с тем же соперником. Вряд ли «олени» позволят повториться такому. Как проявит себя Егор Дëмин?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чемпион начнëт новую серию?

«Оклахоме» не удалось выйти в финал Кубка НБА — «Сан-Антонио» прервал победную серию «Тандер», насчитывающую 16 матчей. Тем не менее команда во главе с Гилджес-Александером может очень сильно покуражиться в игре с «Клипперс», которые очень плохо выступают в этом сезоне. Ждём разгром?

🎯 9:00: Биатлон, Кубок Содружества, этап 3, спринты, 10 км, мужчины и 7,5 км, женщины

Интрига: кто победит в последнем спринте года?

Чайковский принимает главное биатлонное противостояние между Россией и Беларусью — Кубок Содружества. В пятницу там спринтерскими гонками откроется третий этап турнира, в рамках которого пройдут последние соревнования в 2025 году. Претендентами на победу у мужчин значатся Кирилл Бажин, Антон Смольский и Эдуард Латыпов, ведь именно они попали на подиум последней подобной гонки в Ханты-Мансийске. А у женщин больше всего шансов на успех имеют Наталия Шевченко, Динара Смольская и Анна Сола. Теперь им всем нужно показать хорошую скорость вместе с отменной стрельбой!

⛸️ 15:30: Фигурное катание, чемпионат России

Интрига: как покажут себя Петросян и Гуменник на последнем турнире перед Олимпиадой?

Одиночники врываются в очередной предолимпийский чемпионат России. И оба турнира – что женский, что мужской – будут по-настоящему непредсказуемыми. Конечно, особое внимание будет приковано к Аделии Петросян, которая идёт на шикарной победной серии. Но соперниц у неё на этом старте предостаточно: и Алиса Двоеглазова, и Дарья Садкова, и Дина Хуснутдинова. А ещё способны удивить Камилла Нелюбова и Мария Елисова, владеющие тройным акселем.

В мужском турнире предсказать что-либо просто невозможно. Фигуристов, которые способны на старшие четверные и просто безумные прокаты, предостаточно. Петру Гуменнику, конечно, достанется особое внимание. Однако и Владислав Дикиджи, и Николай Угожаев, и Марк Кондратюк — многие способны удивить и захватить лидерство после короткой программы.

🎦 🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, этап 3, спринт, 10 км, мужчины

Интрига: сказка Йохан-Олава продолжается?

Сенсация из Норвегии — Йохан-Олав Ботн всё так же возглавляет общий зачёт Кубка мира. После гонок в Хохфильцене скептикам стало ясно, что успехи норвежца вовсе не случайны — к декабрю он подошёл в идеальной форме. Лидер тотала забрал четыре из пяти личных медалей на старте сезона, а его худшим результатом стало четвёртое место в спринте в Австрии. Ну кто ещё может похвастаться такой стабильностью? Только он. На третьем этапе КМ во французском Анси представитель Норвегии наверняка вновь зацепит пару-тройку медалей.

🏒 17:00: «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли Евгений Кузнецов забить своей родной команде?

Переход звёздного нападающего в стан одного из принципиальнейших соперников вызвал резонанс. И так немалый шум вокруг персоны Кузнецова становится всё громче: форвард нередко пропускает матчи по решению тренерского штаба «Металлурга». На данный момент Евгений провёл всего 14 встреч, набрав 9 (1+8) очков. Более того, он только 17 декабря смог забить первый гол в сезоне. Но матч с родным «Трактором» точно станет для него важным событием. Только вот как Кузя себя проявит?

⚽️ 22:00: «Болонья» — «Интер», Суперкубок Италии, 1/2 финала

Интрига: крайне неудобный для фаворита соперник

В ноябре 2022-го миланцы от души покуражились над болоньезцами и загрузили им шесть голов (6:1). С тем пор эти соперники пересекались шесть раз, и перевес, как ни странно, на стороне «Болоньи» — три победы, две ничьих и всего одно поражение. Возможно, Кристиан Киву переломит неприятную традицию «Интера» при Симоне Индзаги? Тем более год назад чёрно-синие обидно упустили Суперкубок Италии: вели 2:0 в финале с «Миланом» и устроились на 2:3. Они явно жаждут вернуть трофей, который ранее брали трижды подряд.

⚽️ 22:30: «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах, Бундеслига, 15-й тур

Интрига: битва неуступчивых тёзок

Та «Боруссия», что из Дортмунда, разучилась проигрывать в Бундеслиге: последнее и единственное её поражение состоялось в середине октября. От «Баварии», что логично. Гладбахская же «Боруссия» расцвела при Ойгене Поланском. Да, недавно уступила дома «Вольфсбургу», но до этого взяла 16 очков в пяти турах. Ожидаем яркую битву и множество голов. Так обычно и случается, когда эти соперники пересекаются в Дортмунде. Из последнего — 3:2, 4:2, 5:2, 6:0.