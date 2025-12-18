Рок-звезда против отличника. Как отличаются медийные образы Кросби и Овечкина?

Включаешь трансляцию НХЛ — а там в рекламе букмекера Александр Овечкин. Александр Овечкин рекламирует крупный маркетплейс, Александр Овечкин с довольным видом ест стейки из индейки… В общем, возрождается советский анекдот про «я тебе попереключаю!». Кроме шуток, Овечкин сделал редкую вещь — смог стать редким спортсменом, который идентифицируется российской аудиторией, которая либо смотрит спорт раз в год, либо вообще его не смотрит. Что важно, произошло это ещё до достижения магических 895.

Сидни Кросби, конечно же, тоже рекламирует много что — однако сложно сказать, что его образ настолько притягателен для публики. Что «Вашингтон», что «Питтсбург» в последних сезонах прихрамывали, однако на матчах «Кэпиталз» всегда полная посадка, а в бывшей столице стальных магнатов торчат жёлтенькие прогалы. Да и сам Кросби как-то незаметно для многих штамповал 90-очковые сезоны в последние годы, но не попадал в сборную сезона или в топ-5 голосования в индивидуальных призах.

К этому большому юбилею «Чемпионат» запускает спецпроект «Сид и Ови». До конца этого сезона мы будем рассказывать об эпохе Овечкина и Кросби – вспоминать их лучшие матчи, обсуждать противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона», анализировать их личности и взаимоотношения.

Здесь мы не будем говорить о хоккее, а исследуем феномен образа двух хоккеистов: почти что рок-звезды из Вашингтона и его вечного конкурента из «Питтсбурга», который в медийном плане всегда следовал старому доброму принципу «два-с: умеренность и аккуратность».

Разделение это было видно уже в дебютном сезоне двух суперзвёзд. Возможно, вам это покажется странным, но американская пресса гораздо чаще и больше атаковала Кросби, чем Овечкина. Частично это было связано с поведением русского новичка – он был намного более открытым для прессы, чем 87-й номер, намного более эмоциональным и содержательным.

Хоккейный журналист Sports Illustrated Майкл Фарбер описывал один из первых случаев общения местной прессы с Ови. После безумной игры с «Рейнджерс» и серии буллитов из 15 раундов Овечкина спросили про неудачный буллит. Первым словом, которое он выдал в ответ, было резкое «Fuck». Уже после ругательства Овечкин продолжил: «Лёд был ужасен. Я пытался направить шайбу верхом, но Лундквист отлично сыграл. Моя ошибка».

«За 10 секунд можно было услышать всю суть Овечкина: ответственный, откровенный, не стесняющийся поговорить. Сидни Кросби, другой гламурный новичок НХЛ, никогда не позволит себе отбросить в сторону послематчевую корректность», — писал Фарбер. Сидни постоянно критиковал олдскульный любитель красивых пиджаков Дон Черри, а газеты Торонто писали, что Сид даже не заслуживает нашивки на груди из-за своих постоянных апелляций к судьям. На тот момент оба игрока уже давно были под медийным микроскопом, однако в случае Сидни он был больше и точнее.

Овечкин начинал в те времена, когда в федеральный эфир шло хорошо, если 10% игр регулярного сезона Суперлиги, и даже матчи чемпионата мира транслировали не Первый или «Россия», а ТВЦ. Зато за Кросби плотно следили с 16 лет. Весь сезон-2004/2005 корреспондент главной канадской газеты сидел в родной для игрока провинции Нова Скотия и описывал его жизнь. «Globe and Mail имеет зарубежные бюро в Пекине, Вашингтоне, Москве, Лондоне и Кросби», – иронично писал упомянутый выше Фарбер. Правда, разный уровень развития хоккейных медиа не повлиял на то, как вели себя сами игроки.

Хорошая иллюстрация медийного образа Овечкина — реклама для канала ESPN. Американский спортивный гигант сделал целую серию роликов со спортсменами, которые примеряли неожиданные образы для рекламы флагманской передачи канала «Спортцентр». Здесь Овечкин в паре с Семёном Варламовым, который на тот момент играл в «Вашингтоне», изображает русского шпиона. В 2025-м это смотрится совсем иначе.

Если верить ведущему ESPN Стиву Леви, этот ролик стал самым дорогим в серии, но обращает на себя внимание не это. «Для финальной сцены, где Овечкина поднимают вверх, у нас был дублёр. Такой же рост, вес, габариты, цвет волос, тоже одетый в полную униформу, он был готов. Однако Ови отказался от его услуг и сказал, что сделает всё сам. Он словно Том Круз!». Кстати, обратите внимание, как меняется выражение лица Овечкина в момент, когда он остаётся один — вполне себе актёрский жест.

Кросби — яркий противовес этого. Например, он не имеет аккаунтов в популярных соцсетях. «В моём детстве не было этого, в отличие от многих ребят, которые сейчас играют в НХЛ», — объяснял Кросби пять лет назад, говоря о том, что ему просто это не нужно. А ведь Сидни — такое же лицо лиги, каким был условный Том Брэди в НФЛ. Про то, как футбольные звёзды гоняются за количеством подписчиков на своих каналах, и говорить не стоит. Однако Кросби сознательно абстрагируется от этого: абсурдно, что он даже не появлялся на обложках любой части игры NHL.

Схожим образом дело обстоит и с интервью. «Я довольно старомоден, мне никогда не хотелось показывать всем, как у меня дела. Так как я часто даю интервью, люди могут думать, что я хочу высказывать своё мнение. Но я никогда не ощущал потребности в этом. Когда тебе задают вопрос, то человек выражает мнение, и его мнение может отличаться от твоего. Я не должен вступать в спор, журналисты делают свою работу, задавая вопросы, и я тоже должен выполнить свою работу и как можно лучше ответить на этот вопрос», — рассказывал Сидни в 2015-м. В этом ответе чувствуется ученическая выучка.

Показательная история: в 2004-м, когда Сидни даже не дебютировал в НХЛ, ему было некомфортно раздавать автографы, потому что из-за этого ему не хотелось задерживать оппонентов. Кросби говорил: «То, что ты получаешь лишнее внимание, не даёт тебе права мешать партнёрам по команде. Ты должен думать об этом и держать на уме».

Впрочем, стоит лучше понять, в какой культурной среде воспитывался Кросби. Например, вот так коллеги описывали первого номера драфта НБА – 2014 Эндрю Уиггинса: «Уиггинс – типичный канадец, вежливый, улыбчивый, инфантильный. Скромный и малоразговорчивый. Насквозь положительный. Убийственно работоспособный. В общем, идеальный баскетболист для вас, странные люди, почему-то предпочётшие баскетбол гораздо более подходящему вам хоккею». Никого не напоминает, правда?

Канадские хоккейные традиции, в общем-то, выводят на первый план одно простое правило. Если утрировать, то команда всё, а отдельный ты – никто. Поэтому не надо высовываться; невежливо радоваться слишком буйно и слишком сильно; некрасиво выпускать при счёте 4:0 в концовке матча на большинство своих лидеров (может, помните, как тренер сборной США обижался на Олега Знарка в Пхёнчхане?). Это помогает побеждать, но в медийном плане звёздный хоккеист почти всегда уступит баскетболисту второго плана: разная харизма.

У российской хоккейной школы есть много проблем: она готовит центров, которые плохо играют на точке вбрасывания, до недавнего времени почти не производила атакующих защитников, а игра в обороне для многих наших вингеров — слабое звено. Зато эти вингеры с шайбой стабильно становились самыми зрелищными игроками в НХЛ: как говорили про Буре, «он заставлял зрителей вскакивать с мест».

И в этом плане Овечкин и Кросби являются вполне себе типичными представителями своих школ. Правда, нетипичным Овечкина делает именно его поведение. Если мы берём образ типичного героического русского в американской культуре — это Иван Драго или Иван Данко, молчаливый и не особенно улыбающийся великан. Ови легко мог бы сыграть Драго без особого гримирования, но его вспышки радости превращают Овечкина в главную рок-звезду хоккея: представляете, сколько раз Александр ломал бы гитару о сцену? Именно поэтому джерси Ови остаются в топе продаж НХЛ даже в других городах: потому что Александр разрывает шаблоны игры, где не принято высовываться.

А Кросби в этом плане противоречив. С одной стороны, в плане командных достижений он спокойно перебивает Овечкина, а хоккей — всё-таки командный спорт, ещё и единственный, где вместо отдельных игроков действуют их пары и звенья. Следование этой философии хоккейного дзен-буддизма помогает побеждать. Возможно, продвижению хоккея как игры это не особенно помогает, однако Сидни часто говорит: «Я такой, какой я есть» — и в свои годы он тем более не поменяется. Хоккей же не может состоять только из рок-звёзд: эту игру многие любят за трудяг.