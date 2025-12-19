Никитин всё ещё не может обыграть «Локомотив» Хартли, СКА взял реванш у «Ак Барса».

«Барыс» устроил сенсацию в Москве, игрок «Нефтехимика» ударил судью. Итоги дня в КХЛ

18 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть матчей. Подводим их итоги.

За девять секунд до конца первого периода Степан Хрипунов с передач Никиты Шашкова и Данила Романцева открыл счёт во встрече. В середине второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Автомобилиста» забросил Кёртис Волк с передач Максима Осипова и Брукса Мэйсека, у «Динамо» — Вадим Мороз с передачи Андрея Стася. На 16-й минуте третьего периода Илья Усов с передач Роба Хэмилтона и Егора Борикова сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится с «Адмиралом» дома 21 декабря. «Динамо» в этот же день примет на своём льду «Ладу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 16-й минуте первого периода Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Марка Ульева открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Прохор Полтапов с передач Виталия Абрамова и Максима Соркина восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Авангардом» дома 20 декабря. ЦСКА 21 декабря сразится в гостях с московским «Динамо».

На третьей минуте первого периода Александр Жаровский с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Кузнецов с передачи Петра Хохрякова удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода Данил Веряев забросил шайбу в составе «Северстали».

После данной победы «Салават Юлаев» прервал серию поражений из двух матчей. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».

На четвёртой минуте первого периода Артём Блажиевский с передач Александра Волкова и Константина Окулова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Николай Прохоркин с передач Александра Волкова и Артёма Блажиевского сделал счёт 2:0. На 18-й минуте периода Константин Окулов забросил третью шайбу «Авангарда» в игре.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» встретится с «Металлургом» в гостях 22 декабря. «Авангард» 20 декабря сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом».

На 16-й минуте первого периода Александр Хмелевски с передач Никиты Лямкина и Семёна Терехова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Марат Хайруллин с передач Валентина Зыкова и Николая Голдобина восстановил равенство в счёте. На пятой минуте третьего периода Матвей Поляков вывел СКА вперёд. На 13-й минуте периода Сергей Плотников с передач Егора Савикова и Марата Хайруллина сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Митчелл Миллер с передач Никиты Лямкина и Кирилла Семёнова сократил отставание «Ак Барса» до минимума.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».

На восьмой минуте второго периода Макс Комтуа открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Ансар Шайхмедденов восстановил равенство в счёте. На 48-й секунде третьего периода Семён Симонов вывел «Барыс» вперёд. На третьей минуте периода Иэн Маккошен сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Динмухамед Кайыржан забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 16-й минуте периода Никита Гусев сделал счёт 4:2.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» встретится с ЦСКА в гостях 21 декабря. «Барыс» в этот же день примет на своём льду «Сочи».

Матчи 19 декабря

