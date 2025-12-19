Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 декабря 2025 года, обзор, видео голов, новости хоккея

«Барыс» устроил сенсацию в Москве, игрок «Нефтехимика» ударил судью. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 18 декабря 2025 года
Никитин всё ещё не может обыграть «Локомотив» Хартли, СКА взял реванш у «Ак Барса».

18 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Хрипунов (Шашков, Романцев) – 19:51 (5x5)     2:0 Волк (Осипов, Мэйсек) – 32:58 (5x5)     2:1 Мороз (Стась) – 33:21 (5x5)     2:2 Усов (Хэмилтон, Бориков) – 55:08 (5x5)     3:2 Голышев – 65:00    

За девять секунд до конца первого периода Степан Хрипунов с передач Никиты Шашкова и Данила Романцева открыл счёт во встрече. В середине второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Автомобилиста» забросил Кёртис Волк с передач Максима Осипова и Брукса Мэйсека, у «Динамо» — Вадим Мороз с передачи Андрея Стася. На 16-й минуте третьего периода Илья Усов с передач Роба Хэмилтона и Егора Борикова сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» встретится с «Адмиралом» дома 21 декабря. «Динамо» в этот же день примет на своём льду «Ладу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Ульев) – 15:15 (5x5)     1:1 Полтапов (Абрамов, Соркин) – 26:32 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

На 16-й минуте первого периода Максим Шалунов с передач Артура Каюмова и Марка Ульева открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Прохор Полтапов с передач Виталия Абрамова и Максима Соркина восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» встретится с «Авангардом» дома 20 декабря. ЦСКА 21 декабря сразится в гостях с московским «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Жаровский (Сучков, Горшков) – 02:03 (5x5)     0:2 Кузнецов (Хохряков) – 06:29 (5x5)     1:2 Веряев – 19:15 (5x5)    

На третьей минуте первого периода Александр Жаровский с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Кузнецов с передачи Петра Хохрякова удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода Данил Веряев забросил шайбу в составе «Северстали».

После данной победы «Салават Юлаев» прервал серию поражений из двух матчей. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с ЦСКА дома 23 декабря. «Салават Юлаев» 20 декабря примет на своём льду «Ак Барс».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков, Окулов) – 03:20 (5x5)     0:2 Прохоркин (Волков, Блажиевский) – 08:01 (5x5)     0:3 Окулов – 17:15 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Артём Блажиевский с передач Александра Волкова и Константина Окулова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Николай Прохоркин с передач Александра Волкова и Артёма Блажиевского сделал счёт 2:0. На 18-й минуте периода Константин Окулов забросил третью шайбу «Авангарда» в игре.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» встретится с «Металлургом» в гостях 22 декабря. «Авангард» 20 декабря сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

На 16-й минуте первого периода Александр Хмелевски с передач Никиты Лямкина и Семёна Терехова открыл счёт во встрече. На четвёртой минуте второго периода Марат Хайруллин с передач Валентина Зыкова и Николая Голдобина восстановил равенство в счёте. На пятой минуте третьего периода Матвей Поляков вывел СКА вперёд. На 13-й минуте периода Сергей Плотников с передач Егора Савикова и Марата Хайруллина сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Митчелл Миллер с передач Никиты Лямкина и Кирилла Семёнова сократил отставание «Ак Барса» до минимума.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. «Ак Барс» в этот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 27:58 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Кайыржан, Савицкий) – 30:29 (5x5)     1:2 Симонов (Логвин) – 40:48 (5x5)     1:3 Маккошен (Морелли, Веккионе) – 42:22 (5x5)     1:4 Кайыржан (Омирбеков, Савицкий) – 52:54 (5x4)     2:4 Гусев (Пыленков) – 55:23 (5x4)    

На восьмой минуте второго периода Макс Комтуа открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Ансар Шайхмедденов восстановил равенство в счёте. На 48-й секунде третьего периода Семён Симонов вывел «Барыс» вперёд. На третьей минуте периода Иэн Маккошен сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Динмухамед Кайыржан забросил четвёртую шайбу гостей в игре. На 16-й минуте периода Никита Гусев сделал счёт 4:2.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» встретится с ЦСКА в гостях 21 декабря. «Барыс» в этот же день примет на своём льду «Сочи».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 19 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanymahvnE
Выиграй яблочный смартфон 17
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android