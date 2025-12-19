Невезение Овечкина продолжается! Обстучал все штанги «Торонто», но опять остался без голов

Насколько до сих пор 40-летний Александр Овечкин важен для «Вашингтона», говорит занимательная статистика – в нынешнем сезоне «Вашингтон» выиграл 10 из 11 матчей (а ещё в одном затащил игру в овертайм), когда россиянин забивал гол, и смог одержать всего три победы, когда он оставался вообще без очков.

Неутешительная статистика последних дней – Ови резко перестал забивать. После дубля в ворота «Сан-Хосе» в начале декабря наступила настоящая засуха. А вместе с этим закончилась мощная серия побед «столичных» из шести матчей. И за последние недели они потеряли лидерство в Восточной конференции, пропустив на первое место «Каролину».

Сегодня по воротам «Торонто» капитан «Вашингтона» нанёс четыре броска в створ, а вдобавок обстучал все штанги. Ну никак не заходит шайба, уже шесть матчей подряд — самая длительная сухая серия Ови в этом сезоне. И дело, естественно, не в старании. Овечкин всё такой же супермотор команды, как и всегда.

К хорошим новостям – игроки «Вашингтона» не надеются на одного Овечкина, а берут ответственность за результат на себя. После крайне неудачного выезда, в котором за два матча «Кэпс» пропустили в общей сложности 10 голов, а забили только один, они собрались и выдали мощную игру с «Торонто». Справились и без результативных действий Овечкина.

Вратарь Логан Томпсон, оформивший «сухарь» после 22 сейвов, вообще назвал этот матч лучшим для «столичных» в сезоне. Особенно хозяева постарались в меньшинстве, которого было достаточно.

Выстрелила линия обороны: на счету Джона Карлсона один гол, а у Джейкоба Чикрана – дубль. Кстати, «Вашингтон» — лидер НХЛ в этом году по голам защитников (27). Второе звено команды тоже внесло свою лепту. Оказалось, перед матчем они провели собрание тройкой, где обсудили, что у них идёт не так. Сделали выводы и сегодня организовали два гола. «Эта тройка не только переживает за результат, но и старается довести свою игру до совершенства. Когда их игра начинает расклеиваться, они сами стараются всё исправить, не дожидаются меня», — высказался главный тренер команды Спенсер Карбери.

Ну и в целом «Торонто» сегодня был для «Вашингтона» не соперником, гости сами это признали. «Они были более нацелены, показали намного больше страсти в своей игре. В этом вся разница. Чем это объяснить, учитывая наше турнирное положение? Игроков спрашивайте, не меня», — припечатал главный тренер Крэйг Берюбе.

Ещё немного, и «Торонто» может оказаться на самом дне Востока.