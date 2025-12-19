Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Коламбус — Миннесота — 2:5, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, семь очков россиян

Ещё один «русский» день в «Миннесоте»! Четвёрка наших разорвала «Коламбус»
Елена Кузнецова
Отчёт «Коламбус» — «Миннесота» — 2:5
Комментарии
Капризов, Тарасенко, Юров и Тренин набрали в сумме семь очков, поучаствовав во всех пяти голах команды.

«Миннесота» пусть и совершила свою сделку века, выменяв из «Ванкувера» суперзвезду Куинна Хьюза, но результаты этого перехода мы сможем оценить только позднее. Куинн, конечно, забил гол в первом же матче за новую команду, а в следующей игре отметился передачей, в целом играет полезно и забирает на себя львиную долю игрового времени. С «Коламбусом» он очков не набрал, зато отыграл больше 32 минут (и это в матче без овертайма!), установив личный рекорд. Можно только представить, что будет, когда он полностью адаптируется в новых условиях!

Но всё же пока главные звери «Миннесоты» — это неудержимая русская четвёрка. Кирилл Капризов, естественно, в роли предводителя. Сегодня на его счету заброшенная шайба и две передачи – нападающий в последних трёх матчах набрал 7 (4+3) очков и идёт третьим в списке снайперов НХЛ в нынешнем сезоне.

А передача на первый гол «Миннесоты» во втором периоде позволила Кириллу обогнать Мариана Габорика и выйти на чистое седьмое место среди лучших ассистентов в истории «Уайлд» (219).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Веренски (Койл, Силлинджер) – 15:20     1:1 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 33:30     1:2 Тарасенко (Тренин, Юров) – 36:15     2:2 Веренски – 37:39     2:3 Эрикссон Эк (Тренин, Болди) – 51:50     2:4 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 58:08     2:5 Болди (Капризов) – 58:46    

Чуть позже Данила Юров, Яков Тренин и Владимир Тарасенко идеальной комбинацией завершили контратаку, организовав полностью «русский» гол. У Володи уже третья шайба в последних двух матчах, в «Миннессоте» с такими партнёрами он чувствует себя великолепно. У Юрова – четвёртое очко за два последних матча, а всего за 28 матчей дебютного сезона – 12 (4+8) очков при стабильно растущем игровом времени и доверии тренера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вообще, наши ребята приложили свою руку ко всем голам «Миннесоты» в этом матче, фактически разорвав «Коламбус». После второго периода счёт был 2:2, однако в третьей двадцатиминутке действия надёжной рабочей лошадки Якова Тренина привели к голу Эрикссона Эка с пятачка.

В концовке оставалось только дожать «мундиров» — «Миннесота» справилась с этим без труда. Капризов сначала забил в пустые ворота сам, а затем ещё и поучаствовал в голе Мэтта Болди (тоже на пустые).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

5:2 – шестая победа «Миннесоты» подряд!

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android