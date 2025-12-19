Капризов, Тарасенко, Юров и Тренин набрали в сумме семь очков, поучаствовав во всех пяти голах команды.

Ещё один «русский» день в «Миннесоте»! Четвёрка наших разорвала «Коламбус»

«Миннесота» пусть и совершила свою сделку века, выменяв из «Ванкувера» суперзвезду Куинна Хьюза, но результаты этого перехода мы сможем оценить только позднее. Куинн, конечно, забил гол в первом же матче за новую команду, а в следующей игре отметился передачей, в целом играет полезно и забирает на себя львиную долю игрового времени. С «Коламбусом» он очков не набрал, зато отыграл больше 32 минут (и это в матче без овертайма!), установив личный рекорд. Можно только представить, что будет, когда он полностью адаптируется в новых условиях!

Но всё же пока главные звери «Миннесоты» — это неудержимая русская четвёрка. Кирилл Капризов, естественно, в роли предводителя. Сегодня на его счету заброшенная шайба и две передачи – нападающий в последних трёх матчах набрал 7 (4+3) очков и идёт третьим в списке снайперов НХЛ в нынешнем сезоне.

А передача на первый гол «Миннесоты» во втором периоде позволила Кириллу обогнать Мариана Габорика и выйти на чистое седьмое место среди лучших ассистентов в истории «Уайлд» (219).

Чуть позже Данила Юров, Яков Тренин и Владимир Тарасенко идеальной комбинацией завершили контратаку, организовав полностью «русский» гол. У Володи уже третья шайба в последних двух матчах, в «Миннессоте» с такими партнёрами он чувствует себя великолепно. У Юрова – четвёртое очко за два последних матча, а всего за 28 матчей дебютного сезона – 12 (4+8) очков при стабильно растущем игровом времени и доверии тренера.

Вообще, наши ребята приложили свою руку ко всем голам «Миннесоты» в этом матче, фактически разорвав «Коламбус». После второго периода счёт был 2:2, однако в третьей двадцатиминутке действия надёжной рабочей лошадки Якова Тренина привели к голу Эрикссона Эка с пятачка.

В концовке оставалось только дожать «мундиров» — «Миннесота» справилась с этим без труда. Капризов сначала забил в пустые ворота сам, а затем ещё и поучаствовал в голе Мэтта Болди (тоже на пустые).

5:2 – шестая победа «Миннесоты» подряд!