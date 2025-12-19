«Астана — это krasiva». Интервью с легионером «Барыса»

Мэйсон Морелли уже запомнился в КХЛ не только голами, но и яркими драками.

У «Барыса» пока нет гарантированного места в плей-офф, однако команда Михаила Кравца всё-таки смогла многих приятно удивить. Астанинский клуб выгрызает очки у лидеров, местные игроки прогрессируют, и «Барыс» впервые за три последних сезона выглядит конкурентоспособной командой — на местной арене не просто так выросла посещаемость в этом году.

У легионеров «Барыса» этого созыва нет такого же статуса, как у Найджела Доуса или Брендона Боченски, которые приезжали в КХЛ с немалым опытом игры в НХЛ и топовой статистикой в фарм-клубах. Однако они смогли хорошо вписаться в новый клуб — как тот же Мэйсон Морелли, который с 23 очками является третьим бомбардиром команды. В интервью «Чемпионату» после матча с «Автомобилистом» (4:1) Морелли кратко рассказал о сезоне и своей карьере.

— Расскажите о вашей победе в Екатеринбурге.

— Отличная командная победа, грамотно распоряжались шайбой и бились друг за друга. В моменте с моими передачами отлично сработали мои партнёры по звену, командные усилия были ключом к победе.

— Как оцените итоги первой половины сезона для «Барыса»?

— Мы пытаемся выстроить системную игру. Не всегда это получалось, мы бы хотели набрать побольше очков, однако каждый день работаем над улучшением стиля и знаем, что хорошая игра и взаимная поддержка принесут нам успех во второй части сезона.

Мэйсон Морелли Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

— Чем занимались в паузе? Были в Дубае, может быть?

— Нет-нет, просто уезжал в Алма-Ату на пару дней.

— Как вам работается с Михаилом Кравцом? Он много играл в Америке, знает английский

— Здорово, что он знает английский. Это очень сильно помогает нам, зарубежным игрокам, однако местные хоккеисты тоже понимают язык и периодически что-то для нас переводят. Парни помогают нам лучше понимать, как они живут, и это очень важно для нас — ведь по-русски мы не говорим.

— У Кравца есть репутация олдскульного тренера. Это ощущается?

— Да, есть такое, но нам это нравится. Он много от нас требует, каждую игру мы должны проводить ответственно, биться за себя и друг за друга.

— Вы играете вместе с Майком Веккионе и Джейком Масси, и в лиге сейчас много ребят из ахаэловского «Херши». Может, у вас есть групповой чат? Поддерживаете связь?

— Мы дружили, когда играли в «Херши», очень хотелось выиграть чемпионский титул в АХЛ вместе. И продолжаем поддерживать связь, приятно спустя какое-то время снова оказаться в одной команде и зажигать, здорово пересекаться с ними каждый день.

— В Минске тоже большая группа ваших одноклубников по «Херши»: Фукале, Энас, Лимож.

— Они отличные игроки и не оказались бы на своём нынешнем месте, если бы ими не были. Я рад, что у них всё получается, они были отличными одноклубниками, всегда радостно за своих друзей.

— Расскажите о вашей зрелищной драке с Александром Лукиным из «Сибири».

— Я просто хотел зарядить парней энергией с самого начала матча, чтобы игра началась правильно. Конечно, мы обсудили с ним это заранее, нельзя же просто накинуться на соперника без предупреждения.

— Насколько вам сложно было пробиться в НХЛ в статусе незадрафтованного игрока?

— Я просто всегда старался играть просто и эффективно.

— Вы набрали два очка в первом же матче в НХЛ. Помните свои эмоции?

— Никогда не забуду этот момент, на матче была вся моя семья, незабываемые эмоции. «Вегас» — особенная организация, она дала мне впечатляющую возможность. Сам город шикарный, много отличных людей, невероятная атмосфера.

— Как вам Астана? В своё время город сильно перестроили.

— Астана — это krasiva (говорит на русском). Мне всё здесь очень нравится, как и другим ребятам. Здесь всё прекрасно, отличная кухня и условия для жизни.