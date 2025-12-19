Легенда «Динамо» вернулся в клуб тренером. В ЦСКА он помог построить династию

Равиль Якубов второй раз в карьере вошёл в тренерский штаб члена знаменитой «Русской пятёрки». Теперь он будет помогать Вячеславу Козлову.

Накануне московское «Динамо» прервало семиматчевую победную серию, на домашнем льду проиграв «Барысу» (2:4). За этой встречей с трибун «ВТБ Арены» наблюдал новый тренер столичного клуба Равиль Якубов. Всего за несколько часов до игры руководство бело-голубых окончательно утвердило важнейшие изменения в тренерском штабе Вячеслава Козлова – один из самых именитых и титулованных специалистов за всю историю клубного российского хоккея присоединился к родной организации в качестве старшего тренера.

В сложившейся ситуации «Динамо» было бы крайне сложно найти более понятное и здравое решение, нежели привлечение Якубова в штаб Козлова. Равиль Якубов — воспитанник бело-голубых, мастер спорта международного класса. За московское «Динамо» он отыграл семь сезонов, успев за это время стать четырёхкратным чемпионом страны. Здесь необходимо заметить, что за 79 лет существования «Динамо» всего шести его игрокам удалось выиграть четыре титула. Якубов стал чемпионом СССР (1991), СНГ (1992) и России (1993, 1995). Кстати, к последнему чемпионству Равиль привёл родной клуб в качестве капитана.

Воспитанник бело-голубых завершил карьеру игрока весной 2005 года в «Сибири». В марте того же года в Омске был создан Независимый профсоюз хоккеистов России, в котором Якубов вскоре получил должность заместителя председателя. В октябре 2007 года он вернулся в «Динамо», куда его пригласили на должность тренера в хоккейной школе, а уже спустя несколько месяцев началась тренерская карьера специалиста на высшем уровне.

После отставки Владимира Крикунова в декабре 2007-го Якубов вошёл в штаб «Динамо» сначала в качестве ассистента исполнявшего обязанности главного тренера Анатолия Антипова, а затем — пришедшего на пост главного тренера Владимира Вуйтека. Во время своего первого пребывания в качестве тренера Якубов отработал в «Динамо» по апрель 2010 года, став вместе с командой обладателем Кубка Шпенглера – 2010.

Поднятие чемпионского стяга Якубова под своды арены «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Весной 2010-го в московском «Динамо» произошли памятные изменения, после которых пути Якубова и родного для него клуба разошлись аж на 15 лет. С 2011 по 2018 год Равиль Амирович продолжал активно набираться тренерского опыта в «Нефтехимике» и «Витязе». В сезоне-2015/2016 он был исполняющим обязанности главного тренера подмосковного клуба, а взлёт тренерской карьеры Якубова начался в 2018-м, когда он вошёл в штаб Игоря Никитина в ЦСКА.

В первый же год совместной работы специалистов армейцы добрались до финала Кубка Гагарина, где в пятиматчевой серии уступили «Ак Барсу». Однако уже в следующем сезоне ЦСКА впервые в истории стал чемпионом КХЛ, в решающей серии всухую разобравшись с «Авангардом» (4-0). Примечательно, что автором «золотого» гола в четвёртом матче финала стал Максим Мамин, ныне выступающий как раз за московское «Динамо».

Причём выступающий не очень удачно. В 25 матчах регулярного чемпионата 30-летний форвард забросил всего две шайбы, одна из которых влетела как раз в ворота уже покинувшего Россию голкипера ЦСКА Спенсера Мартина. Разумеется, никто не брал Якубова в «Динамо» персонально под работу с Маминым. Круг обязанностей специалиста будет намного шире, но, вполне возможно, Равилю Амировичу всё-таки удастся подобрать нужные ключи и разбудить хоккеиста, с которым он долгое время крайне плодотворно сотрудничал в ЦСКА.

Как действующий форвард «Динамо» приносил ЦСКА чемпионство: Видео Видео победного гола Мамина, который принёс ЦСКА Кубок Гагарина

В 2020 году армейцы второй год подряд стали обладателями Кубка Континента как лучшая команда по итогам регулярного чемпионата. Для подопечных Никитина всё складывалось как нельзя лучше, однако пандемия коронавируса привела к досрочному завершению сезона. Армейцам вручили золотые медали чемпионата России, вот только Кубок Гагарина оказался не разыгран. На следующий год ЦСКА уступил в финале плей-офф КХЛ, за что Никитин поплатился должностью. Одного Кубка Гагарина и двух финалов руководству армейского клуба оказалось недостаточно – настолько высоки были требования в ЦСКА.

Сергей Фёдоров и Равиль Якубов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

На смену Никитину пришёл легендарный в прошлом игрок Сергей Фёдоров, который в то время только начинал свой тренерский путь. Члену великой «Русской пятёрки» позарез требовался специалист, который на 100% знаком со всеми тонкостями непосредственно тренерской профессии. Этим специалистом как раз и оказался Якубов. Равиль Амирович продолжил работу в тренерском штабе армейцев и помог Фёдорову привести красно-синих к двум подряд Кубкам Гагарина. Особенно памятным получилось чемпионство в 2022 году, когда сам Фёдоров зимой был вынужден покинуть расположение клуба в связи с работой в сборной России на Олимпийских играх.

«Мне очень помогли Равиль Якубов, Евгений Корешков, Владимир Чебатуркин. Благодарен им за то, как они отработали, на мой взгляд, скучный сегмент, пока Сергей Наумов и Хассан Саид были со мной в Пекине. Рад, что мои товарищи по тренерскому штабу правильно настроили игроков, а те отреагировали на ситуацию должным образом. Вместе они провели прекрасный подготовительный этап, который привёл ЦСКА к победе в Кубке Гагарина», – говорил Фёдоров в интервью.

Шестилетний период работы в ЦСКА принёс Якубову три Кубка Гагарина, четыре звания чемпиона России и три Кубка Континента. В 2024 году он покинул штаб армейской команды, на полтора года выпав из активной тренерской деятельности. Интерес к специалисту был огромный, но свою роль сыграл жизненный фактор – Якубову было важно продолжать работать в Москве, так что простор для поиска вариантов был минимальным.

Равиль Якубов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В декабре 2025-го всё сошлось в одной точке. После отставки Алексея Кудашова из московского «Динамо» занимавший пост старшего тренера и отвечавший за игру нападающих и розыгрыш большинства Вячеслав Козлов был переведён на роль исполняющего обязанности главного тренера. Под руководством Козлова бело-голубые сначала пережили эмоциональный кризис после ухода бывшего тренера, а затем выдали эффектную семиматчевую победную серию, значительно стабилизировав свою игру. На этом отрезке динамовцы к тому же ещё провели четыре матча «на ноль», после чего Козлов закономерно был утверждён главным тренером.

И теперь уже ему понадобился квалифицированный помощник для работы с форвардами и большинством. Этим человеком и стал Якубов – грамотный специалист, который умеет доносить свои мысли до игроков. На выбор старшего тренера повлияло и то обстоятельство, что Козлов и Фёдоров – давние партнёры по той самой «Русской пятёрке». Разумеется, Вячеслав Анатольевич не упустил возможности навести справки о кандидатуре.

«Не такой большой выбор был, но Равиля тут не нужно представлять. Он динамовец. Долго работал в ЦСКА. И вы правильно сказали, я разговаривал с Сергеем Фёдоровым, когда подбирал кандидата. Он дал положительную рекомендацию. Мы рады приветствовать его в «Динамо», – ответил Козлов на мой вопрос – советовался ли он с Фёдоровым при выборе помощника.

Иронично, что первым матчем для Якубова после возвращения спустя 15 лет на тренерский мостик московского «Динамо» станет гостевая встреча с ЦСКА. 21 декабря Равиль Амирович встанет на гостевую лавку на «ЦСКА-Арене», а на противоположной будет находиться Игорь Никитин, с которым в 2018 году они и начинали строительство армейской династии. Теперь Якубов применит накопленный опыт во благо родного клуба.