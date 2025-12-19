«Шанхай» дарит победы соперникам, Галлан уже психует. Но эта команда достойна плей-офф

Вернувшись после солидной паузы, «Шанхайские Драконы» провели два очень резвых периода против СКА, но, как всегда, удивили в третьем отрезке, вот только не как обычно. Не сравняли счёт поближе к концовке, а испортили статистику своему голкиперу Андрею Карееву.

Андрей очень достойно проводит свои матчи, и он откровенно тащил почти всё в игре со СКА до того момента, пока его не оставили практически одного против пяти соперников.

Андрей Кареев Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Многие из хоккеистов «Шанхая» давно ждали паузу в чемпионате КХЛ, особенно Ник Меркли и Адам Кленденинг. Ещё до паузы они обмолвились о том, что проведут время в Дубае, чем болельщики были слегка огорчены: многие ожидали, что команда, которая не имела предсезонной подготовки и находится сейчас вне зоны плей-офф, всё-таки использует перерыв иначе. Тут спорить трудно, потому что проблем у «Драконов» хватает: отвратительные буллиты, вернее, полное отсутствие их реализации; зачастую расхлябанная игра, когда подопечные Галлана позволяют себе 58 минут «возить трусы» по льду. Уже даже можно не вспоминать девять пропущенных шайб от «Трактора», потому что тот матч в клубе автоматом занесли в папку «Понять и простить».

Вообще тем, кто, не отрываясь, следит за игрой «Драконов», уже известно, что никакой сюжет игры не даёт точной гарантии, что клуб проиграет или выиграет. Потому что логики нет в результатах «Шанхая» вообще – разве что текущее девятое место напоминает, что на такой хромой лошади Галлан в плей-офф не уедет. Хотя даже здесь нельзя быть точным, потому что «Драконы» иногда летают, а не хромают, и ставят в ступор многолетних завсегдатаев КХЛ.

Буквально пару дней назад вышло интервью с Сергеем Белых, генеральным директором «Драконов», где он тезисно обозначил всё, что мы сейчас видим: «Цель этого сезона – удивлять». Тут ни убавить, ни прибавить: что проиграй, что вознесись — фраза очень подойдёт для такого слогана. Вообще, руководство не даёт каких-то конкретных комментариев, уводит слушателя в уголок и шепчет про возможные игры в Китае. А ещё транслирует размытые представления о существовании клуба в принципе. От привидения в этом чемпионате КХЛ шанхайский клуб отличает только то, что на него можно купить билеты и посмотреть. Кстати, для любителей такого винтажа, как «Йокерит», «Динамо» Рига, «Медвешчак» и прочих клубов, утонувших в политическом или финансовом болоте, есть неплохой шанс затовариться мерчем клуба, который, возможно, когда-нибудь тоже возьмёт и исчезнет.

У клуба очень хороший маркетинг, в него вложены немалые деньги, у него шикарная поддержка болельщиков, классная работа SMM-служб, в включая важное умение – самокритику. Однако время идёт, пауза прошла, и случился очень любопытный матч с главной питерской командой – СКА.

СКА — «Шанхайские драконы» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Да, слово «дерби» будет звучать слишком пафосно, но никто не запретит обозначить факт – на игру был забит Ледовый дворец, был неплохой фан-сектор «Драконов» с новыми кричалками, а после игры между фанатами случилась потасовка. В виртуальном пространстве была абсолютная анархия, такие жёсткие словесные пикировки забыли даже болельщики ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо». Уже и комментаторы во время игры «Шанхай» — СКА подыскивали новый синоним к слову «дерби» и решили, что будет «личный поединок». Как раз в таком стиле креативный менеджмент СКА выдумал себе превью и выпустил ролики в стиле народных сказок.

Шанхайский клуб напоминает «Вегас» образца своего первого сезона в НХЛ. Народ не понимает, к чему он, зачем он в лиге, разница лишь в том, что «Драконы» не смогли удержаться на вершине после яркого старта, испортив всё ненужными продажами хоккеистов. А что хуже — новыми покупками стали разрушать всё, что работало и так.

Ещё в «Шанхае» уволили помощника Галлана: Официально «Шанхайские Драконы» объявили об уходе тренера Дэвида Немировски

Жерар Галлан всегда говорит о том, что он не принимает участие в селекции, но, конечно, лукавит. Самый непонятный трансфер на данный момент – подписание Уайатта Калинюка, который действовал в паре с Кленденингом в игре со СКА, но нигде не успевал, как будто находясь на своей волне. Самые внимательные заметили, что после того, как Карееву забросили третью шайбу, произошёл странный эпизод с Калинюком. А именно: голкипер «Шанхая» толкнул защитника, видимо, совсем недовольный произошедшим эпизодом. Правда, сам Кареев позднее прокомментировал своё действие, сказав, что на самом деле не видел, кто рядом с ним, и думал, что это соперник.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Кстати говоря, случилась странность — именно в игре против СКА здорово выглядел Александр Брынцев, который не всегда попадает в заявку на матчи. Но весьма неудачной выдалась игра для Никиты Попугаева, которому пора взять себя в руки и начать использовать шансы.

Ну а самую большую свинью команде в той игре подложил сам главный тренер, Жерар Галлан. Он в этом искренне раскаялся, пояснил, что не смог не потерять самообладания, что говорит всё-таки о том, что он очень эмоционален и переживает за результат. Уже в момент, когда Галлан отдал клюшку Акользину после своей выходки, было видно, что он сожалеет о том, что эмоции взяли над ним верх.

Но, как говорится, знал бы прикуп – жил бы в Сочи. «Драконы» приехали в Ледовый дворец на кураже и возили СКА практически полтора периода, потому что хозяева никаким образом не поспевали, пока шанхайцы немного не расслабились. «Драконы» прекрасно отыграли своё меньшинство, имели три стабильные возможности забивать Плешкову, но именно вратарь СКА стал тем героем, который принёс армейцам первое очко в матче. Второе подарил сопернику Жерар Галлан. Хотя есть мнение, из-за которого подрались болельщики: якобы судейская коллегия с огромной радостью дала удаление тренеру, оформив для СКА двойное большинство. Если посмотреть статистику игры, то она соответствует представлению, будто бы счёт должен быть с разрывом в одну шайбу, как всегда, в дополнительное время, потому что именно в этой встрече «Драконы» точно наиграли на одно очко. Но в воротах СКА творил чудеса Плешков, отбивая шайбы даже шлемом, да ещё наконец-то заиграл покрывшийся при Игоре Ларионове пылью Николай Голдобин.

Пора всё-таки «Драконам» перестать раздаривать шансы в таких играх, как с умирающим «Трактором»; перестать давать возможность исполняющему обязанности главного тренера СКА дарить на пресс-конференциях джерси журналистам за красивый вопрос. Впереди у питерского «Шанхая» «Лада». Снова будут оживлять вроде бы мёртвого товарища по конференции или возьмут свои два очка? Кстати, из тех, кто не сказать, что помогает команде, – это новичок Трой Джозефс, а также Райан Спунер. Пока у Галлана дымится голова, Майку Келли пора брать обстановку в свои руки, успокоить ребят в команде. Среди них есть те, кто достоин оказаться в плей-офф КХЛ, – все три стабильных голкипера и 15 игроков основного состава.