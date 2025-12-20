«Не исключаю, что завершу карьеру в «Динамо». Интервью с одним из лучших снайперов КХЛ

В июне прошлого года канадский форвард Дилан Сикура перешёл в стан челябинского «Трактора». За уральский клуб он провёл 28 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков. Однако нападающий не смог до конца вписаться в систему Бенуа Гру и уже в декабре 2024-го был обменян в московское «Динамо».

30-летний хоккеист в первой половине регулярного чемпионата сезона-2025/2026 показывает небывалую результативность. В активе канадца уже 31 (16+15) очко в 36 встречах. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Сикура поведал о главных плюсах России и рассказал, как проводит выходные в Москве.

«Гольф — мой второй любимый вид спорта»

— Успели ли хорошо отдохнуть во время небольшой паузы?

— Мы с женой ездили в Дубай. Просто расслаблялись под солнцем, подзаряжали батарейки (улыбается). Это была спокойная поездка, да и первые пару дней тренировок были такими же. Чувствую себя отдохнувшим.

— Почему решили отдохнуть именно в Дубае? По моим ощущениям, там была чуть ли не половина игроков КХЛ…

— Да, популярная точка на карте. Думаю, это одна из немногих локаций, куда не так долго лететь, а также можно отдохнуть и погреться на солнце. Езжу туда последние несколько лет. Потрясающее место, как только выдаётся возможность, а живём мы не на противоположном конце планеты, с удовольствием посещаем Дубай.

— Пересекались там с другими хоккеистами?

— Да нет, как я уже говорил, это был полный релакс – просто нежились на солнышке, ведь дома идёт снег.

— Появились какие-то любимые достопримечательности там?

— Люблю интересные места в любом уголке [острова] Пальма Джумейра, там классно отдыхать на пляже или сидеть на верхних этажах зданий, откуда открывается прекрасный вид на город.

— В социальных сетях вы выставляли фотографию, там вы играете в гольф. Это ваш любимый вид спорта, если не считать хоккей?

— Очень нравится играть в гольф, в общем-то, делал это всю свою жизнь. В Дубае была возможность играть ночью, там очень хорошее освещение. В Канаде такого нигде нет, незабываемый опыт. А ещё это хороший повод подвигаться во время отдыха, но старался не замахиваться слишком сильно, чтобы не получить травму. Определённо, гольф — мой второй любимый вид спорта.

— Было ли тяжело вернуться из лета в холодную Москву?

— Когда мы приземлились, понял, что забыл свою куртку в дороге. Поэтому было холодновато. Но нам повезло, для почти середины декабря погода в целом была хорошей. Что ж, ждём снегопада, всегда приятно, когда на Рождество выпадает много снега.

— Вас, наверное, не испугать холодами, ведь вы играли в Швеции. Насколько там отличается зима от московской?

— Возможно, в Стокгольме всё очень похоже, но место, где я играл [Шеллефтео], было похоже на Новосибирск. Сумасшедшие температуры, очень-очень холодно, одно из самых холодных мест в мире, много снега.

«Со следующей недели будем брать с женой уроки русского»

— В Москве вы живёте уже год. Какие места нравятся больше всего?

— Территория вокруг нашей арены очень красивая, живём неподалеку, нам с женой нравится спускаться в метро и ехать несколько остановок до Красной площади, а там просто погулять и пообедать где-нибудь поблизости. Это наш любимый маршрут выходного дня. Знаю, в такое время в самом центре города проходит рождественская ярмарка или что-то ещё красивое. Звучит довольно банально, но каждый раз, когда приезжаем туда, на Красной площади очень много людей, всегда есть чем заняться.

— В это время в Москве ещё и открывают множество уличных катков. Не ходили ли на такие? Или вам запрещают это делать во избежание травм?

— Возможно, в выходной возьму свою жену покататься на коньках на Красной площади или ещё где-нибудь, сам же не буду двигаться слишком быстро.

— Как у вас дела с русским языком? В одном из интервью вы говорили, что будете брать уроки.

— Пришлось отложить первый урок, потому что были в Дубае, но со следующей недели мы с женой будем брать уроки. Надеюсь, узнать как можно больше за время пребывания в России. Пока мы живём здесь, было бы здорово выучить язык, а также, думаю, это знак уважения к российским парням. Это правильно — учить язык, знакомиться с культурой. Оглядываясь назад на 10 лет, могу добавить, что было бы здорово общаться с россиянами в Канаде на их родном языке.

— Может, всё-таки уже выучили какие-то слова за год?

— Да, некоторые хоккейные термины: молодчик, работа, клюшка.

Дилан Сикура — о своей жизни в Москве Канадский форвард «Динамо» рассказал, как будет праздновать Рождество в столице России

«Никто не ожидал ухода Кудашова»

— Если переходить к хоккею, как оцените первую половину сезона для команды и для себя лично?

— Думаю, лично для меня первая половина сезона прошла хорошо. Немного сложным получилось начало. Порядка 10 матчей у меня не получалось забить, был этим разочарован. Но за первый полный год работы с Уилом и Гусевым мы проделали хорошую работу, ответственно действовали на всех участках площадки, у нас появилась «химия». Это помогло играть увереннее. Мне повезло играть с этими двумя парнями, очень хорошо удаётся дополнять друг друга. Всей команде тоже тяжело далось начало, потом были взлёты и падения – серии с победами и поражениями, смена тренера. Но в целом мы играли в хороший хоккей. Важно продолжать не сбавлять обороты, так как в турнирной таблице конференции команды идут очень плотно.

— Вы упомянули сложное начало. Как думаете, в чём причина?

— Прошлый сезон получился успешным для нас. Возможно, в начале этого сезона возникла мысль, что всё снова пойдёт легко, поэтому не получалось работать на результат. Морально сложно оказываться на старте вне восьмёрки сильнейших, кажется, что оказывается большое давление. Вероятно, просто были сразу до конца не готовы после такого сезона.

Дилан Сикура и Никита Гусев Фото: dynamo.ru

— Насколько неожиданной для вас была смена тренера?

— Да, это было так. В начале сезона ходили какие-то слухи, когда у нас были проблемы. Конечно, это было связано не с тренером, а с тем, что игроки не добивались того результата. Но это часть работы тренера, как говорится, тебя наняли, чтобы потом уволить. Как хоккеисту мне важно приходить на работу каждый день, вне зависимости от того, кто является тренером. Просто приходи на работу каждый день, выкладывайся по полной и будь лучшим товарищем по команде, каким только можешь быть.

— Разговаривали с Алексеем Николаевичем после его увольнения?

— Никто этого не ожидал, мы просто увидели его в последний день, пообщались. Поблагодарили за то, что уделял нам время и внимание. Как уже говорил, ко мне относились очень хорошо. Как о тренере и человеке могу сказать о нём только хорошее.

«Здорово, когда тебя тренирует человек, который добился таких успехов в НХЛ»

— Что-то новое в команду успел внести Вячеслав Козлов?

— Пока не так уж много. Сейчас мы играем неплохо, уже привыкли к системе, которая у нас была. Но дело даже не в системе, просто хотели вернуться к тому, как умеем играть, думаю, справлялись с этим в последнее время.

— Козлов в совершенстве владеет английским. Насколько это облегчает тренировочный процесс?

— Козлов часто помогал переводить слова Кудашова. А сейчас у нас на скамейке запасных есть ещё и Джино (Геннадий Столяров. — Прим. «Чемпионата»), у него потрясающий английский. Но, в конце концов, хоккей – это тоже своего рода форма языка, с её помощью можно понимать партнёров, которые говорят на другом языке, – просто нужно выполнять свою работу и знать свою роль.

Дилан Сикура в раздевалке московского «Динамо» Фото: dynamo.ru

— Ваш тренер играл в знаменитом звене «Детройта». Смотрели ли его игры, нарезки с действиями?

— Да, это очень известное русское звено. Я вырос фанатом «Лифс», они мучили нас много лет. Но, конечно, здорово, когда тебя тренирует человек, который добился таких успехов в НХЛ. И, знаете, когда он говорит вам что-то, обязательно будешь слушать.

Канадский лидер «Динамо» — о переменах на тренерском мостике Нападающий «Динамо» Сикура высказался об адаптации команды к игре под руководством Козлова

«Моим лучшим партнёром был Патрик Кейн. Я вырос, боготворя его»

— Вы тоже недолго, но поиграли в НХЛ, сейчас у вас замечательное звено в «Динамо». Назовите лучших хоккеистов, с кем довелось играть.

— Когда я играл в «Чикаго», моим лучшим партнёром на протяжении около 10 матчей был Патрик Кейн. Можно сказать, я вырос, наблюдая за ним и боготворя его. А потом в «Колорадо» играл с [Михаилом] Мальцевым и Кифером Шервудом. Полагаю, это был мой лучший год. Но моё любимое звено в карьере, безусловно, с Гусевым и Уилом, мы идеально дополняем друг друга.

Дилан Сикура «Чикаго» Фото: Mike Wulf/Zuma/ТАСС

— Сейчас кажется, что ваш лучший год в карьере по динамике набора очков этот. Согласны с этим?

— Да, по сравнению с прошлым годом это новый уровень уверенности. Однако всегда есть возможности для улучшения. По-прежнему хочу больше играть, забрасывать больше шайб и лучше играть в обороне. В этом году я чувствую себя абсолютно комфортно не только в плане хоккея, но и в принципе находясь в России.

— Только в «Колорадо Иглз» статистика была похожа. Можете ли вы сравнить свои физические кондиции тогда и сейчас?

— Да, тогда был немного моложе, но психологически я, вероятно, сейчас в лучшем состоянии, просто у меня появилось чуть больше мудрости, стал лучше разбираться в игре, понимать своё тело. Сейчас, в свои 30 лет, думаю, нахожусь в самом расцвете своей карьеры. Чувствую себя очень бодрым, уверенным. Просто мне нравится приходить на каток каждый день, люблю хоккей, люблю выступать перед болельщиками и играть за «Динамо».

— Ваша сильная сторона – это бросок. Как-то специально его тренируете?

— Всегда любил работать над всеми аспектами игры. Нравится побаловаться после тренировки, а на самих тренировках стараюсь с молодыми ребятами работать при отскоках перед вратарями. Работать над собой для меня естественно – наверное, именно это [трудолюбие] можно назвать моей сильной стороной.

— Первым вашим клубом в КХЛ был «Трактор», там не всё получалось. Насколько долго адаптировались к лиге?

— Думаю, полностью год. Когда я был в «Тракторе», немного пропустил, потребовалось пару месяцев, чтобы привыкнуть, а потом меня обменяли сюда. Но к концу сезона в плей-офф с «Динамо» я уже стал увереннее, начал чувствовать себя самим собой.

— Матчи с «Трактором» для вас особо принципиальные? Перед паузой заключительная игра также была с челябинцами, вы не оставили им шансов.

— Да, та встреча была отличной. Когда мы играли в плей-офф, было немного странно туда возвращаться. В этом же сезоне не было ощущения чего-то особенного. Но победы одерживать всегда приятно.

— Челябинск по вашим ощущениям сильно отличается от Москвы?

— Челябинск – первое место в России, которое я стал называть своим домом. Там у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Но уже год в Москве и чувствую себя как дома, это один из самых моих любимых городов во всём мире.

Дилан Сикура в «Тракторе» Фото: hctraktor.org

— Одним из тех, кто посоветовал вам попробовать себя в КХЛ, был Чарльз Робинсон. Совсем недавно он объявил о завершении карьеры…

— Бадди – один из лучших товарищей по команде и парней, с кем мне довелось играть в Северной Америке. Он же был главной причиной, по которой я приехал в Россию, в КХЛ. У нас были отличные отношения, конечно, нельзя сказать, что Бадди убедил меня до конца, но в первую очередь из-за него я приехал в Челябинск. Желаю ему всего наилучшего, удивительный парень, скучаю по нему.

Канадский форвард — о переходе в «Динамо» в прошлый дедлайн Дилан Сикура рассказал, почему согласился на обмен из «Трактора» в московское «Динамо»

«Возможно, Гусев станет легендой клуба»

— Когда переходили в «Динамо», знали о его легендах, какие-то исторические факты о клубе?

— Да, знаю, Александр Мальцев играл здесь. Очевидно, Овечкин. Возможно, скоро легендой клуба станет Гусев. Но, как вы и сказали, это команда с такой богатой историей, что я даже знал московское «Динамо», когда играл в НХЛ. Наверное, ещё я знал ЦСКА. За этими эмблемами стоит история. Потрясающе защищать цвета таких клубов.

— В Москве ещё играют футбольные и волейбольные «Динамо».

— С удовольствием бы сходил на футбол, но там нужен фан-айди на большинстве игр.

— Может, смотрели игры футбольного «Динамо» по телевизору?

— Нет, я больше люблю американский футбол. Про соккер лучше спрашивать у Макса Комтуа.

— Комтуа как раз всё ещё хочет вернуться в НХЛ. А вы рассматриваете для себя такую возможность?

— Никогда не говори «никогда». Но я хотел играть в лиге сильнее, чем АХЛ, где выступал. Очень комфортно в «Динамо», поэтому не исключаю, что завершу здесь карьеру, если будет такая возможность. Предпочёл бы этот вариант возвращению, но никогда нельзя загадывать наперёд, поэтому дверь окончательно не закрываю.

Дилан Сикура Фото: dynamo.ru

«Россия славится чистотой и безопасностью городов»

— Вы говорили, что после переезда в Россию получали негативные комментарии в социальных сетях. Насколько болезненно для вас это было, сейчас уже всё прекратилось?

— Мне кажется, лучше просто не смотреть на эти вещи, не принимать близко к сердцу. У людей в любом случае будет своё мнение. Люди, которые пишут в комментариях, — это точно не те, к кому будешь прислушиваться. Вероятно, у них много свободного времени, поэтому они анализируют чужую жизнь. Так что не обращаю на такое внимания.

— В России вас и ваших близких удивил высокий уровень безопасности в общественных местах. Можно ли сказать, что здесь безопаснее, чем в городах США?

— Да, на 100%. По моему мнению, Россия славится именно этим — чистотой и безопасностью городов, особенно такого большого, как Москва. Например, при поездках в метро или прогулках поздно вечером никогда не придётся беспокоиться и оглядываться. Так что это как глоток свежего воздуха, моя жена также чувствует себя здесь в полной безопасности, как и каждый, кто приезжает в гости, видит, как здесь красиво. Это круто.

— Вы упомянули метро. Многие московское метро считают самым красивым в мире. Часто им пользовались?

— Да, как уже говорил, почти каждые выходные, в выходные от станции «Динамо» едем на Красную площадь. Так было уже, наверное, раз 50.

Звезда КХЛ — о реакции своих родственников и знакомых на жизнь в столице России Канадец Сикура: близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве

«Надеюсь, в следующей Олимпиаде россияне примут участие»

— Вы могли поехать на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. К сожалению, российских хоккеистов на ближайших Играх не будет. Не обсуждали это с российскими одноклубниками? Возможно, они расстроены.

— Не слышал, чтобы они это обсуждали. Очевидно, было бы здорово, если бы Россия участвовала в Играх. Каждый раз, когда они участвуют в Олимпийских играх или чемпионате мира, у них есть шанс победить. Это топ-команда, которая каждый год участвуют в борьбе за награды. Поэтому да, было бы здорово увидеть сборную России на Олимпиаде. Надеюсь, в следующих Олимпийских играх россияне примут участие.

— Олимпийская арена до сих пор достраивается. И, вероятно, будет готова лишь за три дня до Игр. К тому же размеры площадки меньше. Слышали об этом?

— Думаю, это может быть немного опасным. Надеюсь, организаторы успеют всё исправить.