Яркий спич Андрея Разина, конфликт Жерара Галлана с журналистом. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 19 декабря 2025 года.

«Адмирал» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сибирь»

Сегодня, 19 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 3:2.

На четвёртой минуте нападающий «Сибири» Антон Косолапов забил первый гол. На девятой минуте форвард «Адмирала» Даниил Гутик сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Дмитрий Завгородний вывел дальневосточную команду вперёд. На 24-й минуте форвард Степан Старков забросил третью шайбу в ворота новосибирцев. На 52-й минуте защитник Михаил Орлов сократил отставание хозяев, установив окончательный счёт — 3:2.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 36 матчей, в которых набрала 28 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 30 очками после 34 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

«Металлург» одержал победу над «Трактором» в матче с 11 шайбами

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 7:4.

На восьмой минуте нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев забил первый гол. На 18-й минуте форвард «Металлурга» Дерек Барак сравнял счёт. На 23-й минуте защитник Егор Яковлев вывел магнитогорский клуб вперёд. На 24-й минуте нападающий челябинцев Андрей Никонов восстановил равенство в счёте.

На 28-й минуте форвард Сергей Толчинский вновь вывел гостей вперёд. На 30-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На 33-й минуте защитник Валерий Орехов забил пятый гол «Металлурга». На 49-й минуте форвард Михаил Григоренко сократил отставание «Трактора».

На 53-й минуте Силантьев оформил дубль, забив шестой гол в ворота челябинцев. На 57-й минуте нападающий хозяев Виталий Кравцов отыграл одну шайбу. В концовке встречи форвард магнитогорцев Роман Канцеров установил окончательный счёт — 7:4.

В следующем матче «Трактор» сыграет на выезде с «Барысом» 23 декабря, а днём ранее «Металлург» примет «Нефтехимик».

«Лада» прервала серию из пяти поражений, обыграв «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 4:2.

На 15-й минуте нападающий «Лады» Иван Романов забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Ник Меркли вывел китайский клуб вперёд. На 39-й минуте защитник тольяттинцев Алекс Коттон восстановил равенство в счёте. На 55-й минуте форвард Андрей Алтыбармакян вывел гостей вперёд. В концовке встречи нападающий Райли Савчук забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 4:2.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 25 очками после 36 встреч располагается на 10-й строчке Запада.

В КХЛ отреагировали на инцидент с арбитром, который нецензурно выругался в адрес Хартли

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали инцидент во время матча «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б), когда арбитр встречи нецензурно выругался в прямом эфире на всю арену.

«Во время матча «Локомотив» — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о главном тренере ХК «Локомотив» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принёс извинения», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

В середине второго периода судьи зафиксировали проброс у «Локомотива». После этого арбитры признали ошибку и вынесли вбрасывание в среднюю зону. Во время вбрасывания на арене прозвучали слова арбитра, это попало в трансляцию. «Он не знает, чё сказать: ***, ***. Деда трясёт, *****», – сказал судья в невыключенный микрофон.

Разин: «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Трактором» (7:4) пожелал челябинскому клубу не выйти в плей-офф, а главному тренеру команды Евгению Корешкову успехов.

– Что бы вы пожелали Корешкову и «Трактору» в 2026 году?

– Желаю Евгению успехов на тренерском поприще. Он умный парень, игровик, тренер. Хоккей, который он ставил в «Барысе», был зрелищным.

А «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф (смеётся), – сказал Разин на пресс-конференции после матча.

На данный момент «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками в 37 играх. «Металлург» после 36 матчей возглавляет таблицу Востока с 57 очками.

Корешков отреагировал на слова Разина, пожелавшего «Трактору» не попасть в плей-офф

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который пожелал челябинскому клубу не попасть в плей-офф.

— Андрей Разин пожелал вам на Новый год удачи, а «Трактору» — не попасть в плей-офф. Что бы вы пожелали Разину и «Металлургу»?

— Следующий год — год Лошади. Нашей команде хочу пожелать, чтобы мы были на коне, а наш соперник стоял рядом с лошадью.

— Если серьёзно, «Трактор» сегодня по потерянным очкам делит восьмое-девятое места и находится на грани непопадания в плей-офф. Наверное, не время для шуток… Как вы считаете, что должно поменяться в игре команды? Как выходить из этой ситуации?

— Мы уже выходим из неё. Начинаем менять детали в тренировочном процессе. К сожалению, многое было упущено с начала сезона. Возможно, где-то мы сделаем маленький шаг назад, чтобы потом прибавить. Мы никуда не денемся. Будем играть лучше, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».

«Я не нянька». Галлан вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан на пресс-конференции после матча с «Ладой» (2:4) вступил в перепалку с журналистом и заявил, что он не нянька для своих игроков.

– Можете сказать игрокам, чтобы они оставались в раздевалке после матча? Прессе тоже надо делать свою работу.

– Это не моя работа, я тренер. Поговорите с пресс-службой. Я не нянька.

– Игроки – младенцы?

– Кто младенцы? Я лишь сказал, что не нянька, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Матчи 20 декабря

