Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в КХЛ за 19 декабря 2025 года: яркие пресс-конференции Разина и Галлана, Металлург обыграл Трактор

Яркий спич Андрея Разина, конфликт Жерара Галлана с журналистом. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в КХЛ за 19 декабря 2025 года
«Металлург» забил семь «Трактору», «Сибирь» и «Шанхайские Драконы» продолжили падение.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 19 декабря 2025 года.

«Адмирал» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сибирь»

Сегодня, 19 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Косолапов (Кошелев, Неколенко) – 03:15 (5x5)     1:1 Гутик (Тертышный, Ручкин) – 08:53 (5x5)     1:2 Завгородний (Коледов, Солянников) – 13:19 (5x5)     1:3 Старков (Шэн, Солянников) – 23:56 (5x4)     2:3 Орлов (Уилсон) – 51:13 (5x5)    

На четвёртой минуте нападающий «Сибири» Антон Косолапов забил первый гол. На девятой минуте форвард «Адмирала» Даниил Гутик сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Дмитрий Завгородний вывел дальневосточную команду вперёд. На 24-й минуте форвард Степан Старков забросил третью шайбу в ворота новосибирцев. На 52-й минуте защитник Михаил Орлов сократил отставание хозяев, установив окончательный счёт — 3:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 36 матчей, в которых набрала 28 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 30 очками после 34 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

«Металлург» одержал победу над «Трактором» в матче с 11 шайбами

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 07:26 (5x4)     1:1 Барак (Толчинский, Хабаров) – 17:22 (5x5)     1:2 Яковлев (Толчинский, Ткачёв) – 21:11 (5x5)     2:2 Никонов (Гросс, Жарков) – 23:15 (5x5)     2:3 Толчинский (Хабаров) – 27:56 (5x5)     2:4 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 29:12 (5x3)     2:5 Орехов (Толчинский, Вовченко) – 32:08 (5x5)     3:5 Григоренко (Коршков, Шерстнёв) – 48:15 (5x5)     3:6 Силантьев (Яковлев, Барак) – 52:16 (5x4)     4:6 Кравцов (Глотов, Коромыслов) – 56:09 (5x5)     4:7 Канцеров (Барак, Хабаров) – 59:44 (en)    

На восьмой минуте нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев забил первый гол. На 18-й минуте форвард «Металлурга» Дерек Барак сравнял счёт. На 23-й минуте защитник Егор Яковлев вывел магнитогорский клуб вперёд. На 24-й минуте нападающий челябинцев Андрей Никонов восстановил равенство в счёте.

На 28-й минуте форвард Сергей Толчинский вновь вывел гостей вперёд. На 30-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На 33-й минуте защитник Валерий Орехов забил пятый гол «Металлурга». На 49-й минуте форвард Михаил Григоренко сократил отставание «Трактора».

На 53-й минуте Силантьев оформил дубль, забив шестой гол в ворота челябинцев. На 57-й минуте нападающий хозяев Виталий Кравцов отыграл одну шайбу. В концовке встречи форвард магнитогорцев Роман Канцеров установил окончательный счёт — 7:4.

Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Трактор» сыграет на выезде с «Барысом» 23 декабря, а днём ранее «Металлург» примет «Нефтехимик».

«Лада» прервала серию из пяти поражений, обыграв «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5)     1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3)     2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5)     2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5)     2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)    

На 15-й минуте нападающий «Лады» Иван Романов забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Ник Меркли вывел китайский клуб вперёд. На 39-й минуте защитник тольяттинцев Алекс Коттон восстановил равенство в счёте. На 55-й минуте форвард Андрей Алтыбармакян вывел гостей вперёд. В концовке встречи нападающий Райли Савчук забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 4:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 25 очками после 36 встреч располагается на 10-й строчке Запада.

В КХЛ отреагировали на инцидент с арбитром, который нецензурно выругался в адрес Хартли

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали инцидент во время матча «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б), когда арбитр встречи нецензурно выругался в прямом эфире на всю арену.

«Во время матча «Локомотив» — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о главном тренере ХК «Локомотив» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принёс извинения», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

В середине второго периода судьи зафиксировали проброс у «Локомотива». После этого арбитры признали ошибку и вынесли вбрасывание в среднюю зону. Во время вбрасывания на арене прозвучали слова арбитра, это попало в трансляцию. «Он не знает, чё сказать: ***, ***. Деда трясёт, *****», – сказал судья в невыключенный микрофон.

Материалы по теме
Арбитр нецензурно выругался в матче «Локомотив» — ЦСКА на всю арену ярославского клуба

Разин: «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Трактором» (7:4) пожелал челябинскому клубу не выйти в плей-офф, а главному тренеру команды Евгению Корешкову успехов.

– Что бы вы пожелали Корешкову и «Трактору» в 2026 году?
– Желаю Евгению успехов на тренерском поприще. Он умный парень, игровик, тренер. Хоккей, который он ставил в «Барысе», был зрелищным.

А «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф (смеётся), – сказал Разин на пресс-конференции после матча.

На данный момент «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками в 37 играх. «Металлург» после 36 матчей возглавляет таблицу Востока с 57 очками.

Материалы по теме
«Не сказал бы, что мы хорошо играли». Разин — о победе «Металлурга» над «Трактором»

Корешков отреагировал на слова Разина, пожелавшего «Трактору» не попасть в плей-офф

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который пожелал челябинскому клубу не попасть в плей-офф.

Андрей Разин пожелал вам на Новый год удачи, а «Трактору» — не попасть в плей-офф. Что бы вы пожелали Разину и «Металлургу»?
— Следующий год — год Лошади. Нашей команде хочу пожелать, чтобы мы были на коне, а наш соперник стоял рядом с лошадью.

— Если серьёзно, «Трактор» сегодня по потерянным очкам делит восьмое-девятое места и находится на грани непопадания в плей-офф. Наверное, не время для шуток… Как вы считаете, что должно поменяться в игре команды? Как выходить из этой ситуации?
— Мы уже выходим из неё. Начинаем менять детали в тренировочном процессе. К сожалению, многое было упущено с начала сезона. Возможно, где-то мы сделаем маленький шаг назад, чтобы потом прибавить. Мы никуда не денемся. Будем играть лучше, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».

«Я не нянька». Галлан вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан на пресс-конференции после матча с «Ладой» (2:4) вступил в перепалку с журналистом и заявил, что он не нянька для своих игроков.

– Можете сказать игрокам, чтобы они оставались в раздевалке после матча? Прессе тоже надо делать свою работу.
– Это не моя работа, я тренер. Поговорите с пресс-службой. Я не нянька.

– Игроки – младенцы?
– Кто младенцы? Я лишь сказал, что не нянька, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 20 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanymahvnE
Выиграй яблочный смартфон 17
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android