Русский талант впервые забросил в НХЛ! Дебютный гол Бута получился очень эффектным

Но не эффективным – «Юта» в матче с «Нью-Джерси» не набрала ни одного очка.

В первом месяце регулярного сезона НХЛ «Юта» и «Нью-Джерси» возглавляли свои конференции, но ближе к концу декабря оказались в числе соискателей места в кубковой восьмёрке. И текущая форма обеих команд далека от идеала – «дьяволы» до игры с «Мамонт» чередовали победы и поражения, а сегодняшние хозяева, хоть и выиграли три из последних четырёх матчей, на более обширном отрезке смотрелись не так убедительно.

Впрочем, именно с их гола и началась очная встреча. И от него на душе точно стало теплее российским и особенно ярославским болельщикам. Ведь его автором стал Даниил Бут – воспитанник «Локомотива», который постепенно всё больше заявляет о себе на уровне Национальной хоккейной лиги, к двум ассистам в предыдущих девяти матчах добавил и первую шайбу в составе «мамонтов».

Как и прежде, пока Даниил вносит своё имя в протокол исключительно при игре в большинстве – Андре Туриньи всё чаще использует россиянина в спецбригаде, на что тот отвечает результативными действиями.

Получилось на загляденье: Бут неотразимо бросил мимо Якоба Маркстрёма, а ещё большей эффектности его голу придал рикошет от перекладины – на случай, если вдруг этот момент казался недостаточно запоминающимся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Видимо, от слишком большой радости Даниил через полторы нарушил правила на Ондржее Палате, но в пятёрках большинства «Дэвилз» не оказалось человека, который смог бы досрочно освободить молодого форварда «Юты» из штрафного бокса.

В равных составах подопечные Шелдона Кифа преуспели чуть больше, но не сразу – ответного гола пришлось ждать аж до середины второго периода. Организовать его «дьяволам» помог Даги Хэмилтон, удаление которого в первой двадцатиминутке реализовал Бут – защитник гостей убежал в атаку вместе с Нико Хиширом и Коннором Брауном, и последний в итоге оказался автором точного броска.

Парадоксально, что «Нью-Джерси» забрал себе в актив период, в котором соперник перебросал его в три раза – «Мамонт» нанесли 18 бросков в створ, но конвертировать это хотя бы в один гол не смогли, благодаря чему предугадать исход встречи по итогам её 40 минут оказалось невозможно.

Качнуть чашу весов в одну из сторон вновь помогла игра в неравных составах. Почти в самом начале заключительного периода основного времени на незапланированную передышку отправился Михаил Сергачёв. Наказание последовало довольно быстро – первым на добивании после наброса от Хишира оказался Стефан Ноэсен, который впервые в матче вывел «Дэвилз» вперёд.

А больше этого делать и не потребовалось – хозяева сняли вратаря и устроили навал на последних минутах, но даже для восстановления равенства в счёте этого оказалось недостаточно. «Дьяволы» забрали два очка и поднялись сразу на третье место Востока. А вот «Юта» упустила шанс вернуться в зону плей-офф.