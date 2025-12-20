У «Спартака» появился новый тренер. Чем отец звезды НХЛ поможет клубу?

Московский «Спартак» начинает сегодняшний день на восьмой строчке Запада. ЦСКА через пень-колоду стал набирать очки (для чего потребовалась отправка в запас одного из самых дорогих новичков сезона), а СКА после перемен в тренерском штабе не заиграл волшебно, но хотя бы стал смотреться на своём уровне. Бывшие гегемоны КХЛ сообща оттеснили красно-белых вниз.

Месяц назад клуб уволил ассистентов Алексея Жамнова — Игоря Кравчука и Алексея Ковалёва. Эффекта хватило на пару встреч, которые команда провела собранно и уверенно, а потом снова начался знакомый по последним сезонам хаос: 7:6 в Новосибирске, нервные 5:4 с «Ладой», 4:7 — от «Авангарда». В первом после паузы матче красно-белые пропустили от «Динамо» лишь один раз, однако вообще забить не смогли.

После отставок Кравчука и Жамнова в тренерском штабе возник недокомплект. Клуб поднял в основу Олега Квашу, который ассистировал в клубе МХЛ, а теперь пришла очередь и его шефа в молодёжке Александра Баркова. Барков-старший (на фоне успехов Александра Баркова во «Флориде» без приставки уже никуда) весной взял Кубок Харламова со спартаковской молодёжкой. Пока подчеркивается, что решение это временное и касается лишь трёхматчевого выезда красно-белых.

Александр Эдгардович успешно играл в хоккей до 39, уже в 36 стал лучшим бомбардиром плей-офф финского чемпионата в составе «Таппары» и сразу после завершения карьеры несколько лет работал в системе клуба из Тампере. В 2010-м Барков один сезон помогал Кари Хейккиле в «Металлурге», а через год стал и главным тренером. Состав у «Металлурга» был именитый, но возрастной: почти всем лидерам было под 30 или больше, и особенно выделялся уже 43-летний Сергей Фёдоров.

Кари Хейккиля и Александр Барков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Заявлялось, что «Металлург» будет играть в комбинационный хоккей, однако в результате Барков был уволен уже через месяц. Жёстче всех по тренеру прошёлся агент Шуми Бабаев, который заявил, что «комбинации, выход из своей зоны и вход в чужую зону – это, наверное, худшее, что можно было придумать. Такие комбинации не могут пройти даже в дворовом хоккее». После этого Барков-старший два года работал с форвардами «Ак Барса» в штабе Валерия Белова, а также помогал в «Амуре» Юкке Раутакорпи, который сам успел потренировать Баркова во время работы в «Таппаре».

Между «Амуром» и системой «Спартака» у Баркова было несколько экзотичных мест работы: участие в китайском проекте во времена «Куньлуня», работа как с командами клуба в МХЛ, так и со сборной страны; пара лет работы с молодёжной сборной Эстонии; буквально два месяца работы главным тренером «Лады» ещё в ВХЛ. На МЧМ-2017 Барков помогал старому знакомому Раутакорпи в штабе сборной, но та команда попала в историю: доигралась до матчей на вылет и лишилась всего штаба по ходу турнира.

В молодёжку «Спартака» Александр Эдгардович пришёл в сезоне-2023/2024. Здесь стоит отметить, что у «Спартака» в последнее время не менее «населённая» система, чем была у СКА несколько лет назад — правда, красно-белые не пылесосят всех явных талантов настолько нагло. Однако пул мастерства у «Спартака» высок: скупость менеджмента помогала получать нужных молодых игроков в обменах, а аффилированные системы «Крыльев» и «Атланта» помогали красно-белым глубиной.

В прошлом году «Спартак» выиграл регулярный сезон МХЛ, набрав 88 очков в 52 встречах. В финале красно-белые встретились с молодёжкой СКА, чуть не упустили 3-0 в серии, но весьма уверенно победили в седьмом матче серии. Главные герои того финала, набравшие на двоих 53 очка Иван Рябов и Егор Варюшкин, уже играют в «Спартаке» и «Химике» на взрослом уровне. На фоне ухода старых лидеров результаты «Спартака» ухудшились, и команда пока идёт шестой на Западе.

После чемпионства Барков говорил: «Со штабом Алексея Жамнова мы не советовались. А зачем? Это вот у петербуржцев, я слышал, тренер даёт приказы сверху, говорит: «Поставь этого, поставь того». Это их проблемы, у нас такого нет». Теперь два тренера будут работать на одной скамейке.

Правда, поможет ли новый помощник исправить главные проблемы «Спартака»? Это не только игра в обороне, но и то, что главный тренер уже постоянно говорит, что игроки делают одни и те же ошибки. Сможет ли Барков стать нужным связующим звеном? Скоро узнаем.