Суперзвезда «Вашингтона» близок к тому, чтобы в девятый раз забить 50+ голов за календарный год, — ранее это не удавалось никому.

Овечкин может побить ещё один эпохальный рекорд! И его уже никто не догонит

До конца 2025 года остаётся всего полторы недели. Казалось бы, пора уже немножечко отпускать игру и подводить итоги последних трёх с половиной сотен дней. Но ещё рано выключать хоккей и расслабляться: до конца 2025-го может случиться ещё одно крупное историческое событие. А главным действующим лицом, конечно же, станет Александр Овечкин.

До завершения календарного года «Вашингтону» остаётся провести всего шесть матчей: по два с «Детройтом» и «Рейнджерс», ещё по одному — с «Флоридой» и «Нью-Джерси». И в этих встречах мы можем увидеть нечто эпохальное.

В 2025 году Овечкин завершил одну Великую погоню — за рекордом Уэйна Гретцки. Забил долгожданный 894-й, а затем и 895-й гол, после чего первым в истории покорил отметку в 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Закончив одну погоню, Алекс начал другую — за суммарным рекордом Гретцки по количеству голов с учётом плей-офф. Сейчас на его счету 988 точных бросков — всего на 28 меньше, чем у Величайшего.

Тем не менее от глаз общественности скрылся тот факт, что Ови может побить ещё один эпохальный рекорд. В некотором роде даже более эпохальный, чем предыдущие.

Капитан «Вашингтона» близок к тому, чтобы стать лучшим в истории НХЛ по количеству сезонов с 50+ голами в регулярных чемпионатах за календарный год.

Прямо сейчас Овечкин делит рекорд с Майком Босси. Великий канадец провёл в Национальной хоккейной лиге всего 10 сезонов, однако даже за такой короткий срок успел оставить крайне ощутимый след, крупное наследие. Например, именно Босси делит с Великой восьмёркой и Величайшим рекорд по количеству сезонов с 50+ голами (у всех троих — по девять).

А ещё Майк восемь раз достигал отметки в 50 голов за календарный год. Это рекорд. Правда, не единоличный — столько же у Ови.

Майк Босси Фото: Focus on Sport/Getty Images

Причём вот что примечательно: если брать исключительно полноценные отрезки — то есть целый год, в ходе которого канадец играл (иными словами, исключая дебютный 1976-й, за который он настрелял 25 шайб в 34 встречах, и финальный 1987-й с 15 голами за 29 матчей — тогда он провёл лишь по половине каждого чемпионата), — выходит, что Босси лишь раз не сумел добраться до отметки в 50 голов. Ещё удивительнее эту информацию делает тот факт, что не хватило легенде лишь… одной шайбы. Поразительно!

Год Голы Матчи 1978 58 74 1979 59 76 1980 69 83 1981 60 77 1982 61 83 1983 63 72 1984 54 69 1985 49 78 1986 60 77

У Овечкина также восемь таких случаев. Хотя Александр отыграл в два раза больше, чем Босси, это всё равно впечатляет. Недаром же только ему удалось догнать великого канадца!

Впервые Овечкин покорил отметку в 50+ голов за календарный год в первом полноценном отрезке — в 2006 году. Тогда нападающий «столичных» забросил 54 шайбы в 84 встречах. После этого он три года подряд достигал этой планки. Более того, дважды Алекс умудрялся забить 60+ голов за год! А личный рекорд установил в 2013-м, когда нанёс 62 точных броска в 86 матчах.

Год Голы Матчи 2006 54 84 2007 51 82 2008 60 79 2009 57 75 2013 62 86 2015 57 81 2018 54 80 2022 52 83 2025..? 41 78

Прямо сейчас Овечкин близок к тому, чтобы провести рекордный, девятый такой год. На данный момент он забил 41 гол в 2025-м. 27 пришлись на вторую часть сезона-2024/2025, ещё 14 — на нынешний чемпионат.

Конечно, форварду «Вашингтона» будет крайне непросто. Нужно забросить девять шайб в оставшихся шести матчах. Впрочем, в этом сезоне уже был отрезок, когда Ови забил шесть голов всего в четырёх встречах. Тем более предстоит дважды сыграть с «Детройтом» — больше «красных крыльев» в Восточной конференции пропустили только две команды, а во всей НХЛ — лишь пять.

В общем, задача крайне сложная, особенно если учитывать шестиматчевую сухую серию нападающего, но не нереальная. Пока есть шансы не только математические. Тем более это, вероятно, последняя возможность капитана «столичных» покорить сие достижение — пока непонятно, продолжит ли он карьеру в НХЛ по завершении нынешнего сезона.

А главное: если у Овечкина получится оформить нужные голы, то он станет единоличным владельцем рекорда, который уже вряд ли кто-либо побьёт. Всё-таки за всё время существования НХЛ восемь раз за календарный год забить 50+ голов удалось всего двум хоккеистам.

Конечно, отчасти это связано и с тем, что количество матчей в прошлом и близко не стоит с тем, сколько приходится играть сейчас. А ведь уже очень скоро встреч станет ещё больше. Однако это всё равно вряд ли сильно поменяет картину.

Давайте взглянем на статистику трёх главных голеадоров современности — обладателей последних пяти «Морис Ришар Трофи» — приза, вручаемого лучшему снайперу регулярки.

Трижды эту награду взял Остон Мэттьюс, ещё по разу — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Начнём с 28-летнего американца. Всё-таки именно он считается потенциальным наследником Овечкина.

За восемь полноценных лет в НХЛ Мэттьюс четыре раза забивал 50+ голов. В 2025-м он уже точно не сумеет покорить эту отметку — на его счету всего 36 шайб в 71 матче.

Год Голы Матчи 2017 39 77 2018 36 57 2019 45 84 2020 20 29 2021 61 79 2022 58 83 2023 51 70 2024 51 72 2025… 36… 71…

У нападающего «Торонто» есть шансы догнать Овечкина, однако для этого ему нужно: 1) не травмироваться, что с учётом истории болезней Остона будет крайне непросто; 2) сохранять стабильность, что, вероятно, также станет тяжёлой задачей для форварда, если учесть его неудачное выступление в нынешнем сезоне.

Впрочем, если Александр проведёт рекордный девятый год с 50+ голами, то Мэттьюс точно останется не у дел. Пять раз добраться до такой отметки? Практически невозможно для хоккеиста, которому в 2026-м исполнится уже 29 и у которого периодически проявляются проблемы со здоровьем.

Остон Мэттьюс и Александр Овечкин Фото: Claus Andersen/Getty Images

В случае с Драйзайтлем всё ещё тяжелее. Леон за 11 лет в НХЛ добирался до отметки в 50+ шайб всего четырежды. А ведь ему уже 30.

В нынешнем сезоне нападающий «Эдмонтона» ещё может пробить планку в 50 голов, однако сделать это будет непросто. Сейчас на его счету 42 шайбы в 69 матчах — а до конца года осталось всего шесть встреч.

Год Голы Матчи 2014 2 37 2015 9 29 2016 24 81 2017 25 79 2018 36 82 2019 52 85 2020 20 29 2021 55 87 2022 52 85 2023 48 78 2024 51 84 2025… 42 69

Если учитывать возраст Драйзайтля, отыграть даже четыре года с 50+ голами — просто чтобы сравняться с Ови — невозможно. Только если в 2025-м он сумеет добраться до нужной отметки, призрачные шансы будут сохраняться. Но не более.

Коннор Макдэвид и вовсе в этой гонке, видимо, не участвует. Конечно, 28-летний канадец способен на всё, однако он редко проявлял себя именно как элитный голеадор. У него накопилось всего два сезона с 50+ голами.

Год Голы Матчи 2016 25 70 2017 30 83 2018 48 81 2019 42 82 2020 12 22 2021 52 87 2022 57 87 2023 45 76 2024 34 78 2025… 32 68

Технически капитан «Эдмонтона» ещё может побороться за этот рекорд. Тем более способности Макдэвида всем известны. Но даже если «Ойлерз» навесят на него задачу забивать больше, вряд ли Коннор сумеет шесть раз забросить не менее 50 шайб за календарный год. Великий канадец всё-таки больше заточен на ассисты.

Вот и выходит, что фактически за Овечкиным сейчас гонится только Мэттьюс, но и у того шансы догнать Александра минимальные.

А если Великая восьмёрка сумеет ударно завершить 2025-й и в девятый раз забить 50 голов за календарный год, то его точно никто не догонит.

По крайней мере, из тех, кто уже заявил о себе, на горизонте нет тех, кто смог бы повторить голеадорские достижения Ови. Но никогда не говори «никогда», верно?

