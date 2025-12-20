Ларионов вернулся, но СКА проиграл «Спартаку»! Всё решил внезапный герой

Встречи СКА и «Спартака» в последние годы получались очень весёлыми. Здесь были и голы на последних секундах, и яркие разгромы в обе стороны, и скандалы вокруг оскорбительных скандирований болельщиков, на которые приходилось реагировать КХЛ. Сейчас обе команды подошли к матчу не в топе Запада, а ближе к границе плей-офф — пусть реальных конкурентов за попадание в восьмёрку уже не так много.

«Спартак» подошёл к игре с новым лицом на скамейке: Александр Барков как минимум на три выездные встречи переведён из МХЛ в основной состав и будет помогать Алексею Жамнову. А вот у СКА на скамейку после пропущенных из-за болезни матчей вернулся Игорь Ларионов, прервав разговоры о потенциальном «сценарии Гальченюка» в Петербурге. Ларионова Второго в составе не было.

Матч начался очень весело, СКА забил в первом же моменте. Отличилось легионерское звено СКА: хозяева провели контратаку, Маркус Филлипс бросал с фланга и как будто расчётливо отправлял шайбу в щиток Александра Георгиева. На левом фланге Рокко Гримальди оставался абсолютно неприкрытым и спокойно отправил шайбу в пустой угол ворот отыгранного Георгиева.

«Спартак» после этого завёлся и начал методично разрывать оборону СКА. Долгое время хозяев выручал только Артемий Плешков, который всё ещё лидирует в КХЛ по проценту отражённых бросков. Не самый габаритный, но юркий вратарь успевал среагировать на поперечные розыгрыши «Спартака», которые часто ставили хозяев в тупик, отражал броски, которые случались после удачного давления гостей. В одном из моментов Валентин Зыков вынес шайбу с ленточки, хотя Адам Ружичка уже явно видел шайбу в сетке. За первый период СКА сделал сразу 18 потерь, и даже удачная концовка не скрасила ситуацию.

Второй период долгое время был более спокойным, хотя «Спартак» всё равно пару раз прорывался на пятак. Игру перевернуло удаление Зыкова, который за удар клюшкой заработал пять минут. «Спартак» получил длинное, полновесное и несгораемое большинство, которое успел реализовать лишь один раз: Михаил Мальцев добил шайбу в ворота после броска Нэйтана Тодда из круга вбрасывания. За 40 минут гости нанесли 30 бросков в створ, и столько же потерь было у СКА.

Третий период после 30 минут интересной игры выходил куда более системным, строгим — можно найти ещё много слов, которые описывали бы малособытийную встречу, где команды чаще сидели в средней зоне. Однако в концовке, когда всё катилось к овертайму, внезапным героем оказался Иван Воробьёв. Экс-форвард «Витязя», в прошлом сезоне набравший 26 очков, проиграл конкуренцию, оказавшись в сверхглубоком составе «Спартака». Нападающий бо́льшую часть регулярки провёл в «Химике», но в своей шестой игре за основу забил первый гол за красно-белых, красиво уйдя от защитников СКА.

СКА взял тренерский запрос и уступил: попытка найти игру высоко поднятой клюшкой изначально выглядела слабоватой. В концовке «Спартак» грамотно отзащищался, а уже после сирены на льду случилась небольшая потасовка. Непонятно, есть ли между этим прямая корреляция, однако с Барковым на скамейке красно-белые смотрелись надёжнее и спокойнее, при этом неплохо комбинировали в чужой зоне немалую часть матча. А вот СКА, кроме контратак, почти ничего и не придумал.