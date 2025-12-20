«Спартак» прервал серию поражений, переиграв СКА, а «Ак Барс» четвёртый раз в сезоне победил в «зелёном дерби».

«Авангард» снова прибил чемпиона, «Динамо» и «Трактор» провернули обмен. Итоги дня в КХЛ

20 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях из мира российского хоккея.

«Ак Барс» в четвёртый раз в сезоне победил «Салават Юлаев»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

На 11-й минуте защитник «Ак Барса» Степан Фальковский забил первый гол. На 56-й минуте нападающий Александр Барабанов удвоил преимущество казанцев. В концовке встречи нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов сократил отставание, установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвёртой над уфимским клубом в нынешнем сезоне. Последняя игра между командами в текущей регулярке состоится 28 января.

«Спартак» прервал серию из трёх поражений, одолев СКА

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

На второй минуте нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Спартака» Михаил Мальцев сравнял счёт. На 56-й минуте защитник Иван Воробьёв вывел красно-белых вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, команда Алексея Жамнова прервала серию из трёх поражений.

«Локомотив» всухую проиграл «Авангарду» в Ярославле

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 3:0.

На 36-й минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил первый гол. На 53-й минуте защитник Дамир Шарипзянов удвоил преимущество омского клуба. В концовке встречи форвард Майкл Маклауд забросил третью шайбу в ворота «Локомотива», установив окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ярославский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 39 матчей, в которых набрал 52 очка, железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 49 очками после 35 встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.

При этом в нынешнем сезоне «Авангард» дважды переиграл «Локомотив», одержав победы с общим счётом 7:1.

Нападающий «Динамо» Джиошвили перешёл в «Трактор» в обмен на Дер-Аргучинцева

Московское «Динамо» совершило обмен нападающими с «Трактором». Семён Дер-Аргучинцев переезжает в Москву, Максим Джиошвили будет играть за челябинский клуб. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

29-летний Джиошвили в прошлом сезоне взял бронзовые медали с московским «Динамо», отметившись в розыгрыше Кубка Гагарина 9 (5+4) очками в 17 встречах. В нынешнем сезоне нападающий набрал 9 (3+6) очков в 36 матчах. Всего в КХЛ на счету Джиошвили 88 (50+38) очков в 252 играх за «Витязь» и «Динамо».

25-летний Дер-Аргучинцев в КХЛ выступал за нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор», а также играл за океаном в системе клуба «Торонто Мэйпл Лифс». В активе нападающего серебро и бронза чемпионатов КХЛ в составе уральского клуба. В лиге Семён Дер-Аргучинцев провёл 198 матчей и набрал 115 (42+73) очков.

Матчи на 21 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2025, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК Барыс Астана Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2