Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 20 декабря 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Авангард» снова прибил чемпиона, «Динамо» и «Трактор» провернули обмен. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 20 декабря 2025 года
Комментарии
«Спартак» прервал серию поражений, переиграв СКА, а «Ак Барс» четвёртый раз в сезоне победил в «зелёном дерби».

20 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях из мира российского хоккея.

«Ак Барс» в четвёртый раз в сезоне победил «Салават Юлаев»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Фальковский (Фисенко) – 10:23 (5x5)     0:2 Барабанов (Семёнов, Бровкин) – 55:05 (5x5)     1:2 Ефремов (Кузнецов, Пименов) – 59:45 (6x5)    

На 11-й минуте защитник «Ак Барса» Степан Фальковский забил первый гол. На 56-й минуте нападающий Александр Барабанов удвоил преимущество казанцев. В концовке встречи нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов сократил отставание, установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвёртой над уфимским клубом в нынешнем сезоне. Последняя игра между командами в текущей регулярке состоится 28 января.

Материалы по теме
Козлов высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

«Спартак» прервал серию из трёх поражений, одолев СКА

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Гримальди (Филлипс, Бландизи) – 01:40 (5x5)     1:1 Мальцев (Тодд, Кин) – 33:03 (5x4)     1:2 Воробьёв (Локхарт) – 55:43 (5x5)    

На второй минуте нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Спартака» Михаил Мальцев сравнял счёт. На 56-й минуте защитник Иван Воробьёв вывел красно-белых вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, команда Алексея Жамнова прервала серию из трёх поражений.

Материалы по теме
Ларионов вернулся, но СКА проиграл «Спартаку»! Всё решил внезапный герой
Видео
Ларионов вернулся, но СКА проиграл «Спартаку»! Всё решил внезапный герой

«Локомотив» всухую проиграл «Авангарду» в Ярославле

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Потуральски (Шарипзянов) – 35:52 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Лажуа, Окулов) – 52:21 (5x4)     0:3 Маклауд (Потуральски, Лажуа) – 59:39 (en)    

На 36-й минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил первый гол. На 53-й минуте защитник Дамир Шарипзянов удвоил преимущество омского клуба. В концовке встречи форвард Майкл Маклауд забросил третью шайбу в ворота «Локомотива», установив окончательный счёт — 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ярославский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 39 матчей, в которых набрал 52 очка, железнодорожники занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 49 очками после 35 встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.

При этом в нынешнем сезоне «Авангард» дважды переиграл «Локомотив», одержав победы с общим счётом 7:1.

Материалы по теме
Главный тренер «Локомотива» Хартли: мы отыграли хороший матч, но «Авангард» был чуть лучше

Нападающий «Динамо» Джиошвили перешёл в «Трактор» в обмен на Дер-Аргучинцева

Московское «Динамо» совершило обмен нападающими с «Трактором». Семён Дер-Аргучинцев переезжает в Москву, Максим Джиошвили будет играть за челябинский клуб. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

29-летний Джиошвили в прошлом сезоне взял бронзовые медали с московским «Динамо», отметившись в розыгрыше Кубка Гагарина 9 (5+4) очками в 17 встречах. В нынешнем сезоне нападающий набрал 9 (3+6) очков в 36 матчах. Всего в КХЛ на счету Джиошвили 88 (50+38) очков в 252 играх за «Витязь» и «Динамо».

25-летний Дер-Аргучинцев в КХЛ выступал за нижегородское «Торпедо» и челябинский «Трактор», а также играл за океаном в системе клуба «Торонто Мэйпл Лифс». В активе нападающего серебро и бронза чемпионатов КХЛ в составе уральского клуба. В лиге Семён Дер-Аргучинцев провёл 198 матчей и набрал 115 (42+73) очков.

Материалы по теме
Легенда «Динамо» вернулся в клуб тренером. В ЦСКА он помог построить династию
Легенда «Динамо» вернулся в клуб тренером. В ЦСКА он помог построить династию

Матчи на 21 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android