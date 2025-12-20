Овечкин не забивает уже семь матчей! Схватил «-3», а «Вашингтон» проиграл «Детройту»

«Вашингтон» после финиша на первом месте Восточной конференции в предыдущей регулярке продолжает находиться в группе лидеров и сейчас. Ход «столичных», казалось, немного замедлился после трёхматчевой серии поражений, однако за фиаско на выезде с «Миннесотой», где Александра Овечкина и Ко буквально уничтожили соотечественники капитана «Кэпиталз», последовала убедительная домашняя победа во встрече с испытывающим проблемы «Торонто».

Перед матчем с «Детройтом», который так же, как и «Вашингтон», борется за высокие места на Востоке, Спенсер Карбери решил произвести рокировку россиян: в основу был вызван Иван Мирошниченко, который не играл на уровне НХЛ с прошлого сезона, а в фарс-клуб после дебюта в элите отправился Богдан Тринеев.

Возвращение в НХЛ для Мирошниченко вряд ли можно назвать удачным. И дело не в том, что Иван остался без результативных действий и провёл на льду минимальное количество времени, а в общем результате его команды.

Проблемы для «Кэпиталз» начались с первых же минут – уже в самом начале Логан Томпсон оказался вынужден вынимать шайбу из собственных ворот. В третьей встрече в составе «Детройта» дебютной шайбой отметился Джон Леонард, который успел подкараулить отскок.

На время этот гол оказался единственным в матче, однако в начале второго периода гостей по-настоящему прорвало. За первые 10 минут в воротах Томпсона побывали ещё три шайбы – ван Римсдайк, Сёдерблом и Зайдер быстро увеличили преимущество «крыльев» до четырёх голов.

Один ответ ещё до второго перерыва дал Алексей Протас – спустя всего 31 секунду после гола Зайдера белорусский нападающий продавил защитника «Ред Уингз» и отыграл одну шайбу.

Ещё на один гол меньше отставание стало благодаря Мартину Фехервари – в середине третьего периода отрыв «Детройта» сократился до двух шайб.

Однако уменьшить его ещё так и не вышло – Спенсер Карбери заменил вратаря на шестого полевого игрока за несколько минут до конца основного времени, чем и воспользовались «крылья».

Финальный гвоздь в крышку гроба «Вашингтона» в этом матче вбил капитан «Ред Уингз» Дилан Ларкин, отправивший шайбу в пустые ворота.

5:2 – «Детройт» одержал победу в гостях, а Александр Овечкин в седьмой раз подряд остался без заброшенных шайб. Сегодня у капитана «Кэпиталз» два броска в створ и «-3» за 18 минут и шесть секунд на льду.

Уже завтра у «Вашингтона» будет возможность взять реванш, а пока «крылья» обошли «столичных» в таблице Востока.