Сумасшедший матч Панарина в НХЛ! Превзошёл достижение Дацюка и положил победный буллит

При этом уже в первой смене овертайма российский форвард едва не превратился из героя в антигероя всей встречи.

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б) превратился в форменный аттракцион в виде американских горок для российской звезды «синерубашечников» Артемия Панарина. 34-летний форвард стал главным героем всей встречи и был закономерно признан первой звездой матча, хотя в овертайме именно его неосторожность едва не привела к поражению команды Майка Салливана во встрече, в которой она смогла отыграться со счёта 2:4. Впрочем, обо всём по порядку.

Во-первых, само участие россиянина в сегодняшнем матче долгое время оставалось под большим вопросом. Всё дело в том, что Артемий из-за недомогания не смог принять участие в предыдущей встрече «синерубашечников» в регулярке – с «Сент-Луис Блюз». В том матче «Парням с Бродвея» пришлось обходиться без помощи со стороны Артемия. Игра складывалась для них крайне непросто, однако в овертайме гол Джей Ти Миллера принёс «Рейнджерс» важную волевую победу. Благодаря тому успеху «синерубашечники» прервали двухматчевую серию неудач и добыли всего вторую победу в последних семи играх.

Сегодня Артемий вернулся в состав своей команды, под занавес первого периода как раз россиянин и открыл счёт в матче. Шведский форвард хозяев Мика Зибанеджад удачно перекрыл борт, сумев прочитать намерение защитника гостей таким способом вывести шайбу из своей зоны. Зибанеджад идеально сыграл на перехвате, в одно касание выведя Артемия на убойную позицию, откуда тот не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако первая половина второго периода ознаменовалась для «Рейнджерс» форменной катастрофой. За три с половиной минуты в ворота Игоря Шестёркина влетело три шайбы кряду, две из которых «лётчики» забросили при игре в большинстве. В эпизоде с первой реализацией лишнего результативной передачей отметился Матвей Мичков, а спустя 217 секунд Тревор Зеграс использовал первое в матче удаление Панарина. Между этими голами отличился ещё и Оуэн Типпетт.

На реализацию удаления Панарина гости затратили всего три секунды, однако следом сам же российский форвард и исправился за свою ошибку. В середине второго периода Артемий оформил дубль, второй раз во встрече огорчив Самуэля Эрссона. Этот гол стал для Панарина памятным в НХЛ, ведь он позволил ему опередить Павла Дацюка по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах североамериканской лиги.

Проводивший 788-й матч за карьеру в регулярках НХЛ Артемий поднялся на 11-е место в списке лучших снайперов в истории лиги среди российских хоккеистов, обойдя Дацюка (314 голов в 953 играх). На 10-м месте по этому показателю среди россиян находится Алексей Яшин (337). Рекордсменом является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (911). В активе Панарина же стало 315 заброшенных шайб.

Тут же «Рейнджерс» представился шанс восстановить равновесие в счёте, однако игроки хозяев отнеслись к своему большинству слишком расхлябанно, за что и были наказаны Родриго Аболсом. Латвийский форвард отличился в большинстве, снова увеличив отрыв «Филадельфии» до двух шайб – 2:4.

В третьем периоде дело шло к очередному домашнему поражению «Рейнджерс», однако на сей раз хозяевам удался камбэк. Голы Винсента Трочека и Зибанеджада помогли хозяевам перевести игру в дополнительное время. При этом на отрезке между третьим и четвёртым голами «синерубашечников» во встрече они потеряли одного из своих лидеров – Миллер получил неприятную травму и досрочно завершил матч.

Судьба встречи должна была решаться в пятиминутном дополнительном отрезке. Уже в первой смене овертайма неосторожно сыграл Панарин, второй раз в матче нарушив правила. В этот момент Артемий рисковал превратиться из героя встречи в антигероя, ведь это удаление было невынужденным и абсолютно не вытекало из логики игровой ситуации. Вот только большинство «Филадельфии» на сей раз не сработало. Не сработало оно и под занавес овертайма, когда хозяева снова остались в меньшинстве после удаления Скотта Морроу.

В результате очень интересный матч перетёк в серию буллитов, где намного точнее оказались хоккеисты «Рейнджерс». Точные броски Панарина и Трочека принесли команде Салливана вторую победу подряд, а сам Артемий оказался вписан в протокол встречи как автор дубля и решающего послематчевого броска. По правилам НХЛ, победный буллит был записан в актив россиянина, а не американца.

Что касается Шестёркина, он завершил встречу с 28 сейвами после 32 бросков. Возможно, это и далеко не лучшая статистика для россиянина в НХЛ, однако именно сейвы Игоря в овертайме и позволили его команде добраться до серии бросков, где Шестёркина было уже не пробить.