«Ураганы» второй день подряд проиграли матч, в котором вели 3:0.

Что происходит?! «Каролина» вновь отдала преимущество в три шайбы и вошла в клуб лузеров

Главная интрига перед матчем состояла в том, выйдет ли Никита Кучеров на лёд? Напомним, что последний матч россиянин пропустил из-за повреждения. Решение это должно было быть принято после раскатки, и оно оказалось для «молний» положительным – Кучеров был готов.

«Каролине» же день назад испортили настроение соседи «Тампы» — «Флорида», которая вытащила матч с 0:3 и победила по буллитам.

Но «ураганы» быстро подняли его в первом периоде. «Лайтнинг» много удалялись в стартовой двадцатиминутке и дали возможность гостям повести с комфортным преимуществом. Команда Бриндамора забросила три шайбы, а гол Джексона Блейка получился невероятным – форвард «Каролины» подставил шайбу на пятаке, отправив её себе между ног.

Счёт мог стать и 4:0 в пользу «Харрикейнз», однако Василевский потащил опасный бросок и, видимо, вдохновил партнёров. Хозяева так стремительно начали второй отрезок, что по истечении 80 секунд отыграли уже две шайбу – отличились Гонсалвес и Пойнт.

«Тампа» усиленно начала штурмовать ворота Кочеткова, Пётр держался, насколько мог, но в конце периода всё-таки дал сопернику полноценно вернуться – Финли убежал «в ноль», голкипер с первым броском справился, однако на добивании уже был бессилен.

В течение 26 секунд в начале третьего периода команды обменялись шайбами. Да какими! Сначала Свечников вновь вывел гостей вперёд, красиво уложив Василевского.

А затем Макдона исполнил финт из репертуара Никиты Кучеров – гол без броска. Непонятно, планировал ли Райан делать именно так, но получилось красиво!

Немного погодя Джейк Гюнцель «доел» шайбу на пятаке и забил победный гол. Финальный счёт тоже установил американец, поразив пустые ворота.

«Каролина» второй матч подряд отдаёт преимущество в три шайбы. Что происходит?! «Ураганы» вошли в клуб лузеров – только две команды в истории НХЛ дважды упускали преимущество в три шайбы в играх бэк-ту-бэк (два дня подряд). Интересно, что второй командой стал «Питтсбург» неделю назад, когда проиграл «Сан-Хосе» и «Юте».