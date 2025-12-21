Скидки
Тампа-Бэй – Каролина – 6:4 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона, ураганы проиграли с 3:0 второй день подряд

Что происходит?! «Каролина» вновь отдала преимущество в три шайбы и вошла в клуб лузеров
Максим Макаров
«Каролина» вновь отдала преимущество в три шайбы
«Ураганы» второй день подряд проиграли матч, в котором вели 3:0.

Главная интрига перед матчем состояла в том, выйдет ли Никита Кучеров на лёд? Напомним, что последний матч россиянин пропустил из-за повреждения. Решение это должно было быть принято после раскатки, и оно оказалось для «молний» положительным – Кучеров был готов.

«Каролине» же день назад испортили настроение соседи «Тампы» — «Флорида», которая вытащила матч с 0:3 и победила по буллитам.

Но «ураганы» быстро подняли его в первом периоде. «Лайтнинг» много удалялись в стартовой двадцатиминутке и дали возможность гостям повести с комфортным преимуществом. Команда Бриндамора забросила три шайбы, а гол Джексона Блейка получился невероятным – форвард «Каролины» подставил шайбу на пятаке, отправив её себе между ног.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Счёт мог стать и 4:0 в пользу «Харрикейнз», однако Василевский потащил опасный бросок и, видимо, вдохновил партнёров. Хозяева так стремительно начали второй отрезок, что по истечении 80 секунд отыграли уже две шайбу – отличились Гонсалвес и Пойнт.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Робинсон (Стаал) – 02:42     0:2 Блейк (Элерс, Гостисбер) – 04:00 (pp)     0:3 Надо (Стэнковен) – 12:27 (pp)     1:3 Гонсалвес (Джеймс, Крозье) – 20:30     2:3 Пойнт (Д'Астус, Кучеров) – 21:20     3:3 Финли (Джеймс, Гурд) – 36:36     3:4 Свечников (Янковски, Котканиеми) – 42:47     4:4 Макдона (Хольмберг, Д'Астус) – 43:13     5:4 Гюнцель (Мозер, Пол) – 46:38     6:4 Гюнцель (Макдона) – 59:33    

«Тампа» усиленно начала штурмовать ворота Кочеткова, Пётр держался, насколько мог, но в конце периода всё-таки дал сопернику полноценно вернуться – Финли убежал «в ноль», голкипер с первым броском справился, однако на добивании уже был бессилен.

В течение 26 секунд в начале третьего периода команды обменялись шайбами. Да какими! Сначала Свечников вновь вывел гостей вперёд, красиво уложив Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем Макдона исполнил финт из репертуара Никиты Кучеров – гол без броска. Непонятно, планировал ли Райан делать именно так, но получилось красиво!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Немного погодя Джейк Гюнцель «доел» шайбу на пятаке и забил победный гол. Финальный счёт тоже установил американец, поразив пустые ворота.

«Каролина» второй матч подряд отдаёт преимущество в три шайбы. Что происходит?! «Ураганы» вошли в клуб лузеров – только две команды в истории НХЛ дважды упускали преимущество в три шайбы в играх бэк-ту-бэк (два дня подряд). Интересно, что второй командой стал «Питтсбург» неделю назад, когда проиграл «Сан-Хосе» и «Юте».

