50 млн рублей и лучший юниор системы за 8 голов. «Ак Барс» ошибся с трансфером Денисенко?

Перед очередным «зелёным дерби» сезона Анвар Гатиятулин пошёл на серьёзные изменения в составе. Едва ли не впервые в запасе остались Григорий Денисенко и Дмитрий Яшкин. И если для русского чеха мера скорее дисциплинарная, то Денисенко рискует надолго остаться вне игры.

В 38 матчах сезона на его счету всего 16 (8+8) очков, при том что Григорий регулярно получал время в первых звеньях и в большинстве. Летом его трансфер из «Локомотива» был если не самым громким, то точно самым затянутым. «Локомотив» выжал из «Ак Барса» всё, что только мог, за своего воспитанника, однако оправдались ли вложения казанцев?

Григорий Денисенко Фото: ak-bars.ru

Межсезонье в КХЛ выдалось настолько ярким и неожиданным, что многие сюжеты спустя месяцы регулярки забылись и покрылись пылью. При этом последствия тех решений, которые клубы принимали летом, мы можем видеть только на дистанции. Так, переход Григория Денисенко из «Локомотива» в «Ак Барс» в какой-то момент превратился в полноценный сериал, из которого для казанцев не было удачного выхода – и выйти из сделки, на которую бросили все силы, было поздно, но и идти на поводу сначала у ярославцев, выпрашивающих за провалившего последние несколько сезонов игрока огромную компенсацию, а затем и агента, требовавшего зарплату на уровне главных звёзд лиги, было рискованно. Однако в игроке были уверены и генеральный менеджер Марат Валиуллин, и главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин.

Поначалу Григорий доверие скорее оправдывал. Более того, забросить Денисенко за новую команду удалось уже во втором матче – его шайба помогла казанцам одержать важную выездную победу над «Авангардом». Памятным стал и его дубль в Магнитогорске. Нападающий был редким светлым пятном в тяжёлый для казанцев отрезок в конце сентября, но вот дальше словно отрезало. За последние два месяца на счету игрока всего лишь два гола, причём оба – в ворота «Нефтехимика». Ранее Денисенко забивал «Барысу», два раза огорчал голкипера «Амура». Во встречах с прямыми конкурентами за Кубок Гагарина он незаметен, а порой и вовсе скорее вредит команде. Хоккеист нервничает и переходит на силовую манеру игры, только вместо полезной активности получает скорее глупые удаления в средней зоне и в зоне атаки. Неудивительно, что после девятого матча без очков Григорий угодил в запас.

Григорий Денисенко Фото: ak-bars.ru

На самом деле Денисенко давным-давно «заслужил» право посмотреть игру из пресс-ложи, однако игрок входил в группу лидеров, а с ними Гатиятулин привык работать без лишнего давления. Накануне же игры с «Салаватом Юлаевым» вместе с Григорием вне состава оказался и самый высокооплачиваемый хоккеист казанцев Дмитрий Яшкин. Слухи об обмене последнего активно ходили осенью, лишение Яшкина капитанской нашивки по настоянию тренерского штаба не прошло незамеченным, однако, насколько можно судить, тот конфликт был исчерпан и едва ли разгорится вновь. Анвар Рафаилович скорее дал Дмитрию возможность остудиться после хоть и спорного, но неуместного штрафа за попытку колющего удара в игре со СКА. Как бы ни критиковали Яшкина, он всё ещё лучший снайпер команды и в пятёрке лучших бомбардиров. И отказываться от него без равноценной замены будет глупо.

А вот потерю Денисенко команда, вероятно, и не заметит, разве что Валиуллину припомнят цену, которую «Ак Барсу» пришлось заплатить за экс-энхаэловца «Локомотиву». Юрий Яковлев выторговал у главного клуба Татарстана 50 млн рублей и Андрея Пустового, одного из главных талантов системы. В своё время казанцы выкупили Андрея совсем ещё ребёнком за 15 млн, что считалось успешной сделкой. Когда смотришь на то, как играет сейчас Пустовой в МХЛ (28 очков в 28 встречах), понимаешь, почему за парня из Хабаровска так бились практически все топ-клубы КХЛ. Пустового отдавать ярославцам и не хотели, но это оказалось жёстким условием Яковлева, было понятно, что поезд с другими вариантами по усилению состава ушёл, и пришлось договариваться. И всё – ради игрока, напоминающего о себе по редким праздникам в играх с аутсайдерами чемпионата.

Григорий Денисенко Фото: ak-bars.ru

У многих есть вопросы к Артёму Галимову, явно сдавшему после прорывного прошлого сезона. Владимир Алистров выдал шикарный старт в Казани, однако затем сник. Но Галимов и Алистров хотя бы компенсируют отсутствие результативных действий успешной двусторонней игрой, в то время как Денисенко практически бесполезен на возврате, не выходит в меньшинстве. На пару с Александром Хмелевски, чья игра пока что тоже не выглядит как трансфер за рекордные 230 млн, у него худший показатель полезности в команде – «-6». Но у Александра и матчей сыграно меньше, и очков больше, так что его место в спецбригаде большинства и втором звене сомнению не подвергается. В то время как Денисенко мешает заигрывать Семёна Терехова, Радэля Замалтдинова, Расима Шакирова и Тимофея Жулина. У казанцев хороший резерв в «Нефтянике» и «Барсе», однако им предпочитают громкое имя и большой контракт.

Понятно, что совсем списывать Денисенко будет глупо. Во-первых, поскольку на него потратили слишком много, а во-вторых, потому что Григорий – неплохой хоккеист и может заиграть ярче, если найти другие опции, как его использовать. Тут сразу вспоминается другая трансферная сага КХЛ – вокруг возможного ухода Даниэля Спронга из ЦСКА. Звёздный нидерландец не выходит на лёд с ноября, только вот и из армейского клуба его не отпускают. Очевидно, что и сам игрок думает о Казани, да и в «Ак Барсе» не против посмотреть на забивного парня на большинство. Почему бы не обменять Денисенко в команду Игоря Никитина, попросив взамен Спронга? Либо же попробовать Григория в других сочетаниях и даже ролях.

К примеру, когда в канадце Брэндоне Биро разочаровались как в созидающем игроке, его отправили в третью тройку под разрушение – и тут экс-нападающий «Баффало» смотрится неплохо. Может, и Денисенко повеселеет в компании с Михаилом Фисенко, Никитой Дыняком и Дмитрием Кателевским? Кто-то скажет, что это ровно как забивать гвозди алмазом, да вот только на алмаз бывший игрок «Вегаса» и «Флориды» похож только ценой и послужным списком.