Овечкин продолжает бить антирекорд! Восьмой матч подряд без голов, а «Вашингтон» проиграл

«Вашингтон» играл с «Детройтом» буквально днём ранее. «Кэпиталз» перед домашними трибунами пропустили четыре шайбы подряд, после чего судьба матча фактически была решена. «Красные крылья» одержали победу со счётом 5:2 и поднялись на второе место в конференции.

А капитан «столичных» Александр Овечкин обновил личный антирекорд в нынешнем сезоне, не забив в седьмой встрече подряд. В последний раз 40-летний нападающий забивал 4 декабря, когда оформил дубль в ворота «Сан-Хосе» (7:1). После этого — тишина. И всего два очка — за результативные передачи.

Впрочем, повторный матч с «Детройтом», который на этот раз проходил уже на площадке «Ред Уингз», начался успешно для «Вашингтона». На 15-й минуте Этен Фрэнк, получив передачу от Дилана Строума, убежал от соперников и, выйдя один на один, послал шайбу в «домик» Кэму Тальбо. 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Тем не менее «Детройт» сдаваться не собирался. На 28-й минуте Брэндон Дьюхейм получил две минуты за подножку — и «красные крылья» реализовали численное преимущество! Аксель Сандин-Пелликка отдал на Лукаса Рэймонда, тот сделал несколько шагов в сторону правого круга вбрасывания и пальнул — 1:1!

А спустя пять минут «Детройт» и вовсе вышел вперёд. Хозяева выиграли борьбу за шайбу в чужой зоне, Алекс Дебринкэт проехал вдоль борта и из района вершины левого круга вбрасывания бросил в сторону ворот. На пятачке отлично сориентировался Джон Леонард — 2:1! Без шансов для Чарли Линдгрена.

«Вашингтон» также решил бороться до конца. На старте третьего периода «столичные» создали очень опасный момент: Алексей Протас из правого круга вбрасывания прострелил на пятак, откуда Строум попытался пробить Тальбо. Однако вратарь «Детройта» отвёл угрозу.

А на 51-й минуте «Кэпиталз» всё же сравняли счёт. Джон Карлсон подключился к атаке, сместился влево, стянув на себя сразу нескольких соперников, а после этого отдал передачу в центр. Пас принял Фрэнк, который, обработав шайбу, мощно бросил — прямо в «домик» Тальбо! Второй раз за вечер! И 2:2 на табло.

В третьем периоде «Вашингтон» довольно сильно включился — к концу отрезка гости более чем в два раза переигрывали хозяев по количеству бросков. Овечкин также регулярно заявлял о себе. Но то мимо створа бросал, то попадал в клюшку, лежащую на льду. А когда шайба всё же долетала до ворот, то там уже Тальбо спасал. Словно в этот вечер Кэм не собирался пропускать хоть от кого-то, кроме Фрэнка.

Матч ушёл в овертайм, где Строум своим удалением довольно быстро подарил «Детройту» отличный шанс. «Вашингтону» пришлось непросто, однако гости выстояли!

И когда показалось, что вскоре болельщикам предстоит увидеть буллиты, на сцену вышел Мориц Зайдер. Нападающий мощно бросил в касание и поставил крест на надеждах «столичных».

«Кэпиталз» проиграли прямому конкуренту во второй раз подряд и осложнили себе жизнь. Конечно, команда поднялась на третье место на Востоке, но это временно — вскоре её наверняка кто-то обгонит. А Овечкин продолжил бить личный антирекорд — его сухая серия теперь составляет уже восемь встреч.