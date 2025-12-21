Внезапное фиаско «Барыса», московское «Динамо» рвётся в лидеры Запада. Итоги дня в КХЛ

21 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Коротко рассказываем о каждой игре.

После фиаско в игре с «Адмиралом» «Сибири» было необходимо побеждать ещё одного конкурента в борьбе за плей-офф на Востоке. Новосибирцам удалось сыграть строже, чем несколько дней назад, и использовать свои моменты – это предопределило результат. «Амур», правда, едва не спасся с 0:3, но хозяева вовремя спохватились, а главным героем встречи стал Антон Косолапов, оформивший дубль.

После двух уверенных гостевых побед над топ-клубами казалось, что «Барыс» не испытает никаких проблем в домашней встрече с «Сочи», отправившимся на выезд без Ильи Самсонова. Но, видимо, казахстанские хоккеисты думали точно так же, а самоуспокоенность редко доводит до добра. «Леопарды» сыграли по-спортивному нагло и зло, уже в первом периоде забросив три шайбы и отправив досрочно отдыхать Андрея Шутова. У «Барыса» было много времени, чтобы перестроиться, однако «Сочи» не собирался отдавать своё и к концу игры довёл дело до крупной победы.

В первом периоде матча в Екатеринбурге «Адмирал» продолжал успешно гнуть линию, начатую в Новосибирске, и вёл в счёте благодаря шайбам Гераськина и Шэна. Но затем уральцы ожили, сравняли результат, а в середине игры «Адмирал» крупно подвёл Дмитро Тимашов, схвативший пятиминутное удаление за удар соперника головой. В большинстве «Автомобилист» усилиями Рида Буше забил победный гол, а в оставшееся до сирены время ничего не позволил создать гостям.

Удивительно скучным выдалось московское дерби. 0:0 после 65 минут игры при всего лишь 40 бросках в створ на двоих – это надо постараться. Бело-голубые потревожили Дмитрия Гамзина лишь 13 раз, действуя в жёсткий откат, однако привести дело к буллитной серии «Динамо» удалось, а там всё решил внезапный герой – Артём Ильенко. Очередной «сухой» матч для вратаря команды Вячеслава Козлова (в этот раз снова отличился Подъяпольский), а «Динамо» тем временем уже в топ-3 Запада.

Минское «Динамо» после двух обидных буллитных неудач в Ярославле и Екатеринбурге приехало домой и оторвалось на аутсайдере конференции Запада. В первом периоде белорусы обошлись одной шайбой, зато во втором вошли во вкус, отправили на скамейку голкипера Трушкова и повели в счёте 5:1. В третьем отрезке «Динамо» не бросило играть, отблагодарив за веру и поддержку минских болельщиков, собравших очередной аншлаг. Главный тренер «Лады» Павел Десятков после встречи разнёс свою команду, ну а белорусы уже вторые на Западе, а по потерянным очкам во всей лиге «зубры» уступают только «Металлургу».

Матчи 22 декабря

