Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей чемпионата КХЛ 21 декабря, отчёты, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание КХЛ на 22 декабря

Внезапное фиаско «Барыса», московское «Динамо» рвётся в лидеры Запада. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей чемпионата КХЛ 21 декабря
«Адмирал» подвёл легионер, «Лада» развалилась в Минске.

21 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись пять матчей. Коротко рассказываем о каждой игре.

21 декабря 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Лещенко (Приски, Сушко) – 18:35 (5x5)     2:0 Аланов (Косолапов, Бек) – 28:17 (5x4)     3:0 Косолапов (Приски, Бек) – 30:34 (5x4)     3:1 Лихачёв (Ли, Рыков) – 36:57 (5x5)     3:2 Гальченюк (Талалуев) – 46:09 (5x5)     4:2 Косолапов (Кошелев, Валитов) – 59:43 (en)    

После фиаско в игре с «Адмиралом» «Сибири» было необходимо побеждать ещё одного конкурента в борьбе за плей-офф на Востоке. Новосибирцам удалось сыграть строже, чем несколько дней назад, и использовать свои моменты – это предопределило результат. «Амур», правда, едва не спасся с 0:3, но хозяева вовремя спохватились, а главным героем встречи стал Антон Косолапов, оформивший дубль.

21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Венгрыжановский (Хёфенмайер, Попов) – 03:16 (5x5)     0:2 Сероух (Хёфенмайер, Николаев) – 04:51 (5x5)     1:2 Симонов (Логвин, Уолш) – 05:16 (5x5)     1:3 Волков (Эллис, Кагарлицкий) – 10:24 (5x5)     1:4 Ли (Гуськов, Эллис) – 34:06 (5x5)     1:5 Венгрыжановский (Ли, Попов) – 58:41 (5x5)    

После двух уверенных гостевых побед над топ-клубами казалось, что «Барыс» не испытает никаких проблем в домашней встрече с «Сочи», отправившимся на выезд без Ильи Самсонова. Но, видимо, казахстанские хоккеисты думали точно так же, а самоуспокоенность редко доводит до добра. «Леопарды» сыграли по-спортивному нагло и зло, уже в первом периоде забросив три шайбы и отправив досрочно отдыхать Андрея Шутова. У «Барыса» было много времени, чтобы перестроиться, однако «Сочи» не собирался отдавать своё и к концу игры довёл дело до крупной победы.

21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Шестаков, Сошников) – 12:41 (5x5)     1:1 Мэйсек (Да Коста, Буше) – 15:12 (5x3)     1:2 Шэн (Коледов) – 17:04 (5x5)     2:2 Да Коста (Шаров, Блэкер) – 25:34 (5x5)     3:2 Буше (Юдин, Да Коста) – 31:47 (5x4)    

В первом периоде матча в Екатеринбурге «Адмирал» продолжал успешно гнуть линию, начатую в Новосибирске, и вёл в счёте благодаря шайбам Гераськина и Шэна. Но затем уральцы ожили, сравняли результат, а в середине игры «Адмирал» крупно подвёл Дмитро Тимашов, схвативший пятиминутное удаление за удар соперника головой. В большинстве «Автомобилист» усилиями Рида Буше забил победный гол, а в оставшееся до сирены время ничего не позволил создать гостям.

21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко – 65:00    

Удивительно скучным выдалось московское дерби. 0:0 после 65 минут игры при всего лишь 40 бросках в створ на двоих – это надо постараться. Бело-голубые потревожили Дмитрия Гамзина лишь 13 раз, действуя в жёсткий откат, однако привести дело к буллитной серии «Динамо» удалось, а там всё решил внезапный герой – Артём Ильенко. Очередной «сухой» матч для вратаря команды Вячеслава Козлова (в этот раз снова отличился Подъяпольский), а «Динамо» тем временем уже в топ-3 Запада.

21 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Усов (Салыго, Пышкайло) – 09:39 (5x5)     2:0 Липский (Диц, Хэмилтон) – 23:37 (5x5)     3:0 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 25:32 (5x5)     3:1 Михайлов (Макаров) – 30:03 (5x5)     4:1 Энас (Лимож, Пинчук) – 34:15 (5x5)     5:1 Кузнецов (Лимож, Энас) – 39:30 (5x4)     6:1 Пинчук (Смит, Улле) – 40:19 (5x5)     6:2 Чивилёв – 47:23 (5x5)     7:2 Пинчук (Смит, Лимож) – 54:14 (5x4)    

Минское «Динамо» после двух обидных буллитных неудач в Ярославле и Екатеринбурге приехало домой и оторвалось на аутсайдере конференции Запада. В первом периоде белорусы обошлись одной шайбой, зато во втором вошли во вкус, отправили на скамейку голкипера Трушкова и повели в счёте 5:1. В третьем отрезке «Динамо» не бросило играть, отблагодарив за веру и поддержку минских болельщиков, собравших очередной аншлаг. Главный тренер «Лады» Павел Десятков после встречи разнёс свою команду, ну а белорусы уже вторые на Западе, а по потерянным очкам во всей лиге «зубры» уступают только «Металлургу».

Матчи 22 декабря

22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
22 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Спартак
Москва
