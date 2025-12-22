«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым

Самый громкий трансфер прошедшего межсезонья – переход Владимира Ткачёва из омского «Авангарда» в магнитогорский «Металлург». После того как «ястребы» подписали со своей главной звездой пятилетний контракт, мало кто мог представить себе, что пути клуба и его воспитанника разойдутся спустя всего лишь год с небольшим. Тем более настолько громко и конфликтно.

За нападающего боролась вся лига, но счастливый билет вытянули магнитогорцы. Нельзя сказать, что в «Металлурге» у Ткачёва с ходу всё получилось, однако уже к пятому матчу взаимодействие Ткачёва с Дмитрием Силантьевым и Романом Канцеровым стало напоминать советский хоккей в лучшем понимании этого слова. Прямо сейчас Владимир – лучший бомбардир КХЛ с большим отрывом и ведёт погоню за рекордом Никиты Гусева по результативным действиям за один сезон.

В большом интервью «Чемпионату» Ткачёв рассказал о том, как обживается в городе сталеваров, почему восхищается Вадимом Шипачёвым, в чём секрет его взаимопонимания с партнёрами, в какой форме Сергей Толчинский с Евгением Кузнецовым, а также признался, что, несмотря ни на что, питает тёплые чувства к Омску и болельщикам «Авангарда».

Владимир Ткачёв Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Хочется, чтобы Шипачёв как можно скорее разменял свою тысячу – это суперзвезда лиги»

– Как вы провели время в паузу на игры сборных? Это можно назвать мини-отпуском?

– Тренерский штаб выделил нам пять выходных. Был всё это время с семьёй, отдыхали.

– Пять выходных – это награда за хорошую игру? Есть команды, которые ограничились двумя-тремя днями отдыха.

– Наверное. Я слышал от ребят, у кого-то всего пара выходных была. Нам Андрей Владимирович заранее сказал, что будет длительный отдых, ещё месяц назад обговаривали этот момент.

– При этом до паузы на Кубок Первого канала и ваша личная игровая форма, и форма всей команды поражали в хорошем смысле. Думали над тем, как не расплескать силы во время выходных и сохранить запал?

– В этом плане, как мне кажется, всё прежде всего от головы идёт. В любом случае отдых необходим, в первую очередь психологическая разгрузка была нам нужна. И это пошло всей команде только на пользу, как мне кажется.

– Сезон для «Металлурга» пока выглядит большой сказкой – вы лучший бомбардир лиги, команда на первом месте в чемпионате с отрывом. Как это ощущается внутри коллектива?

– Мы на это внимание не обращаем. Выходим на лёд, каждый в команде получает удовольствие от происходящего, от нашего хоккея. Стараемся показать все свои сильные стороны. То, что мы сейчас идём на первом месте – это хорошо, но всё самое главное будет в плей-офф.

– Есть мнение, что если в принципе отдать много сил в регулярке, то в плей-офф можно уже не найти в себе нужные ресурсы для успеха. Кто-то даже говорит о проклятии Кубка Континента. Это всё от лукавого?

– Давайте так, даже если говорить про регулярку, до Кубка Континента нам ещё тоже очень далеко. Впереди половина чемпионата, рано загадывать. Дай бог, чтобы мы прошли всё на том же высоком уровне.

Что касается распределения сил и тем более каких-то суеверий, тут уже как я говорил – всё идёт от головы. Мне кажется, если ты в хорошей форме подойдёшь к плей-офф, то в матчах на вылет тоже всё будет нормально. Ты же не разучишься внезапно играть в хоккей. Это больше про психологию.

– Если говорить о вашей личной результативности – после половины чемпионата на вашем счету 47 очков. Если рассчитывать, что дальше вы сохраните этот темп, то к концу регулярки будет примерно 90. Рекорд Никиты Гусева – 89 очков. Есть желание замахнуться на новое достижение?

– Нет, я об этом вообще не думаю. Как бог даст, так и будет. Наберу больше, чем Никита – значит, отлично, будет приятно. Если нет, то ничего страшного, я не расстроюсь. Самое главное — подойти в оптимальной форме к плей-офф и там показать свой лучший хоккей.

– 400 очков в КХЛ – это важный такой рубеж? С какими эмоциями восприняли эту новость?

– Разумеется, с положительными, и клуб меня поздравил. Вручил памятную статуэтку. Думаю, могло быть и больше с учётом того, что я практически полностью пропустил прошлый сезон. Но как есть, так есть. Надеюсь, быстрее подойду к отметке в 500 очков.

– Вам 30 лет – позади примерно половина взрослой карьеры. Впереди ещё достаточно лет в хоккее, задумываетесь об общем рекорде КХЛ? Вадим Шипачёв всё ближе к отметке в 1000 очков в лиге…

– Конечно, слежу за Вадимом. Хочется, чтобы он поскорее уже разменял свою тысячу. Это суперзвезда нашей лиги, мне нравится стиль его игры, как он играет. Дай бог без травм, пусть у него всё получится.

Вадим Шипачёв Фото: photo.khl.ru

– У вас есть такая личная цель, мечта в карьере? Преодолеть планку в 1000 очков?

– У меня мечта – выиграть наконец-то свой первый Кубок в карьере. Не то что даже мечта, а скорее цель. Очень хочу поднять над головой Кубок Гагарина. О своих очках меньше думаю, всё будет в порядке – всё равно их наберу и доберу. Самое главное, чтобы команда стала чемпионом.

– Во взрослой карьере вы же так и не были пока чемпионом?

– Нет, не получалось. Но у каждого своё время, надеюсь, моё скоро подойдёт.

«Верим в Кузнецова и Толчинского – это наш резерв, и их время ещё придёт»

– Большое удовольствие следить за вашей тройкой с Канцеровым и Силантьевым. Как быстро вы нашли взаимопонимание? Ощущаете уникальную «химию» друг с другом?

– Нам в любом случае ещё есть над чем работать. Мы могли забивать и побольше, в некоторых матчах могли сыграть успешнее, удачнее. Нас ставить вместе начали с предсезонки – как Андрей Владимирович в первый раз нас вместе поставил, так всё и пошло. «Химия» в звене действительно образовалась, мы хорошо чувствуем друг друга.

Некоторые моменты, конечно, у нас не получались в начале сезона, когда мы чуть-чуть так прощупывали друг друга в игре. Но потом, уже где-то после четвёртой-пятой игры, мы уже начали играть так, как и должны были играть.

– То есть не самые удачные первые матчи в сезоне – это как раз следствие того, что нужно было адаптироваться к новым партнёрам, новой команде? Сначала вы оставались без очков, а потом пошло-поехало.

– Разумеется, когда переходишь в другую команду, ты должен изучить, где, как твой партнёр сыграет, как защитники будут действовать в том или ином эпизоде – как в зоне атаки, так и в зоне обороны. К этому по-хорошему надо просто привыкнуть. Было чуть-чуть тяжело, но ничего страшного. Привык, ребята помогли, так что я хорошо влился в коллектив.

– Внутри себя как-то реагировали на критику в интернете и СМИ на старте сезона? Либо не особо читаете и следите за тем, что пишут в интернете?

– Я не читаю и не смотрю ничего ни в СМИ, ни в соцсетях. Честно, своего хоккея достаточно, распылять эмоции ещё и на какие-то комментарии – зачем? Перестал уже на всё это обращать внимание.

В любом случае мне нужно было время влиться в новую команду, понимал, что очки, игра придут. Вопрос времени. И тренерский штаб поддерживал, Андрей Владимирович всё время со мной разговаривал, подбадривал.

– Вы известны как хороший диспетчер, но так или иначе любой нападающий хочет и забивать сам. И несмотря на большое количество результативных передач, первой шайбы пришлось ждать почти два месяца. Сильно переживали из-за голевой «засухи»?

– Нет, я уже говорил, что для меня это не было каким-то давлением. Я больше получал удовольствия от того, что отдавал ребятам и они забивали. Конечно, у меня были моменты, чуть ли не в каждом матче на самом деле, просто не получалось забить. А тут мне Женя Кузнецов отдал хороший пас, приятно было забить с передачи такого мастера.

– После первой шайбы дальше всегда проще? Прежде всего морально – груз спал…

– Конечно, врать не буду, успокоился. Не то чтобы какой-то груз на меня давил, но определённое давление. Стало полегче, хотя я не сильно обращал на это внимание.

– Есть ощущение, что успех вашей тройки связан во многом с тем, что в звене чётко распределяются роли и обязанности: вы — диспетчер, Роман Канцеров – снайпер, Дмитрий Силантьев скорее на двусторонних позициях, в обороне. Это и позволяет показывать комбинационный хоккей?

– Думаю, что да, с хорошими партнёрами всегда легче играть. Где-то есть моменты, что мы что-то новое попробуем в нашей игре. Не всегда по одному шаблону. Стараемся разнообразить свою игру, однако в целом сложилось так, что Ромка на завершении атак.

Но каждый из нас может забить, с любой позиции. Силантьев больше под воротами играет, ему там комфортнее. Мы с Ромой больше на контроле шайбы. Так и сложилась наша «химия».

– Хоккейная «химия» переходит на бытовой уровень? Вы уже успели сдружиться на фоне хорошего хоккея?

– У нас в принципе очень дружелюбный коллектив. Я бы сказал, что каждый друг с другом может спокойно собраться и куда-то пойти, где-то отдохнуть. Нет такого, что кто-то с кем-то конкретно дружит, по тройкам, по кланам каким-то. Такого точно нет. У нас одна команда, и мы дружим всей командой.

– И всё-таки поддерживаете персонально Сергея Толчинского? Вы много где по карьере с ним пересекались.

– Конечно, в этом плане у нас хорошая атмосфера. Если кому-то тяжело, то партнёры всегда помогут.

Сергей Толчинский Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

– Как у Толчинского с настроением? Всё-таки, несмотря на то что вся команда идёт по сезону здорово, у Сергея пока, к сожалению, не всё получается.

– Думаю, конечно, где-то ему тяжело, но он точно не отчаивается. Его время придёт, и он нам очень сильно поможет.

– То же самое можно сказать про Евгения Кузнецова? Он ещё не сказал своего громкого слова в «Металлурге»?

– Конечно, мы верим в Женю. Нам будет проще во многом, это наш скрытый резерв.

«Об НХЛ давно уже не думал, буду рад остаться в Магнитогорске»

– У вас потрясающая глубина в атаке, почти все нападающие такие техничные, при этом команда собрана низкорослая. В интернете есть даже шутки на этот счёт. Как думаете, такая особенность в комплектовании состава может иметь свои проблемы?

– Этот вопрос скорее к Андрею Владимировичу Разину и руководству клуба, как они формировали команду, на какие принципы и моменты обращали прежде всего своё внимание. Мне лично всё нравится – то, как наша команда играет, мы видим результат. Ещё где-то скрытого запаса у нас достаточно, мы на пик своих возможностей ещё не вышли.

– Скрытый запас — прежде всего в игре в обороне? Команда иногда словно выключается по ходу встречи, вы едва не отдавали матчи, ведя с крупным счётом, допускали камбэки соперников. Взять хотя бы матч с «Ак Барсом», где Казань перевернула игру с 0:3.

– Думаю, да, хотя не скажу, что мы прямо плохо играем в обороне. У каждого хоккеиста бывает неудачный матч, но чем ближе к плей-офф, тем будем играть лучше.

– Поддерживаете Смолина, Набокова после неудачных матчей? Ведь даже после победы, если вратарь пропустил пять-шесть шайб, едва ли у него хорошее настроение…

– Конечно, поддерживаем наших вратарей, стараемся им помогать, чем можем, ответственно сыграть в обороне. Иногда это не получается, но наши вратари знают, на что они способны, у нас одна из самых сильных вратарских бригад в лиге. Они справятся, и мы им поможем, за последний рубеж я спокоен.

Илья Набоков Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

– Вашу тройку вообще часто сравнивают с лучшими тройками в истории российского хоккея, такими как Зиновьев — Зарипов — Морозов или же Зарипов — Мозякин — Коварж. Как вы относитесь к подобным сравнениям и реально ли ощущаете, что собрали в «Металлурге» новое историческое сочетание?

– Те звенья, которые вы назвали – это уникальные, легендарные, я бы сказал, тройки, которые не один раз становились чемпионами, брали Кубки Гагарина. Мы ещё на пути только к этому, по крайней мере, я только на пути. Пацаны-то, в отличие от меня, Канцеров и Силантьев, уже успели стать чемпионами. Если у нас всё получится, дай бог, тогда сравнивать наше звено с такими будет допустимо, но пока что рано.

– Не будет грустно, если на фоне такой успешной игры звено в следующем сезоне разобьют? Канцеров на связи с «Чикаго», и не секрет, что он хочет попробовать свои силы за океаном.

– У каждого хоккеиста есть мечта, у каждого хорошего хоккеиста возникает мысль попробовать свои силы в НХЛ. И если Ромка захочет, ему никто препятствовать не будет, мы только пожелаем ему удачи и будем следить за его игрой.

– Вы как более опытный хоккеист даёте советы более молодым Роману и Дмитрию?

– Я вообще не люблю советы давать. Тут, знаете, каждый сам в ответе за свою жизнь. Могу посоветовать какие-то игровые аспекты поправить, как где-то сыграть лучше. А глобальные советы по жизни давать не моё.

– Внутри вас мысли о новом шансе заиграть в Северной Америке возникают? Или же НХЛ в вашем случае – закрытая страница?

– Об этом, если честно, давно даже не думал. Текущий контракт с «Металлургом» будет действовать ещё и на следующий сезон. Надеюсь, на самом деле, что и не на один сезон. Поэтому о каких-то переменах стараюсь не думать.

– То есть нашли свою команду? Ещё перед стартом сезона говорили, что вам близок и стиль игры, и условия, можно обосноваться тут надолго…

– Не будем загадывать, практика показывает, что случается разное. Но мне здесь всё нравится, нет никаких отрицательных аспектов, буду рад остаться в Магнитогорске.

– В мировом хоккее не так много элитных распасовщиков, играющих на фланге. Андрею Разину удалось быстро понять, как вас правильно использовать?

– Конечно, у нас в принципе тренерский штаб хорош тем, что ко всем старается найти подход, много с кем индивидуально работает. Старается использовать сильные качества всех ребят. Посмотрим, что дальше будет.

«Адекватных омских болельщиков я уважаю и люблю, они навсегда останутся со мной»

– Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?

– У нас плотный график тренировок, после тренировки приезжаешь, немного отдохнёшь, повозишься с сыном немного. Вечером с ребятами можно в онлайн-игры немного поиграть. Но времени свободного немного.

Владимир Ткачёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Во что играете?

– Со своими старыми друзьями с Омска, с кем выросли вместе, даже не обязательно хоккеистами, например, с друзьями со двора поигрываем в Dota, часок-другой, а дальше уже и спать надо. Меня это расслабляет, позволяет отвлечься от хоккея, голову разгрузить помогает. Пара часов – самое то.

– Есть любимые фильмы, книги, музыка?

– Опять же, не так много времени, но недавно попался новый документальный сериал про Шакила О’Нила. Недавно читал книгу про Хабиба, его автобиографию.

– Какие планы на Новый год? Планируете съездить домой в Омск?

– Нет, думаю, останусь в Магнитогорске. Родители всей семьёй из Омска ко мне приедут, так что отдохнём по-семейному.

– Во время паузы на игры сборной также оставались в Магнитогорске?

– Да, я в принципе обосновался тут. Мы здесь всей семьёй, всем всё нравится. Новый дом.

– При этом тёплые чувства к Омску и «Авангарду» наверняка остались? Многие оценили ваш жест, когда вы не стали праздновать гол на «G-Drive Арене».

– Меня сразу, помню, ребята перед игрой подкалывали, спрашивали, буду праздновать или нет. Я сказал, что не буду, всё спокойно сделаем. Болельщики мне писали, всех адекватных омских болельщиков я уважаю и люблю, они навсегда останутся со мной. В знак уважения к ним посчитал, что так будет правильно.

– Родной город и клуб – навсегда?

– Разумеется, и город, и болельщики. Я никогда за всё это время, как бы ни развивалась ситуация по контракту, не высказался и не выскажусь о городе плохо. Я там вырос, мне там дали путёвку в спорт. Неправильно будет что-то говорить негативное.

– Общаетесь с бывшими партнёрами по «Авангарду»? Или, например, с Ридом Буше, который перешёл в «Автомобилист»?

– С Ридом, конечно, общаемся, списываемся. С теми, кто сейчас в Омске, также, бывает, списываемся, разговариваем. И из персонала команды много близких ребят.

Давным-давно друг друга знаем, бывает, что созваниваемся и разговариваем не то что даже о команде, а просто, как у кого жизнь протекает. Такие уже, не рабочие, не хоккейные, а человеческие взаимоотношения. Общение не о спорте чаще всего идёт.

– Ваш гол сравнивали с тем, как забрасывал в Уфе Александр Хмелевски. Он сразу после громкого перехода активно отпраздновал шайбу в ворота бывшей команды, что вызвало недовольство фанатов, а с его стороны – недоумение по поводу свиста трибун. Вам понятны ход Александра и реакция уфимских фанатов?

– Не могу комментировать это справедливо, я же не знаю доподлинно, что было вокруг перехода Хмелевски, какие там были обстоятельства, подводные камни какие были с Уфой. Не в моём праве давать оценку.