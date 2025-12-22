Скидки
Питтсбург – Монреаль – 4:3 Б – видео, голы, обзор матча регулярного сезона, Кросби – лучший бомбардир в истории Пингвинз

Легенда! Кросби обошёл Лемье по очкам и забрал корону в «Питтсбурге»
Максим Макаров
«Питтсбург» – «Монреаль» – 4:3 Б
А «пингвины» прервали восьмиматчевую серию поражений.

«Питтсбург» после неожиданно крутого начала чемпионата всё-таки попал в яму и полетел вниз по турнирной таблице. Команда Дэна Мьюза потерпела восемь поражений кряду – за последние 19 лет серии хуже у «пингвинов» не было.

Была в этом матче и локальная интрига: сможет ли Сидни Кросби догнать/обойти Марио Лемье по очкам в НХЛ? Перед матчем у Марио было 1723 очка, а у Сидни – 1722.

Вся история случилась уже в первом периоде, однако перед этим «Питтсбург» пропустил: Демидов выдержал борьбу на синей линии, а Слафковски и Капанен в два счёта раскололи оборону хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Демидов) – 07:31     1:1 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 07:58     2:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 12:40 (pp)     2:2 Демидов (Слафковски, Капанен) – 23:54     3:2 Аччари (Летанг, Шилов) – 31:51     3:3 Добсон (Бле, Мэтисон) – 44:04     4:3 Ракелль – 65:00    

Капитан «Питтсбурга» долго молчать не мог – на ответный удар ему потребовалось всего 27 секунд. Карлссон сильно прострелил, а Кросби умело направил шайбу в створ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через пять минут случился исторический момент. «Пингвины» получили большинство и реализовали его – Кросби мощно щёлкнул, попал в стоявшего на пятаке Раста, а шайба выскочила в краску, откуда в пустые ворота вогнал её Ракелль. Этот результативный балл стал 1724-м для Кросби в НХЛ, и он обошёл по этому показателю самого Марио Лемье, став лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в истории. А ещё Сидни вышел на восьмое место по очкам за всю историю НХЛ, оставив Супермарио на девятой строчке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода «Монреаль» быстро сравнял счёт, и вновь не обошлось без Ивана Демидова – россиянин получил поперечную передачу и точно щёлкнул из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако на перерыв «Питтсбург» всё равно ушёл с минимальным преимуществом – Аччари качнул Добеша и здорово попал.

В третьих периодах «Пингвинз» играют в последнее время из рук вон плохо, и сегодня тоже не удалось удержать победный счёт – Добсон сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В нём «Монреаль» мог дважды заканчивать матч, но оба раза угодил в штангу.

А в серии буллитов сильнее оказались «пингвины», которые подарили своему капитану победу в важный день, а также прервали серию поражений.

