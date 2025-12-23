Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее

2025 год плавно подходит к своему завершению, а в канун наступления нового принято подводить какие-то итоги. Мы вспомнили 25 главных моментов, случившихся в мире хоккея, а какое из них было самым ярким, решите именно вы.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рекорд Овечкина
Главный претендент на главное событие года. За рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, за которым гонялся Овечкин, следил весь мир уже несколько лет, и в апреле этого года он-таки случился! Александр реализовал большинство в матче с «Айлендерс», сделал ту самую «рыбку», а соцсети в тот день просто сошли с ума. Поздравления Ови получил даже от таких великанов спорта, как Федерер, Джордан и Фелпс.
Первый Кубок Гагарина для «Локомотива»
Путь «Локомотива» к первому Кубку Гагарина был усеян самыми разными трудностями: от той горькой злополучной трагедии до проигранного финала. Но в этом году пазл сложился – ярославцы проехались по своим оппонентам, испытав проблемы только в серии с «Авангардом», которая драматично была выиграна во втором овертайме седьмого матча. Тогда стало ясно – железнодорожники своего не упустят.
Бобровский с флагом России на параде «Флориды»
Бобровский в очередной раз провёл невероятный розыгрыш плей-офф, вытащив команду за уши сначала во втором раунде, а затем и в финале. Как и год назад, Сергей не забыл взять на чемпионский парад главный атрибут – флаг Российский Федерации. Он нашего голкипера сопровождал в тот день везде.
«Русские, мы сделали это!» Речь Овечкина после рекорда
Разве мог Овечкин не упомянуть соотечественников в главный момент своей славной карьеры? Конечно же, нет! Во время церемонии, посвящённой новому рекорду, Александр сказал: «Русские, мы сделали это! Да!» Кто-кто, а Александр о своих корнях никогда не забывает.
Второй подряд Кубок Стэнли для «Флориды»
В НХЛ тяжело выиграть несколько Кубков Стэнли подряд, однако командам из тёплых краёв это пока удаётся. Казалось, после первой победы «пантеры» стали слабее, но работа Билла Зито в дедлайн поразила – состав пополнили Брэд Маршан и Сет Джонс. В финале «Флорида» вновь встретилась с «Эдмонтоном», в этот раз управившись за шесть матчей. А празднование трофея было ещё более бурным, чем год назад.
Капризов подписал рекордный контракт в истории хоккея
В то, что Капризов, выходивший на рынок в один год с Коннором Макдэвидом, станет самым высокооплачиваемым игроком мира, не верилось. Однако канадец сделал скидку «Эдмонтону», а Кирилл получил то, что полностью заслуживает — $ 136 млн на восемь лет ($ 17 млн в год). В ближайшие два года рекорд Капризова точно никто не перебьёт.
Могильного включили в Зал славы хоккея
Сложилась уже целая эпопея с тем, как Александра Могильного всякий раз прокатывали мимо Зала славы. Но в этом году справедливость наконец восторжествовала – Александр туда попал. По комментариям самого Могильного видно, как для него это было важно: «Я так разволновался, что потом уже не смог снова заснуть. Решил, что нужно выпить чашечку кофе или стопку охлаждённой русской водки. Угадайте, что я сделал?»
Неделькович стал первым вратарём в истории НХЛ, набравшим 1+1 за матч
Рядовой матч регулярки НХЛ между «Баффало» и «Питтсбургом» обернулся невероятным рекордом вратаря «пингвинов» — он стал первым вратарём в истории, который в одном матче забил и отдал голевую передачу. Сначала Алекс ассистировал Коди Глассу, а затем поразил оставленные голкипером ворота.
Открытие «УГМК-Арены»
В последнее время многие города России обзавелись новыми современными аренами, которые отлично подходят не только для внутренних событий, но и для мировых. В этом году список пополнил Екатеринбург, в котором открылась «УГМК-Арена». Жаль только, что первый матч на ней выиграть не удалось – «Автомобилист» уступил ЦСКА со счётом 3:4.
«Торпедо-Горький» — чемпион России
Нынче чемпионом становится не победитель плей-офф КХЛ, а лучшая команда ВХЛ. «Торпедо-Горький» — клуб, который после долгой паузы вернулся на хоккейную карту России, с ходу провёл классную регулярку, а в играх на вылет оказался сильнее таких топов, как санкт-петербургское «Динамо» и «Химик». Главный тренер Алексей Исаков получил предложение стать главным тренером главной нижегородской команды прямо в победной раздевалке.
Ландеског вернулся в хоккей через три года
Казалось, карьера Габриэля Ландескога движется к завершению – капитан «Колорадо» всё никак не мог залечить колено, которое не давало ему покоя. Но в этом году он принял волевое решение вернуться в хоккей – и сделал это. Поехал швед сначала в фарм-клуб для получения игровой практики, где и забил свой первый за три года гол. Очень эмоциональный момент.
Ливо побил рекорд Мозякина
В прошлом сезоне легионеры «Салавата Юлаева» были неудержимы, а главным творцом стал Джошуа Ливо, который забивал пачками, дотащив уфимцев до второго места в конференции. В матче с «Барысом» Джош вошёл в историю, забив гол и побив рекорд Мозякина по количеству заброшенных шайб за одну регулярку.
Марк-Андре Флёри завершил карьеру
Один из лучших вратарей в истории НХЛ, потеряв место основного в «Миннесоте», пришёл к решению, что пора уходить. У Марка-Андре есть три Кубка Стэнли, золото Олимпиады, но чемпионат мира ему так и не покорился – канадцы неожиданно уступили Дании и не помогли своему голкиперу собрать полный комплект главных хоккейных наград.
Трамп похвалил Овечкина
Не каждый игрок получает комплименты от высших лиц. А уж во время митинга перед сторонниками вообще никто. Ну, кроме Овечкина. Дональд Трамп скуп на приятные слова не был: «Вашингтон» выступает очень хорошо. Овечкин – великий игрок, не так ли?» А через день ещё и повторил это. Признание!
Фото Александра Радулова с сигарой после победы в Кубке Гагарина
Александр Радулов, как бы банально ни звучало, показал, что возраст в спорте ничего не значит. Тасманский дьявол показал запредельный уровень игры в плей-офф, выиграл для Ярославля кубок, а сам стал самым ценным игроком матчей на вылет. Брутальное фото с сигарой – квинтэссенция проделанной работы.
У Никиты Дыняка выпал телефон во время матча
Самая забавная история в КХЛ в календарном году. Никита Дыняк во время одной из смен потерял… телефон. Этот хайлайт разлетелся по всем возможным соцсетям, вызвал бум даже за океаном, а шутки на эту тему не спадали ещё долгое время. Недавно даже была новая волна, когда в Казани (да, опять там) Никита Зоркин потерял фитнес-браслет.
Видео с Овечкиным про «Бостон»
В преддверии новогодней ночи «Вашингтон» обыграл «Бостон», а уже 1 января всплыло видео, где Овечкин пьёт пиво и при помощи обсценной лексики рассказывает товарищам в каком-то чате в соцсетях, что его команда обыграла «мишек». Могло показаться, что видео сгенерировано нейросетями, но нет. С этого и начался насыщенный год.
Сборная США – чемпион мира впервые с 1960 года
Все привыкли воспринимать американцев как большую хоккейную нацию, однако целых 65 лет «звёздно-полосатые» шли к золотым медалям мирового первенства. У главного тренера Варсофски не было звёздной команды, но впервые за долгие годы она была сбалансирована. Была и доля везения – канадцы закончили турнир ещё в четвертьфинале, а в финале попалась Швейцария, игроки которой заметно переволновались в главном матче.
«Куньлунь» сменил название и переехал в Санкт-Петербург
«Куньлунь» был мало кому интересен – порой возникала мысль о нецелесообразности существования команды. Однако переезд в Санкт-Петербург, ребрендинг, смена руководства неожиданно быстро оживили организацию. В «Шанхайских Драконах» тренером является один из самых именитых специалистов мира, есть бывшие звёзды НХЛ, а медиакоманда создала много классных инфоповодов.
Драка вратарей в матче «Авангард» — «Адмирал»
Драка вратарей – нынче очень редкое явление по обе стороны океана. Но в матче между «Авангардом» и «Адмиралом» оно случилось – схлестнулись Андрей Мишуров и Адам Гуска. Поединок получился своеобразным, голкиперы долгое время не хватали друг друга, пытаясь раздёргать оппонента. Неудивительно, что такое случилось в Омске, бойцов там хватает – это и уроженец города Шлеменко, и когда-то проживавший там Пётр Ян.
Роман Ротенберг ушёл из СКА
То было только начало самого безумного на события лета, которое приключилось в хоккее. Предпосылки ухода, если говорить о результате, были – СКА впервые за долгие годы вылетел в первом раунде плей-офф, заняв к тому же седьмое место в конференции. Но неожиданностью это стало серьёзной, ведь у главного тренера уже были личные договорённости о переходе с Фукале, Радуловым, Мёрфи и другими.
Незасчитанная шайба «Сибири» из-за «эффекта параллакса»
Серия первого раунда между «Салаватом» и «Сибирью» началась так, что ни о какой дальнейшей борьбе не было и мысли – уфимцы в первых двух матчах устроили гостям погром с общим счётом 15:2. Однако новосибирцы нашли силы выплыть, а в седьмой игре могли даже повести в счёте. С большинства камер показалось, что шайба пересекла линию ворот, но то оказался «эффект параллакса» — гола на самом деле не было.
Игорь Никитин ушёл из «Локомотива»
Эта новость грянула как гром среди ясного неба. Никитин долго и кропотливо вёл «Локомотив» к долгожданному чемпионству, вырастил много игроков, прививая им менталитет победителей. Но жизнь порой пишет сценарии для удивительных драм – Игорь Валерьевич вернулся в команду, из которой уходил после того, как уступил в финале «Авангарду».
Расформирование «Витязя»
«Витязь» никогда звёзд с неба не хватал, однако его временный уход в тень удивил всех. Когда появились первые разговоры, что подмосковный клуб может пропустить сезон, никто не верил, ожидая спасительного спонсора извне. Однако он не пришёл, и клуб из Балашихи покинул пул участников КХЛ. Надолго или нет – непонятно.
«Авангард» отказался от Владимира Ткачёва
Полтора года назад Ткачёв подписал пятилетний контракт с «Авангардом» с годовой зарплатой 120 млн рублей. Понять омичей тогда можно было – Владимир вполне мог уехать в НХЛ после очень успешного сезона. Однако летом случилась неприятная травма, а пришедший в клуб после Ги Буше предпочёл Ткачёву нескольких игроков подешевле, и самый большой контракт в эру потолка был расторгнут.