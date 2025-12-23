Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Рейтинг главных хоккейных событий 2025 года – рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, чемпионство Флориды и Локомотива

Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Максим Макаров
25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Главный выберете именно вы.

2025 год плавно подходит к своему завершению, а в канун наступления нового принято подводить какие-то итоги. Мы вспомнили 25 главных моментов, случившихся в мире хоккея, а какое из них было самым ярким, решите именно вы.

25 моментов 2025 года Подробнее

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 25 моментов 2025 года в хоккее
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
1 место

Рекорд Овечкина

Главный претендент на главное событие года. За рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, за которым гонялся Овечкин, следил весь мир уже несколько лет, и в апреле этого года он-таки случился! Александр реализовал большинство в матче с «Айлендерс», сделал ту самую «рыбку», а соцсети в тот день просто сошли с ума. Поздравления Ови получил даже от таких великанов спорта, как Федерер, Джордан и Фелпс.

Фото: ХК «Локомотив»
2 место

Первый Кубок Гагарина для «Локомотива»

Путь «Локомотива» к первому Кубку Гагарина был усеян самыми разными трудностями: от той горькой злополучной трагедии до проигранного финала. Но в этом году пазл сложился – ярославцы проехались по своим оппонентам, испытав проблемы только в серии с «Авангардом», которая драматично была выиграна во втором овертайме седьмого матча. Тогда стало ясно – железнодорожники своего не упустят.

Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images
3 место

Бобровский с флагом России на параде «Флориды»

Бобровский в очередной раз провёл невероятный розыгрыш плей-офф, вытащив команду за уши сначала во втором раунде, а затем и в финале. Как и год назад, Сергей не забыл взять на чемпионский парад главный атрибут – флаг Российский Федерации. Он нашего голкипера сопровождал в тот день везде.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
4 место

«Русские, мы сделали это!» Речь Овечкина после рекорда

Разве мог Овечкин не упомянуть соотечественников в главный момент своей славной карьеры? Конечно же, нет! Во время церемонии, посвящённой новому рекорду, Александр сказал: «Русские, мы сделали это! Да!» Кто-кто, а Александр о своих корнях никогда не забывает.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
5 место

Второй подряд Кубок Стэнли для «Флориды»

В НХЛ тяжело выиграть несколько Кубков Стэнли подряд, однако командам из тёплых краёв это пока удаётся. Казалось, после первой победы «пантеры» стали слабее, но работа Билла Зито в дедлайн поразила – состав пополнили Брэд Маршан и Сет Джонс. В финале «Флорида» вновь встретилась с «Эдмонтоном», в этот раз управившись за шесть матчей. А празднование трофея было ещё более бурным, чем год назад.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
6 место

Капризов подписал рекордный контракт в истории хоккея

В то, что Капризов, выходивший на рынок в один год с Коннором Макдэвидом, станет самым высокооплачиваемым игроком мира, не верилось. Однако канадец сделал скидку «Эдмонтону», а Кирилл получил то, что полностью заслуживает — $ 136 млн на восемь лет ($ 17 млн в год). В ближайшие два года рекорд Капризова точно никто не перебьёт.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
7 место

Могильного включили в Зал славы хоккея

Сложилась уже целая эпопея с тем, как Александра Могильного всякий раз прокатывали мимо Зала славы. Но в этом году справедливость наконец восторжествовала – Александр туда попал. По комментариям самого Могильного видно, как для него это было важно: «Я так разволновался, что потом уже не смог снова заснуть. Решил, что нужно выпить чашечку кофе или стопку охлаждённой русской водки. Угадайте, что я сделал?»

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
8 место

Неделькович стал первым вратарём в истории НХЛ, набравшим 1+1 за матч

Рядовой матч регулярки НХЛ между «Баффало» и «Питтсбургом» обернулся невероятным рекордом вратаря «пингвинов» — он стал первым вратарём в истории, который в одном матче забил и отдал голевую передачу. Сначала Алекс ассистировал Коди Глассу, а затем поразил оставленные голкипером ворота.

Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru
9 место

Открытие «УГМК-Арены»

В последнее время многие города России обзавелись новыми современными аренами, которые отлично подходят не только для внутренних событий, но и для мировых. В этом году список пополнил Екатеринбург, в котором открылась «УГМК-Арена». Жаль только, что первый матч на ней выиграть не удалось – «Автомобилист» уступил ЦСКА со счётом 3:4.

Фото: vhlru.ru
10 место

«Торпедо-Горький» — чемпион России

Нынче чемпионом становится не победитель плей-офф КХЛ, а лучшая команда ВХЛ. «Торпедо-Горький» — клуб, который после долгой паузы вернулся на хоккейную карту России, с ходу провёл классную регулярку, а в играх на вылет оказался сильнее таких топов, как санкт-петербургское «Динамо» и «Химик». Главный тренер Алексей Исаков получил предложение стать главным тренером главной нижегородской команды прямо в победной раздевалке.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
11 место

Ландеског вернулся в хоккей через три года

Казалось, карьера Габриэля Ландескога движется к завершению – капитан «Колорадо» всё никак не мог залечить колено, которое не давало ему покоя. Но в этом году он принял волевое решение вернуться в хоккей – и сделал это. Поехал швед сначала в фарм-клуб для получения игровой практики, где и забил свой первый за три года гол. Очень эмоциональный момент.

Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru
12 место

Ливо побил рекорд Мозякина

В прошлом сезоне легионеры «Салавата Юлаева» были неудержимы, а главным творцом стал Джошуа Ливо, который забивал пачками, дотащив уфимцев до второго места в конференции. В матче с «Барысом» Джош вошёл в историю, забив гол и побив рекорд Мозякина по количеству заброшенных шайб за одну регулярку.

Фото: Justin Berl/Getty Images
13 место

Марк-Андре Флёри завершил карьеру

Один из лучших вратарей в истории НХЛ, потеряв место основного в «Миннесоте», пришёл к решению, что пора уходить. У Марка-Андре есть три Кубка Стэнли, золото Олимпиады, но чемпионат мира ему так и не покорился – канадцы неожиданно уступили Дании и не помогли своему голкиперу собрать полный комплект главных хоккейных наград.

Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС
14 место

Трамп похвалил Овечкина

Не каждый игрок получает комплименты от высших лиц. А уж во время митинга перед сторонниками вообще никто. Ну, кроме Овечкина. Дональд Трамп скуп на приятные слова не был: «Вашингтон» выступает очень хорошо. Овечкин – великий игрок, не так ли?» А через день ещё и повторил это. Признание!

Фото: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
15 место

Фото Александра Радулова с сигарой после победы в Кубке Гагарина

Александр Радулов, как бы банально ни звучало, показал, что возраст в спорте ничего не значит. Тасманский дьявол показал запредельный уровень игры в плей-офф, выиграл для Ярославля кубок, а сам стал самым ценным игроком матчей на вылет. Брутальное фото с сигарой – квинтэссенция проделанной работы.

Фото: кадры из трансляции
16 место

У Никиты Дыняка выпал телефон во время матча

Самая забавная история в КХЛ в календарном году. Никита Дыняк во время одной из смен потерял… телефон. Этот хайлайт разлетелся по всем возможным соцсетям, вызвал бум даже за океаном, а шутки на эту тему не спадали ещё долгое время. Недавно даже была новая волна, когда в Казани (да, опять там) Никита Зоркин потерял фитнес-браслет.

Фото: Getty Images/кадр из видео
17 место

Видео с Овечкиным про «Бостон»

В преддверии новогодней ночи «Вашингтон» обыграл «Бостон», а уже 1 января всплыло видео, где Овечкин пьёт пиво и при помощи обсценной лексики рассказывает товарищам в каком-то чате в соцсетях, что его команда обыграла «мишек». Могло показаться, что видео сгенерировано нейросетями, но нет. С этого и начался насыщенный год.

Фото: Michael Campanella/Getty Images
18 место

Сборная США – чемпион мира впервые с 1960 года

Все привыкли воспринимать американцев как большую хоккейную нацию, однако целых 65 лет «звёздно-полосатые» шли к золотым медалям мирового первенства. У главного тренера Варсофски не было звёздной команды, но впервые за долгие годы она была сбалансирована. Была и доля везения – канадцы закончили турнир ещё в четвертьфинале, а в финале попалась Швейцария, игроки которой заметно переволновались в главном матче.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru
19 место

«Куньлунь» сменил название и переехал в Санкт-Петербург

«Куньлунь» был мало кому интересен – порой возникала мысль о нецелесообразности существования команды. Однако переезд в Санкт-Петербург, ребрендинг, смена руководства неожиданно быстро оживили организацию. В «Шанхайских Драконах» тренером является один из самых именитых специалистов мира, есть бывшие звёзды НХЛ, а медиакоманда создала много классных инфоповодов.

Фото: hawk.ru
20 место

Драка вратарей в матче «Авангард» — «Адмирал»

Драка вратарей – нынче очень редкое явление по обе стороны океана. Но в матче между «Авангардом» и «Адмиралом» оно случилось – схлестнулись Андрей Мишуров и Адам Гуска. Поединок получился своеобразным, голкиперы долгое время не хватали друг друга, пытаясь раздёргать оппонента. Неудивительно, что такое случилось в Омске, бойцов там хватает – это и уроженец города Шлеменко, и когда-то проживавший там Пётр Ян.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru
21 место

Роман Ротенберг ушёл из СКА

То было только начало самого безумного на события лета, которое приключилось в хоккее. Предпосылки ухода, если говорить о результате, были – СКА впервые за долгие годы вылетел в первом раунде плей-офф, заняв к тому же седьмое место в конференции. Но неожиданностью это стало серьёзной, ведь у главного тренера уже были личные договорённости о переходе с Фукале, Радуловым, Мёрфи и другими.

Фото: кадр из трансляции
22 место

Незасчитанная шайба «Сибири» из-за «эффекта параллакса»

Серия первого раунда между «Салаватом» и «Сибирью» началась так, что ни о какой дальнейшей борьбе не было и мысли – уфимцы в первых двух матчах устроили гостям погром с общим счётом 15:2. Однако новосибирцы нашли силы выплыть, а в седьмой игре могли даже повести в счёте. С большинства камер показалось, что шайба пересекла линию ворот, но то оказался «эффект параллакса» — гола на самом деле не было.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru
23 место

Игорь Никитин ушёл из «Локомотива»

Эта новость грянула как гром среди ясного неба. Никитин долго и кропотливо вёл «Локомотив» к долгожданному чемпионству, вырастил много игроков, прививая им менталитет победителей. Но жизнь порой пишет сценарии для удивительных драм – Игорь Валерьевич вернулся в команду, из которой уходил после того, как уступил в финале «Авангарду».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
24 место

Расформирование «Витязя»

«Витязь» никогда звёзд с неба не хватал, однако его временный уход в тень удивил всех. Когда появились первые разговоры, что подмосковный клуб может пропустить сезон, никто не верил, ожидая спасительного спонсора извне. Однако он не пришёл, и клуб из Балашихи покинул пул участников КХЛ. Надолго или нет – непонятно.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
25 место

«Авангард» отказался от Владимира Ткачёва

Полтора года назад Ткачёв подписал пятилетний контракт с «Авангардом» с годовой зарплатой 120 млн рублей. Понять омичей тогда можно было – Владимир вполне мог уехать в НХЛ после очень успешного сезона. Однако летом случилась неприятная травма, а пришедший в клуб после Ги Буше предпочёл Ткачёву нескольких игроков подешевле, и самый большой контракт в эру потолка был расторгнут.

Главные моменты 2025 года в других видах спорта:
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android