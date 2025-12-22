«Трактор» спасает сезон, «Динамо» нужна свежая кровь. Главное о крупном обмене в КХЛ

Обмены между московским «Динамо» и «Трактором» — далеко не редкость. Помните, когда в Челябинске обменяли Дилана Сикуру в Москву, получив взамен Матвея Гуськова и Андрея Прибыльского? Канадец тогда не сошёлся характерами с Бенуа Гру, а менеджмент уральцев, расчищая платёжку, получил за одного из нынешних лидеров бело-голубых двух средних хоккеистов. Гуськова в клубе давно нет, Прибыльский же периодически выходит на лёд из-за проблем челябинцев с защитниками. Но в целом, конечно, сделка в итоге осталась за «Динамо».

На сей раз обмен получился покрупнее: начинавший закисать в составе динамовцев Максим Джиошвили отправлен в Челябинск, в обратном направлении проследовал Семён Дер-Аргучинцев. На бумаге обмен равный: обоим игрокам с примерно одинаковой зарплатой нужна перезагрузка.

«Скорее всего, мы будем использовать его с краю. Это тот форвард, который добавит нам креатива в нападении. И ему, и Максиму нужна была перезагрузка. Думаю, этот обмен пойдёт на пользу обоим», — прямо сказал главный тренер москвичей Вячеслав Козлов.

«Обмен с «Динамо» несёт в себе несколько задач. Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдёт на пользу. Максим Джиошвили – один из лучших нападающих КХЛ с акцентом на оборонительные функции и со стабильной игрой в неравных составах. При этом форвард способен набирать по 30 очков за сезон, у него хороший бросок, и он очень полезен на пятаке. У Джиошвили достаточно дефицитная позиция, тактически важная для «Трактора» в решении текущих и долгосрочных игровых вопросов. Это характерный и духовитый хоккеист, особенно ценный в кубковой рубке, что добавляет ему вистов.

Семёну мы желаем всего доброго, на протяжении нескольких сезонов он был важной частью коллектива и внёс значительный вклад в командный успех», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

СЕМЁН ДЕР-АРГУЧИНЦЕВ В «ТРАКТОРЕ» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Джиошвили в нынешнем сезоне не сказать что сильно сбавил к себе требования, но немного забронзовел и начал играть менее полезно. Динамовский менеджмент явно прогадал: не нужно было летом заключать с форвардом новый контракт и участвовать в длительных переговорах, отдавая под зарплату нападающего приличную часть бюджета. Получилось, что участие в торгах, по сути, не принесло желаемого результата, а лишь набило игроку цену. Того Максима, к которому привыкли динамовские болельщики, они уже не увидели.

«Динамо» сейчас на ходу: у столичной команды восемь побед в девяти последних матчах. Однако даже в этой ситуации коллективу Вячеслава Козлова нужны были небольшая встряска и свежая кровь. Дер-Аргучинцев на краю в топ-6 — вполне себе неплохой ход.

В свою очередь, «Трактор» в нынешнем регулярном чемпионате не похож на себя прошлогоднего, скатился уже на шестое место на Востоке и пытается спасти сезон за счёт перетряхивания состава. Методика давняя и работающая, вот только сильного вратаря в команде по-прежнему нет и с обороной видны проблемы. Джиошвили в определённых моментах поможет, однако Волкову как опытному менеджеру нужно смотреть немного в другую сторону.

Увидим, как будет на деле и как оба хоккеиста проявят себя в новых командах. Должно получиться интересно.