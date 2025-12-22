Пора резать по живому. «Трактору» нужно не бояться даже самых громких обменов

Выводы по игре какой-либо команды КХЛ логично было бы делать по итогам первой части чемпионата, за которой следует пауза на Кубок Первого канала, но «Трактор» в эту категорию не попадает по причине того, что все проблемы челябинцев тянутся ещё с лета и при этом никак не исправляются. А на дворе уже конец декабря.

Прямо сейчас челябинцы находятся на шестом месте на Востоке, отрыв от «Салавата», который идёт вне зоны плей-офф, всего два очка, а от «Сибири», которая замыкает таблицу, пять очков. Результат для действующего вице-чемпиона, прямо скажем, не радужный. При этом «Трактор» прямо сейчас больше всех пропускает в конференции – 125 голов в 37 играх, 3,37 в среднем за матч.

В чём же проблемы «Трактора»? Много в чём, а начались они ещё летом, когда челябинцы проводили селекцию. Во-первых, никак не удалось заменить Кэмпфера и Робинсона, которые завершили карьеру. До той надёжности, что давал Стивен в прошлом сезоне, на протяжении четырёх месяцев нынешнего чемпионата не дорос никто, а стать такой же душой команды, как Бадди, тоже никто не смог. Даже старички.

Не забываем о потере Максима Шабанова и Виталия Кравцова, которые были движущей силой в нападении. При этом оба форварда играли строго по заданию на своей половине площадки, а Виталий даже часто выходил в меньшинстве, чего раньше за ним никогда не наблюдалось.

Конечно, нельзя забыть и о вратарской проблеме. «Трактор» не смог договориться о продлении контракта с Фукале и привёз на замену Криса Дриджера. Казалось бы, это хорошее приобретение, ведь канадец ещё совсем недавно навязывал конкуренцию Сергею Бобровскому во «Флориде», однако уже по истечении месяца регулярки этот тезис превратился в мем. Сам же Дриджер бесконечно усаживался в ворота, заторможенно реагировал на события на площадке и вообще никак не помогал команде.

Но, наверное, самая большая проблема – защита. О Кэмпфере было написано выше, Блажиевского сохранить не удалось, Дэй играет так, будто вновь наступили встречи первого раунда с «Адмиралом», а весь русскоязычный костяк оборонцев молодой и неопытный.

О чём это всё говорит? Да о том, что в момент построения команды было допущено много стратегических ошибок, которые вылились в то, что состав получился разбалансированным, чрезмерно заточенным на атаку. С которой, кстати, у «Трактора» всё в порядке. Челябинцы идут на третьем месте по заброшенным шайбам на Востоке, на четвёртом – во всей лиге, а в равных составах команда забивает на уровне топов нынешнего сезона.

Что нужно сделать?

Найти вратаря. Звучит просто, но без этого ничего у челябинцев не будет. В один момент ходили слухи, что команду может пополнить вратарь «Сибири» Антон Красоткин, однако сейчас новосибирцы выбираются из кризиса и вряд ли расстанутся с голкипером, который тащит их в плей-офф. Хотя попробовать «Трактору» обработать этот вариант всё же стоит.

Также можно попытаться провернуть обмен со СКА, выцепив кого-нибудь из тройки Иванов/Плешков/Заврагин. Все голкиперы сыграли примерно одинаковое количество матчей, а достойный вариант обмена может побудить руководство петербургского клуба с одним из голкиперов расстаться.

Естественно, нужны «Трактору» и защитники. Только дефицит хороших двусторонних оборонцев вынудит Челябинск резать по живому и расставаться с кем-то из ярких нападающих. Дер-Аргучинцев уже команду покинул, возможно, следующим стоит рассмотреть вариант с трейдом Джоша Ливо, который прямо сейчас является третьим бомбардиром КХЛ. Звучит безумно, однако за канадца можно получить действительно ценного игрока, может быть, даже не одного.

Ливо, как обычно прекрасен на чужой половине площадки, но по общекомандной работе он сейчас напоминает того Джоша, который в прошлом году по ходу плей-офф присаживался в запас «Салавата», у которого и так была короткая скамейка.

Основная проблема в том, что Ливо работает в первую очередь на свой контракт, а не на команду. Канадец набирает много очков в большинстве и во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы, а в игре с организованной обороной ярко проявляется его слабая сторона – нежелание отрабатывать в обороне. И получается, что «Трактор» за большие деньги подписал игрока, который заботится только о своём имени.

В Магнитогорске Андрей Разин не стесняется воспитывать Кузнецова, в ЦСКА Игорь Никитин быстро раскусил Спронга. Да и в «Тракторе» Бенуа Гру пытался бороться с Ливо (в Новосибирске Джош остался в запасе), но такое ощущение, что в Челябинске смирились с нежеланием канадца помогать команде в обороне. В последних четырёх играх «Трактор» пропустил 23 гола, и восемь раз в этот момент на льду был Ливо – непростительная роскошь для самого высокооплачиваемого игрока команды.

Алексей Волков в прошлом сезоне показал, что он готов расставаться даже с лидерами команды, чтобы закрыть провисающую позицию. Пока генменеджер «Трактора» находится в тени, однако до конца дедлайна остался всего месяц, поэтому в скором времени стоит ожидать мощных ходов. Если челябинцы смогут заполучить первого номера и двух защитников в топ-4, то сезон ещё можно будет спасти.