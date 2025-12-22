Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?

В трёх командах может смениться король уже в этом сезоне, а достижение единственного россиянина в списке вряд ли превзойдут.

В ночь с 21 на 22 декабря Сидни Кросби установил потрясающее достижение. Канадский нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» и побил рекорд «Питтсбурга» по количеству очков в регулярных чемпионатах.

Малыш Сид оформил 1724-й (645+1079) балл в карьере и обошёл самого Марио Лемье!

Хотя казалось, что СуперМарио никто не сумеет обогнать, у Кросби это вышло. Он стал седьмым действующим хоккеистом НХЛ, который является лучшим бомбардиром в истории клуба и в то же время до сих пор играет за него.

На фоне достижения Сидни мы задались вопросом: а кто является рекордсменом других команд лиги? Оказалось, что в девяти клубах лидеры могут смениться уже в ближайшие годы, причём в трёх — уже в нынешнем сезоне. В восьми командах рекордсмены — европейцы, а в двух — защитники.

Представляем вам список лучших бомбардиров каждого клуба НХЛ.

«Анахайм»

Главным бомбардиром в истории «Дакс» является Райан Гецлаф. Канадец был задрафтован «утками» в первом раунде драфта-2003 под общим 19-м номером. Гецлаф всю карьеру провёл в стане «Анахайма» и за 1157 матчей набрал 1019 (282+737) очков. Райан — единственный хоккеист в истории «Дакс», разменявший 1000 результативных баллов.

Ближайшим преследователем сейчас является Трой Терри — девятый в клубном списке. Американец оформил 320 (126+194) очков в 463 встречах. Вряд ли 28-летний Терри доберётся до Гецлафа, но, если он решит всю свою карьеру посвятить «уткам», может быть, у него и выйдет.

«Бостон»

У «Брюинз» сложилась примечательная ситуация: лучшим бомбардиром в истории клуба является… защитник! Рэй Бурк набрал 1506 (395+1111) очков в 1518 матчах, и этот результат, вероятно, вряд ли можно будет повторить. Из действующих хоккеистов ближе всего подобрался Давид Пастрняк. Чешский нападающий записал на свой счёт 872 (405+467) балла в 788 встречах. Шансов догнать Бурка не так много, но Пастрняк может войти в топ-2 — для этого нужно набрать менее 500 очков. Джонни Бьюсик оформил 1339 (545+794) баллов.

Давид Пастрняк и Рэй Бурк Фото: Getty Images

«Баффало»

Жильбер Перро — главная легенда в истории «клинков». Нападающий с колоссальным отрывом более чем в 500 очков лидирует в списке лучших бомбардиров клуба. Перро набрал 1326 (512+814) баллов в 1191 матче. Для понимания: у идущего вторым Дэйва Андрейчука всего 804 (368+436) результативных действия.

А из активных хоккеистов ближе всех к Перро оказался Расмус Далин. 25-летний защитник набрал 388 (87+301) очков в 541 матче. Даже если швед всю карьеру проведёт в «Сэйбрз», сомнительно, что он сумеет догнать канадскую легенду. Впрочем, Андрейчука Далин, скорее всего, обойдёт.

«Калгари»

Джером Игинла — единственный хоккеист в истории «Флэймз», набравший более 1000 очков за клуб. Канадский нападающий записал в свой актив 1095 (525+570) результативных баллов в 1219 матчах. Погоню за ним организовал Микаэль Баклунд. Впрочем, вряд ли это можно назвать именно погоней. Шведский форвард значительно отстаёт от канадского коллеги — на его счету всего 584 (224+360) очка в 1102 встречах. Баклунду уже 36 лет, поэтому он не догонит Игинлу. Тем не менее Микаэль точно войдёт в число легенд «Калгари» — швед всю свою карьеру посвятил «огонькам».

«Каролина»

А вот борьба за звание лучшего бомбардира в истории «Харрикейнз» сейчас находится в самом разгаре. Лидерство удерживает Эрик Стаал, уже завершивший карьеру. За «ураганов» канадец набрал 775 (322+453) очков в 909 матчах. Но на пятки ему уже наступает Себастьян Ахо. Финский нападающий уже оформил 662 (296+366) результативных действия в 712 встречах. Ему не хватает всего 113 очков — если не будет форс-мажоров, Ахо уже в конце следующего сезона окажется на вершине.

Себастьян Ахо Фото: Emilee Chinn/Getty Images

«Чикаго»

Ситуация в «Блэкхоукс» удручает и в то же время очень многое говорит о состоянии франшизы в данный момент. Лучшим бомбардиром клуба является Стэн Микита, за 1396 матчей набравший 1467 (541+926) очков. А его ближайшим преследователем является… Коннор Бедард! 20-летний нападающий, едва вошедший в лигу и набравший 172 (64+108) балла в 181 встрече, занимает 82-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Чикаго», но больше него из действующих хоккеистов клуба не набрал никто. Пока тяжело сказать, сумеет ли Бедард однажды сместить Микиту с чикагского трона, однако его потенциал явно позволяет надеяться на это.

«Колорадо»

А вот и второй клуб, помимо «Питтсбурга», в нашем списке, где лидирует действующий хоккеист. В прошлом сезоне Натан Маккиннон обошёл Джо Сакика и единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории «Эвеланш». На данный момент на счету канадца 1076 (397+679) очков в 905 матчах. И, если учитывать текущий темп Маккиннона, страшно представить, на какой отметке он в итоге остановится.

Абсолютный рекордсмен «Колорадо»: Форвард Натан Маккиннон стал лучшим снайпером в истории «Колорадо»

«Коламбус»

У «Блю Джекетс» ситуация крайне интересная: сразу два игрока борются за лидерство. Зак Веренски занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Коламбуса» с 424 (127+297) очками, а Бун Дженнер, на чьём счету 397 (204+193) баллов в 762 встречах, — четвёртое. Оба гонятся за главной звездой в истории «синих мундиров» — Риком Нэшем. Канадец за 674 матча оформил 547 (289+258) результативных действий. И за пару-тройку сезонов его рекорд вполне может пасть.

«Даллас»

«Старз» также входят в пул команд, чья книга рекордов может быть переписана. На данный момент лучшим бомбардиром клуба является Майк Модано. Американец провёл 1142 матча и набрал 1050 (434+616) очков. За ним активно гонится Джейми Бенн. 36-летний канадец записал на свой счёт 969 (405+564) баллов в 1210 встречах. Конечно, Бенну придётся поднапрячься, чтобы догнать Модано, однако 81 очков совершенно не выглядит как недостижимый показатель — если здоровье не подведёт, Джейми наверняка наберёт нужные баллы к концу следующего сезона.

«Детройт»

Историю «Ред Уингз» переписать будет практически невозможно. Лучшим бомбардиром «красных крыльев» является Горди Хоу, набравший сумасшедшие 1809 (786+1023) очков. Это в целом выглядит как результат, который в нынешней НХЛ могут повторить исключительные личности — ближе всех подобрался именно Кросби. Но мы говорим о таких показателях не просто по карьере — за один клуб. Так что, возможно, рекорд Хоу останется вечным. Впрочем, всё равно будет интересно узнать, на какой отметке остановится ближайший преследователь Горди — Дилан Ларкин. 29-летний американец набрал 610 (260+350) очков в 771 матче, и он вполне может дотянуть до 1000.

«Эдмонтон»

Довольно примечательная ситуация и с «Ойлерз». Рекордсменом здесь ожидаемо является Уэйн Гретцки — 1669 (583+1086) очков в 696 матчах. Тем не менее за ним активно гонится Коннор Макдэвид. Канадец уже второй в списке лучших бомбардиров в истории «Эдмонтона», он набрал 1144 (384+760) балла в 749 встречах. И хоть отставание составляет более 500 очков, Макдэвид только входит в праймовый возраст — а это значит, что рекорд Гретцки, скорее всего, не выстоит.

«Флорида»

«Пантерз» также входят в пул клубов, где главный бомбардир в истории франшизы по-прежнему играет за неё. Александр Барков сравнительно недавно вышел на первое место, а теперь, вероятно, будет стремиться к 1000 очков — результату, которого не достигал никто в истории «Флориды». Сейчас на счету финна с русскими корнями 782 (286+496) балла в 804 матчах, так что до круглой отметки не так уж и далеко. Кроме того, Барков — редкий представитель в этом списке, поскольку не так много европейских хоккеистов удостаивались чести быть лучшим бомбардиром в истории клуба НХЛ.

Стоит также сказать, что ближайший преследователь Александра — 29-летний защитник Аарон Экблад, на счету которого 391 (119+272) очко в 766 матчах.

«Лос-Анджелес»

В «Кингз» вскоре появится новый король. Марсель Дионн продолжает удерживать лидерство в списке лучших бомбардиров в истории «Лос-Анджелеса» с 1307 (550+757) баллами за 921 встречу, но в этом чемпионате его наверняка нагонит и перегонит, вероятно, главный хоккеист франшизы за всё время существования — Анже Копитар. Словенец, проведший 1484 матча в НХЛ — все за «Кингз», завершит карьеру после нынешнего сезона, но сделает это красиво. На его счету 1295 (446+849) очков, что всего на 12 меньше, чем у Дионна. Копитар вскоре станет лучшим бомбардиром в истории «Лос-Анджелеса».

«Миннесота»

За недолгую историю существования «Уайлд» у франшизы было всего несколько звёзд. Микко Койву с 709 (205+504) очками в 1028 матчах удерживает лидерство в списке лучших бомбардиров клуба (к слову, ещё один лидер-европеец), Мариан Габорик идёт вторым с 437 (219+218) баллами в 502 встречах. Но совсем скоро официально главной звездой в истории «Миннесоты» станет Кирилл Капризов. Российский нападающий уже отметился 428 (207+221) результативными действиями в 356 играх, а ведь у него впереди ещё восьмилетний контракт с «Уайлд». На данный момент кажется, что Капризов способен не просто стать лучшим бомбардиром «Миннесоты», но ещё и оказаться первым «дикарём» с 1000 очками.

«Монреаль»

Ситуация «Канадиенс» схожа с «Блэкхоукс». Лидирует в списке Ги Лефлёр. У великого канадца 1246 (518+728) очков в 961 матче. Но когда дело касается его ближайших преследователей… полнейший провал. Среди действующих хоккеистов «Монреаля» лучшим является Брендан Галлахер. Канадский нападающий набрал 476 (241+235) очков в 870 встречах — это всего лишь 27-й результат в истории франшизы. Впрочем, у «Канадиенс» есть целая россыпь молодых звёзд, которые однажды могут включиться в гонку за Лефлёром. Но пока об этом говорить всё-таки рано.

«Нэшвилл»

«Предаторз» — уникальная франшиза. Только ей удалось совместить сразу все самые необычные характеристики: её лучший бомбардир — и защитник, и европеец, и действующий хоккеист. Роман Йози уже закрепил за собой огромное наследие, на его счету 739 (192+547) очков в 985 матчах. Тем не менее 35-летний швейцарец уже приближается к своему закату, а ему на пятки наступает Филип Форсберг. 31-летний швед всего на 30 баллов отстаёт от своего одноклубника — 709 (334+375) в 815 встречах. Нет сомнений, что Форсберг рано или поздно обойдёт Йози.

«Нью-Джерси»

Патрик Элиаш, так хорошо знакомый магнитогорской публике, удерживает клубный рекорд «Дэвилз». Чешский нападающий с отрывом лучший бомбардир в истории франшизы, в его активе 1025 (408+617) очков в 1240 матчах. Ближе всего к нему подобрались Йеспер Братт с 476 (156+320) баллами в 588 встречах и Нико Хишир с 450 (181+269) результативными действиями в 563 играх. Пока рановато говорить о возможном смещении Элиаша с трона, но у 27-летнего шведа и 26-летнего швейцарца есть все шансы заочно побороться с Патриком.

Патрик Элиаш, Йеспер Братт и Нико Хишир Фото: Getty Images

«Нью-Йорк Айлендерс»

Лучшим бомбардиром в истории «островитян» является Брайан Троттье, и его рекорд также выглядит недосягаемым. Канадец набрал 1353 (500+853) очка в 1123 матчах. Ближе всех к Троттье подобрался Андерс Ли, оформивший 530 (298+232) баллов в 877 встречах. Тем не менее американцу уже 35, поэтому он не сумеет побороться за клубный титул. В то же время 28-летний Мэттью Барзал, на счету которого 491 (144+347) очко в 565 матчах, технически ещё может догнать великого канадца.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Всего один хоккеист за всю историю «рейнджеров» сумел разменять 1000 очков — это Род Жильбер. Канадец набрал 1021 (406+615) балл в 1065 матчах и на долгие годы закрепил своё наследие. Ближе всех из действующих хоккеистов к нему подобрался Мика Зибанеджад, однако у шведского нападающего 616 (262+354) результативных действий в 686 встречах. Вряд ли 32-летний форвард действительно навяжет борьбу Жильберу.

«Оттава»

Даниэль Альфредссон — главный хоккеист в истории «Сенаторз». Шведский нападающий оформил 1108 (426+682) очков в 1178 матчах, что аж на 421 балл больше, чем у идущего вторым Джейсона Спеццы. Основным конкурентом Альфредссона сейчас является Брэди Ткачук, на счету которого 420 (197+223) результативных действий в 527 встречах. Впрочем, есть ещё и Тим Штюцле. Немец на три года моложе американца, а отстаёт от того лишь на 56 очков, имея в своём активе 364 (132+232) балла в 402 матчах.

Даниэль Альфредссон, Брэди Ткачук и Тим Штюцле Фото: Getty Images

«Филадельфия»

Бобби Кларк — легенда мирового хоккея, но также и главный бомбардир в истории «Флайерз». Только ему удалось преодолеть планку в 1000 очков — суммарно 1210 (358+582) баллов в 1144 матчах. Результат Кларка кажется недостижимым, поскольку прямо сейчас не видно никого, кто мог бы включиться в погоню за ним. Из действующих хоккеистов «лётчиков» больше всего очков у Шона Кутюрье — 562 (211+351) в 907 встречах. Но это, очевидно, слишком мало, чтобы даже подумать о возможности смещения легендарного канадца.

«Питтсбург»

Ещё раз подсветим, что теперь лучшим бомбардиром в истории «Пингвинз» является Сидни Кросби с 1724 (645+1079) очками в 1387 матчах. Марио Лемье — второй с 1723 (690+1033) баллами в 915 встречах. Третьим идёт Евгений Малкин, в активе которого 1375 (522+853) результативных действий в 1239 играх.

«Сан-Хосе»

«Шаркс» за свою не самую долгую историю успели повидать сразу несколько звёзд мирового уровня. Именно таковой является Патрик Марло — лучший бомбардир в истории «акул». Канадец записал в свой актив 1111 (522+589) очков в 1607 матчах, но конкурентов ему бояться не стоит. Ближе всех к Марло подобрался Вильям Эклунд с… 132 (43+89) баллами в 206 встречах! Вторым среди действующих уже является Маклин Селебрини — 117 (43+74) очков в 106 матчах. Возможно, однажды 19-летний канадец и сумеет догнать Марло, однако сейчас об этом говорить уж очень рано.

«Сиэтл»

Один из самых молодых клубов НХЛ, очевидно, всё ещё имеет в своём составе лучшего бомбардира в короткой истории франшизы. Первое место удерживает Джаред Макканн с 251 (123+128) очком в 326 матчах, вторым идёт Винс Данн с 203 (48+155) баллами в 308 встречах. Вряд ли первого канадца удастся в ближайшее время обойти, но будет интересно глянуть, как далеко он зайдёт.

«Сент-Луис»

Лучшим бомбардиром в истории «Блюз» является Берни Федерко. Канадский нападающий — единственный, кто сумел оформить 1000 баллов за «Сент-Луис». Федерко в итоге набрал 1073 (352+721) очка в 927 матчах и довольно сильно оторвался от конкурентов. На данный момент ближе всего к канадцу подобрался его соотечественник Брейден Шенн, на счету которого 451 (175+276) балл в 626 встречах. Но главным преследователем логичнее назвать Роберта Томаса — 26-летний нападающий моложе Шенна на восемь лет и уже имеет в своём активе 423 (116+307) результативных действия в 499 матчах.

«Тампа-Бэй»

И в «Лайтнинг» ситуация вскоре наверняка изменится. На данный момент пальму первенства сохраняет Стивен Стэмкос — 1137 (555+582) очков в 1082 матчах. Однако нет сомнений, что совсем скоро его обгонит Никита Кучеров. На счету российского нападающего ровно на 100 баллов меньше — 1037 (370+667) в 835 встречах. В нынешнем сезоне, конечно, Куч вряд ли доберётся до Стэммера, но в следующем — точно.

«Торонто»

Примечательный факт: хоть «Мэйпл Лифс» и считаются одной из величайших франшиз в истории НХЛ, ни один хоккеист не сумел набрать 1000 очков в форме с кленовым листом на груди. Ближе всего к этой отметке подобрался Матс Сандин — он же и лучший бомбардир «Торонто» с 987 (420+567) баллами в 981 матче. Впрочем, его результат вряд ли устоит. Остон Мэттьюс пока что лишь пятый в общем зачёте — 750 (415+335) очков в 659 встречах, но 28-летний американец наверняка однажды обгонит легендарного шведа. Хоть на это, возможно, и понадобится сезона три.

Остон Мэттьюс Фото: Elsa/Getty Images

«Юта»

Самый юный клуб НХЛ пока только создаёт собственную летопись рекордов. И первым в неё попал Клейтон Келлер. Американский нападающий пока единственный хоккеист в истории «Мамонт», кто сумел набрать 100 очков. На его счету 122 (42+80) балла в 119 матчах, и на этом останавливаться он явно не собирается.

«Ванкувер»

«Кэнакс» — восьмой клуб в нашем списке, где на первой строчке находится европеец. Хенрик Седин набрал 1070 (240+830) очков в 1330 матчах за клуб, всего на 29 баллов опередив своего брата Даниэля. И с огромной долей вероятности в ближайшие годы шведов никто не сумеет догнать. Из действующих хоккеистов лучший результат у Элиаса Петтерссона — 479 (193+286) очков в 499 встречах, однако нападающий может покинуть клуб и просто не успеть побороться с прославленными братьями. А если он всё же останется… пока говорить о возможном рекорде не приходится.

«Вегас»

Несмотря на свою молодость, «Голден Найтс» уже имеют довольно богатую историю. Настолько, что их лучший бомбардир успел покинуть команду. Джонатан Маршессо за 514 матчей набрал 417 (192+225) очков и занял первое место в общем списке. Тем не менее уже в этом сезоне его рекорд падёт. Канадца активно нагоняет Вильям Карлссон — у шведа 403 (165+238) балла в 569 встречах. 14 очков отыгрываются очень легко.

«Вашингтон»

Конечно же, лучшим бомбардиром в истории «столичных» является Александр Овечкин — единственный россиянин в этом списке. Великая восьмёрка набрал 1654 (911+743) очка в 1527 матчах, а из ближайших преследователей есть только Джон Карлсон, чья карьера также близится к закату. На счету американского защитника 753 (163+590) балла в 1120 встречах, а за ним далеко внизу по списку располагается Том Уилсон с 429 (98+331) очками.

«Виннипег»

В прошлом сезоне Марк Шайфли побил рекорд Блейка Уилера и стал лучшим бомбардиром в истории «Джетс». В активе канадца 847 (353+494) очков в 914 матчах. Ближе всего к нему подобрался Кайл Коннор. 29-летний американец набрал 625 (301+324) баллов в 648 встречах, чисто технически он может побороться с Шайфли. Тем не менее мы не знаем, на какой отметке остановится Марк. Кто знает, может быть, он первым в истории «Виннипега» и 1000 разменяет?

