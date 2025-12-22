Разин критикует «Металлург» после победы, Ротенберг верит в золото ЧМ. Итоги дня в хоккее

«Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» в серии буллитов

На третьей минуте нападающий «Нефтехимика» Григорий Селезнёв забил первый гол. На 25-й минуте форвард «Металлурга» Егор Коробкин сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Никита Коротков вывел магнитогорцев вперёд. На 43-й минуте защитник нижнекамцев Лука Профака восстановил равенство в счёте.

На 49-й минуте форвард Роман Канцеров вновь вывел хозяев вперёд. На 53-й минуте защитник гостей Тимур Хайруллин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Металлурга».

«Такой ужасной игры давно не было». Разин — после победы «Металлурга» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3 Б) и выразил недовольство качеством игры.

«Такой ужасной игры давно не было. Болельщики, наверное, уснули, смотря, как мы играли. Сложно это комментировать. Два светлых пятна — гол Коробкина и буллиты. В остальном эту игру хочется поскорее забыть. Почему Петунин остался вне заявки? В последней игре у него было много потерь, ошибок. Сейчас у нас пять полноценных троек плюс Евгений Кузнецов. У нас выбор из нападающих большой. Хочется дать всем поиграть, не расплескаться в чемпионате, чтобы эмоции оставались», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

«Спартак» обыграл «Шанхайских Драконов», у китайского клуба четвёртое поражение кряду

На 12-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Никита Попугаев забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Спартака» Адам Ружичка сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Иван Рябов вывел красно-белых вперёд. На 35-й минуте защитник Джоуи Кин забросил третью шайбу в ворота китайского клуба, установив окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, команда Жерара Галлана потерпела четвёртое поражение подряд.

Р. Ротенберг — о сборной «Россия 25»: этим составом мы бы взяли золото на чемпионате мира

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что нынешний состав команды мог бы побороться за золотые медали на чемпионате мира. Ранее российская сборная под руководством специалиста стала обладателем Кубка Первого канала, обыграв сборные Беларуси и Казахстана.

«В первую очередь у нас собрались очень сильные талантливые игроки. Я горжусь тем, что могу работать с этими ребятами. Они очень одарённые. С ними интересно созидать на льду, много забивать и не пропускать. Это очень сильная сборная. Уверен, что этим составом мы могли бы спокойно поехать на чемпионат мира и дойти до очень высоких мест. С этой командой можно брать золото! Я горжусь, что могу работать с такими ребятами.

Продолжаем работать дальше во благо российского хоккея!» — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Ткачёв: об НХЛ давно уже не думал, буду рад остаться в Магнитогорске

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что больше не планирует выступать в НХЛ, а хочет сосредоточиться на игре за магнитогорский клуб.

– Внутри вас мысли о новом шансе заиграть в Северной Америке возникают? Или же НХЛ в вашем случае – закрытая страница?

– Об этом, если честно, давно даже не думал. Текущий контракт с «Металлургом» будет действовать ещё и на следующий сезон. Надеюсь на самом деле, что и не на один сезон. Поэтому о каких-то переменах стараюсь не думать.

– То есть нашли свою команду? Ещё перед стартом сезона говорили, что вам близок и стиль игры, и условия, можно обосноваться тут надолго…

– Не будем загадывать, практика показывает, что случается разное. Но мне здесь всё нравится, нет никаких отрицательных аспектов, буду рад остаться в Магнитогорске, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Кросби обошёл Лемье в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга» всех времён

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс». Данные два очка 38-летнего Кросби стали для него 1723-м и 1724-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Сидни обошёл легендарного Марио Лемье (1723) в списке лучших бомбардиров «пингвинов» всех времён.

Отметим, что Кросби забил 645 голов и отдал 1079 результативных передач на данный момент. Лемье завершил карьеру с 690 заброшенными шайбами и 1033 ассистами.

Матчи 23 декабря

