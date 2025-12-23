Никита не мог забить 13 матчей, а Матвей – 10.

День русских в «Филадельфии»! Гребёнкин и Мичков прервали чудовищные безголевые серии

«Ванкувер» после того, как обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту» и получил взамен Огрена, Буйума и Росси, выиграл четыре матча подряд и смог покинуть последнее место на Западе.

У «Филадельфии» подобных проблем нет, команда обосновалась в восьмёрке. Правда, пока не всё хорошо у российских ребят – Замула был выставлен на драфт отказов, Гребёнкин не забивал 13 матчей и через раз попадал в состав, Мичков провёл 10 встреч без заброшенных шайб.

Голов в этой игре пришлось ждать больше 30 минут, хотя на тот момент хозяева в два раза перебрасывали гостей, а отличился как раз Никита Гребёнкин, который подставил клюшку на пятаке. Для россиянина это только второй гол в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На перерыв «Филадельфия» могла уйти с преимуществом в две шайбы, однако рейд на пятак Матвея Мичкова врасплох Тэтчера Демко не застал.

Зато в третьем периоде «лётчики» с «косатками» решили оторваться за первые два, забросив на двоих аж шесть шайб. Первый гол сделал вновь Гребёнкин, только теперь Никита выступил в роли ассистента, отдав шикарный пас на пятак Грундстрёму.

Гол, который, как позже выяснится, станет победным, получился курьёзным. «Филадельфия» резво вышла из зоны, убежала в контратаку, Зеграс бросил по воротам, шайба попала в стекло, а Дворак на лету выловил её и послал в ближний угол. Сначала арбитры не засчитали взятие ворот, однако после просмотра видео убедились, что клюшка Кристиана, хоть и немного, но была ниже перекладины.

Далее команды обменялись голами, «Ванкувер» снял вратаря, и пришло время прерывать безголевую серию Мичкову, который поразил пустые ворота. Для Матвея этот гол стал лишь девятым в сезоне.

Сегодня получился день русских в «Филадельфии» — Мичков и Гребёнкин прервали чудовищные безголевые серии, а команда забралась на второе место в Столичном дивизионе.