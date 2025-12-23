Чемпионы регулярки НХЛ проваливают новый сезон. Что происходит с «Виннипегом»?

Спустя полтора года после назначения Скотта Арниела главным тренером «Виннипега» у меня до сих пор не выходят из головы слова Майка Коммодора – экс-игрок клубов НХЛ, игравший под руководством нынешнего наставника «Джетс» в «Коламбусе», нелицеприятно высказался о канадском специалисте сразу же после того, как «реактивщики» приняли решение заменить им ушедшего на пенсию Рика Боунесса.

Хотя, казалось бы, пора было о них уже и забыть – ещё где-то на той отметке, когда канадский клуб выдал лучший старт в истории лиги в первом же сезоне под его управлением. 14 побед в 15 первых матчах закрыли рты всем имевшимся на тот момент критикам «Виннипега» и лично Арниела, о чьём неудачном периоде в «Блю Джекетс» более чем 10-летней давности уже никто и не вспоминал.

И самое главное, что Скотт смог сохранить эту форму своей команды до самого конца регулярки – итоговые 116 очков и первый Президентский кубок в истории клуба тому яркое подтверждение. При этом сам главный тренер едва не взял приз лучшему среди коллег по амплуа по итогам гладкого чемпионата, но уж слишком сложно было оставить без внимания прогресс, которого достиг Спенсер Карбери в «Вашингтоне».

Спенсер Карбери Фото: Derek Cain/Getty Images

Довольно часто по отношению к тренерам применяется фраза «выехал на багаже предыдущего», и в случае с Арниелом в этом была доля истины – всё-таки он несколько лет провёл в качестве помощника Боунесса и не стал кардинально отходить от того хоккея, который ставил его предшественник и в какой-то мере даже наставник.

Основные столпы нового «Виннипега» были всё теми же, что являлись их визитной карточкой на протяжении предыдущих лет – систематизированная игра в обороне и Коннор Хеллебайк, чьё присутствие на последнем рубеже «Джетс» автоматически повышало шансы на победу процентов на 50.

Американский голкипер действительно провёл исторический (ещё один) сезон – забрал вторую «Везину» подряд и приправил её «Хартом», став первым за 10 лёт вратарём, признанным MVP регулярного сезона.

Во многом благодаря ему «реактивщики» оказались единственной командой прошлого чемпионата, пропустившей меньше 200 шайб, но при этом его партнёры по команде получили больше свободы на чужой половине площадки и стали забивать чаще, чем это было при Боунессе. Итоговые 277 голов – далеко не лучший результат в лиге, однако при этом солидное улучшение по сравнению с эпохой предыдущего тренера.

Одним из лидеров того нападения был Николай Элерс – при Арниеле датчанин выдал лучший сезон в карьере, в совокупности с плей-офф набрав 70 очков. Нельзя сказать, что под руководством нового главного тренера он вышел на радикально другой уровень, но через определённое улучшение точно прошёл, что сделало его одним из самых привлекательных игроков на рынке свободных агентов. Откуда, как известно, он ушёл в «Каролину», где пока не показывает того, что было в прошлом сезоне.

То же самое можно сказать и про «Виннипег». Первый звоночек, возвестивший о предстоящих проблемах «Джетс», прозвенел ещё в первом раунде Кубка Стэнли. При этом сложно сказать, что он был неожиданным – те, кто внимательно следил за НХЛ в последние годы, знают, что чемпионы регулярки далеко не всегда переносят результаты и на кубковую часть сезона.

При этом если на финишировавший первым на Востоке «Вашингтон» многие смотрели с довольно объяснимым удивлением и даже восхищением, то успех «Виннипега» во время 82-матчевого марафона не казался чем-то из ряда вон – в первую очередь от этой команды ждали солидного выступления в борьбе за Кубок Стэнли. Особенно на фоне тех неудач, которые «Джетс» терпели в предыдущие годы.

Игроки «Виннипега» после вылета из Кубка Стэнли – 2025 Фото: Sam Hodde/Getty Images

И «Сент-Луис» довольно быстро обнажил те слабости «реактивщиков», которые мешали им и раньше, включая главную – чрезмерную зависимость от Хеллебайка. А сам Коннор в очередной раз начал испытывать проблемы в матчах на вылет – оттого «поплыла» и вся остальная команда.

Даже если не брать в расчёт трагедию, которая произошла с Марком Шайфли накануне решающего матча серии с «Далласом», исход того противостояния был довольно предсказуем – за пределами «Канада Лайф-центра» «Виннипег» резко терял какие-либо силы (подозрительно напоминает «Каролину», не так ли?) и ломался под минимальным давлением.

Что там говорить, если четвёртое звено «Сент-Луиса» чуть ли не в одиночку могло перевернуть ход первого раунда. Тогда у «Джетс» нашлись силы на чудо, но с более мастеровитой командой такое не прокатило. Что уже тогда могло дать много пищи для размышлений.

Впрочем, перед началом регулярки о «реактивщиках» говорили преимущественно в положительном ключе. Второй Президентский кубок в руки им никто не выдавал (нельзя сказать, что команде это было очень нужно), но и в андердоги точно не записывал, прогнозируя «Виннипегу» вполне уверенный заход в плей-офф «с кубковыми амбициями», о которых писал, например, The Athletic.

И пусть полноценно нивелировать потерю Элерса не удалось, поводы для позитива были – бо́льшая часть лидеров осталась на месте, а в клубе верили в перспективы молодых игроков и дальнейший прогресс Арниела. А уж пришедший в команду Джонатан Тэйвз и вовсе должен был стать тем самым недостающим пазлом для создания чемпионского менталитета.

К началу ноября всё шло как по маслу – «Джетс» выиграли 9 из 12 первых матчей, шли с лучшей разницей заброшенных и пропущенных шайб на серии из трёх побед и отставали от лидирующего в лиге «Колорадо» всего на одно очко. А если взять в расчёт отрезок в следующие 23 игры, которые провели «реактивщики», то там всё не просто плохо – настоящая катастрофа.

Шесть побед и 15 очков – абсолютно худший показатель среди всех команд НХЛ со 2 ноября. При этом половина побед была добыта ещё до 19 ноября – то есть за последний месяц «Виннипег» выиграл всего три матча.

Чуть больше половины из этих 23 игр канадцы провели без Хеллебайка – дважды он оказывался на скамейке, а ещё 11 матчей пропустил из-за операции на колене. И даже его возвращение в середине декабря дало лишь краткосрочный импульс – «Джетс» крупно обыграли «Вашингтон», однако затем потерпели ещё четыре поражения подряд.

«Реактивщикам» очень сильно не хватает голевой мощи – почти половину (50 из 103) голов команды забили Коннор, Шайфли (по 17) и Виларди (16). За пределами первого звена (которое в последнее время стали разбивать) в целом нет никого, кто брал бы игру на себя – это касается и более опытных игроков, и более молодых: перестал прогрессировать Коул Перфетти, а Никита Чибриков и вовсе провёл лишь восемь матчей в основе.

Коул Перфетти Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Тэйвз команде пока тоже не особо помогает – 3+6 и «-14» в 35 матчах. С одной стороны, ожидать больших свершений от пропустившего несколько сезонов ветерана было бы совсем наивно, а с другой – Джонатан никак не может найти себя в команде, из-за чего его перемещение по звеньям в «Виннипеге» продолжается до сих пор.

К основному ядру команды – Шайфли, Коннор, Виларди, Моррисси (на пару с Демело), Хеллебайк – претензии минимальны, но остальные хоккеисты точно не похожи на себя образца прошлого сезона. Как и Арниел, который становится всё мрачнее на пресс-конференциях.

На последнем выезде с командой можно было заметить и совладельца клуба Марка Чипмэна – явление довольно редкое, а потому практически кричащее о том, что проблемы «Джетс» серьёзны как никогда.

Этот самолёт определённо терпит крушение – идущий последним в лиге «Чикаго» действующие обладатели Президентского кубка опережают всего на одно очко, в то время как отставание от зоны уайлд-кард на Западе составляет уже шесть.

С учётом того, что замыкающая восьмёрку «Юта» провела на три матча больше, на бумаге всё выглядит не так уж и критично. Однако на льду картина другая – если в ближайшее время «реактивщики» ничего не поменяют, то единственной борьбой, в которой они будут участвовать по итогам этого сезона, окажется борьба за первый выбор на драфте.

