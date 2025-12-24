«Овечкин учит всех граждан России любви к делу своей жизни». Большое интервью с Третьяком

2025 год запомнится хоккейным болельщикам сразу несколькими крупными событиями. Тут вам и второй Кубок Стэнли Сергея Бобровского, и превзойдённый Александром Овечкиным легендарный рекорд Уэйна Гретцки, и недавняя победа сборной России на Кубке Первого канала.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги уходящего года, отметив прогресс российской молодёжи и рост профессионализма отечественного тренерского цеха, а также рассказал, что планируется сделать в 2026-м. Планов и идей у федерации по-прежнему много.

«Русские игроки должны быть готовы выступать и побеждать на самом сложном уровне»

— Подведите хоккейные итоги 2025 года, что вам как президенту Федерации хоккея России больше всего запомнилось?

— 2025-й провожаем с хорошим настроением. Выигран главный домашний турнир сезона. В этом году у нас круглая дата – в 20-й раз соревнования прошли под названием Кубок Первого канала. И впервые – в Новосибирске. Мини-юбилей получился великолепным со всех точек зрения. Оценил бы на отлично и результат, и организацию, и атмосферу, и эмоции. Главным, конечно, стало то, что сборная заняла первое место. Всех порадовали и спортивные итоги, и зрелищность. Красивый атакующий хоккей, 12 голов в двух матчах, активная интересная игра и победы – то, чего и ждут от нас болельщики, то, как должна выступать национальная команда.

Развитие института сборных – одна из ключевых задач ФХР. Мы даём хоккеистам международную практику, опыт того, как за несколько дней адаптироваться к требованиям тренерского штаба и объединяться в команду, достойно отстаивающую честь страны. Важно и то, что мы вывозим команды в регионы, выступаем на глазах российских болельщиков в самых разных частях страны.

На Кубке Первого канала было немало дебютантов, и ребята проявили себя с наилучшей стороны. Русские игроки должны быть готовы выступать и побеждать на самом сложном уровне. Ради этого федерация проводит турниры для всех сборных из нашей вертикали. Так, одним из самых популярных брендов в российском молодежном хоккее уже стал Кубок Будущего. В ноябре он традиционно проходит в Питере, весной – в Новосибирске. Там соревнуются лучшие молодые хоккеисты России, Беларуси и Казахстана. Эти соревнования тоже популярны среди болельщиков, тоже собирают аншлаги. Поступательно, в плановом режиме идёт тренировочный процесс и у других сборных.

Владислав Третьяк Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Много внимания уделяется детскому хоккею. Растёт количество и качество соревнований. Проводим большое количество мастер-классов в самых разных частях страны – от Норильска до Сочи, от Чукотки до Калининграда. Занимаемся внедрением Национальной программы подготовки хоккеистов, в которой собраны самые передовые и эффективные методики работы с детьми и юниорами. По этой программе уже занимаются детские школы в половине регионов России. Также занимаемся популяризацией как детско-юношеских турниров, так и нашего спорта в целом.

И, конечно, работа с кадрами для нашего хоккея не ограничивается тренировочным процессом для юных спортсменов. Занимаемся обучением тренеров, судей, других специалистов по хоккею. За год через наши программы проходят сотни человек, и 2025-й не исключение.

«Много лет персонально болею и за Овечкина, и за Бобровского»

— Александр Овечкин и Сергей Бобровский — наши главные хоккейные герои 2025 года? Александр побил рекорд Уэйна Гретцки, Сергей завоевал второй Кубок Стэнли.

— Конечно, и Александр, и Сергей добились грандиозных спортивных достижений. Овечкин уже давно – Легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в уходящем 2025-м, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. А мы с вами должны быть счастливы, что видели всё это своими глазами. В режиме реального времени следили за падением рекорда Гретцки – и за тем, как Александр устанавливает новые снайперские рекорды, один за другим.

Овечкин – лицо отечественного и всего мирового хоккея, блестящий спортсмен, который внёс грандиозный вклад в продвижение и популяризацию нашего вида спорта. И, конечно же, это человек, которого очень любит наша страна, человек, которым гордится Россия. Александр – живой пример целеустремлённости, мужества и умения по максимуму реализовать свой огромный талант. А ещё он настоящий гражданин и настоящий патриот. Его отношение к сборной всегда было образцом: готовность приехать по первому зову, чтобы защищать честь страны, способность быть капитаном, лидером, душой команды. В славном снайперском списке Овечкина не только более 900 шайб в НХЛ. И 45 голов в свитере сборной, в том числе в решающих матчах самых престижных мировых турниров. Он трёхкратный чемпион мира. И хоккеист, повторивший мой рекорд по количеству мировых первенств, проведённых в свитере нашей сборной.

— Действительно легендарно!

— Овечкин учит всех граждан России – а особенно молодёжь — любви к главному делу своей жизни, профессионализму, уважению к партнёрам и болельщикам, и, конечно, патриотизму. У нас прекрасные отношения, я искренне болею за него и всегда желаю ему удачи, крепкого здоровья и новых побед!

Много лет персонально болею и за Овечкина, и за Бобровского. У нас прекрасные отношения. Сергей также входит в число величайших спортсменов нашей эпохи. Два Кубка Стэнли – по количеству побед он на первом месте среди всех наших голкиперов, когда-либо игравших в НХЛ. Незабываемы и его подвиги в свитере сборной. Особенно на «золотом» ЧМ-2014, где наш вратарь был одним из самых ценных игроков национальной команды.

Этот год был для Бобровского особенным. Казалось бы, все знают, какой высочайший уровень надёжности он может демонстрировать. Но в плей-офф сумел удивить всю хоккейную планету. То, что Сергей делал в воротах – это что-то невероятное, его спасения можно пересматривать бесконечно.

Владислав Третьяк и Сергей Бобровский (2015 год) Фото: РИА Новости

Первый Кубок Бобровский взял в 36, второй – в 37. И с каждым годом выглядит всё лучше и лучше – на такое способны только по-настоящему великие вратари. Казалось бы, соперники уже изучили его во всех подробностях, разобрались, как он играет и двигается. Однако Сергей постоянно придумывает что-то новое и удивляет всех, ставя в тупик нападающих соперника. А ещё очень важно, что самые невероятные сейвы Бобровский делает в самых главных матчах. В моих глазах именно он настоящий MVP плей-офф НХЛ, причём что в 2024-м, что в 2025-м. Самый ценный игрок команды, которая без Бобровского не взошла бы на вершину. Всегда радуюсь успехам Сергея, всегда поздравляю его, мы постоянно поддерживаем связь. И очень рад, что хоккейный 2025-й стал одним из лучших годов в его карьере. Потому что именно Бобровский по игре был лучшим вратарём планеты в уходящем году.

«Наши вратари – лучшие в мире, и мы вправе этим гордиться»

— Согласны, что российская вратарская школа продолжает оставаться сильнейшей в мире? Это видно и на примере наших голкиперов в НХЛ, и на примере ребят из КХЛ, которые прибавляют с каждым годом.

— Да, наши вратари – лучшие в мире, и мы вправе этим гордиться. В НХЛ они на первых ролях, а в КХЛ постоянно появляются новые имена, хорошо проявляют себя голкиперы из самых разных клубов. Самый свежий пример – Моторыгин. В ноябре-декабре стал одним из главных героев что в клубе, что в сборной. Длинная «сухая» серия в воротах «Динамо», отличный дебют за сборную на Кубке Первого канала. Выручал команду во всех матчах, сыграл «на ноль» в последней встрече турнира, по праву вошёл в число лучших игроков.

Ещё в 2006-м мы взяли курс на усиление подготовки вратарей. Радует, что эта работа даёт свои плоды, а успехи очевидны. Нам удалось создать благоприятную среду для развития спортсменов. Намного больше сил и средств вкладывается в персональную работу с голкиперами. Если раньше даже в топ-командах не было отдельного тренера вратарей, то сейчас почти у всех клубов по два-три таких специалиста, профильные наставники появились даже в детских школах. Федерация выпускает специальные пособия, посвящённые обучению детей и подростков вратарскому мастерству.

Подготовка многосторонняя, и она важна во всех аспектах. Ведь в современном хоккее позиция вратаря – ключ к командной победе. Во всех сильных лигах, на всех турнирах сборных команд успех приходит именно к тем, чьи голкиперы сильнее. А чтобы стать сильными, надо учиться.

Каждый год проводится «Школа Владислава Третьяка» — учебно-тренировочный сбор для самых одарённых юниоров России. Её в своё время прошли те же Василевский, Сорокин, Шестёркин и другие именитые ныне голкиперы. Теперь шанс развиваться, прибавлять в мастерстве получают таланты нового поколения. Очень важно прививать молодёжи правильное отношение к тренировкам, обучать их новым упражнениям и методам эффективной работы над собой. В возрасте 14-15 лет эти знания могут стать толчком для выхода на новый уровень, для превращения в профессионалов, в ключевых игроков своих команд – в том числе и сборных. В этом году в Дмитрове прошёл юбилейный 20-й сбор. На нём юниоры со всей страны могут приобщиться к лучшим наработкам всех эпох, узнать те секреты, которые помогут им пробиться на самый верх. Каскад упражнений, нацеленность на борьбу, новые знания. Учим парней и девчонок правильно тренироваться, работать над собой, совершенствоваться. А ещё в рамках работы «Школы» проводим семинары для региональных тренеров, обучаем их разным аспектам подготовки кадров.

И, конечно, стараемся создать как можно больше возможностей для того, чтобы наши ребята участвовали в самых разных соревнованиях, совершенствовали мастерство и на тренировках, и в играх.

«Популярность хоккея растёт – это факт. Стадионы забиты»

— Как оцените нынешнюю российскую тренерскую школу? Молодых специалистов у нас тоже хватает.

— Хорошо, когда тренерам дают шанс проявить себя – и они его используют. Перспективные специалисты входят в число лучших, а более опытные выходят на новый уровень мастерства. За последние два года тот же Разин впервые в своей карьере выиграл Кубок Гагарина, а Козлов и братья Заварухины – медали чемпионата. Причём они показали талант в деле не только борьбы за результат, но и воспитания игроков, подготовки кадров для сборных команд. Козырев ставит своей команде красивый творческий хоккей, «Северсталь» заслуженно идёт в числе лидеров регулярного чемпионата. Одно из открытий текущего сезона – Гришин с «Нефтехимиком». Исаков весной выиграл Кубок Петрова с командой «Торпедо-Горький», пошёл на повышение в клуб КХЛ и в дебютном сезоне работает на высоком уровне. В ВХЛ тоже много интересных, думающих специалистов, которые умеют работать с хоккеистами, бороться за результат. В тренерской профессии очень важно воспользоваться тем шансом, который выпадает здесь и сейчас. Рад, когда у специалистов это получается, и отечественная школа пополняется, становится сильнее с кадровой точки зрения.

— В Континентальной лиге стало больше непредсказуемых матчей, растёт уровень конкуренции, есть неожиданные лидеры и талантливая молодёжь.

— Популярность хоккея растёт – это факт. Стадионы забиты, у болельщиков большой интерес. Непредсказуемость высока не только благодаря конкуренции, но и благодаря насыщенному календарю. Командам трудно пройти такой плотный сезон без спадов. И те, кто вверху, после двух-трёх поражений могут опуститься на нижние строчки таблицы. Явного лидера нет, всё постоянно меняется. Конечно, зрителям очень интересно наблюдать за этим. Нельзя не отметить и работу клубов с болельщиками, высокая посещаемость – их заслуга.

А за молодёжь, которая проявляет себя с лучшей стороны, всегда особенно радостно. Позиция ФХР всегда такова, что надо давать своим русским талантам больше шансов – места в составе, игровое время. Подход, основанный на доверии к своим ребятам, идёт на пользу всей хоккейной сфере, ведь в стране появляется больше ярких игроков. А ещё он полезен и для самого клуба. Если работа с молодёжью ведётся качественно, то она не только не идёт в ущерб результату, но и, наоборот, позволяет добиваться успехов. Вспомните, как высок был вклад Канцерова, Силантьева, Юрова в недавнее чемпионство «Магнитки», парни выросли в лидеров буквально у всех на глазах. Жаровский в свои 18 – лучший бомбардир «Салавата Юлаева», и это ещё один пример того, что одарённым ребятам просто надо дать шанс. Чем больше возможностей раскрыться – тем больше у нас будет звёзд, тем сильнее будет российский хоккей.

— Хоккей — спорт №1 в России? На том же Кубке Первого канала был аншлаг во все игровые дни.

— Популярность нашего спорта среди отечественных болельщиков очень высока. Причём это касается и клубного хоккея, и турниров сборных. На том же Кубке Будущего каждый год обновляются всероссийские рекорды посещаемости молодёжных соревнований. 11 декабря в Новосибирске 11 650 болельщиков пришли на международный турнир 3х3 — тоже рекорд для этой новой дисциплины. Ну а в том, что на Кубке Первого канала будут переполненные трибуны и великолепная атмосфера, сомнений не было изначально.

Хотел бы похвалить сборную России за то, что отблагодарила болельщиков хорошим хоккеем. Для игроков всегда большая честь получить вызов в сборную, надеть свитер с гербом и играть за свою страну, как играли мы. Ребята – молодцы, что проявили ответственность и постарались показать себя с лучшей стороны. На Кубке Первого канала у нас была команда профессионалов, подающих пример правильного отношения к делу, стремления порадовать соотечественников игрой и результатом. Хоккеисты выкладывались с первой до последней секунды, старались сыграть как можно лучше, проявить себя и отработать на команду. Поэтому и одержали яркую победу на турнире.

Сборная России на Кубке Первого канала Фото: ФХР

«Посыл от МОК уже прозвучал. Надеемся, что в ИИХФ его услышат»

— Задачи на 2026 год уже обозначены, вопросов у федерации, как и прежде, хватает?

— Конечно, у нас очень много задач и планов. Продолжим делать всё, что в наших силах, для возвращения на международные турниры. Посыл от МОК уже прозвучал. Надеемся, что в ИИХФ его услышат.

Одним из приоритетов остаётся работа на будущее нашего хоккея – во всех направлениях, в которых мы трудимся сейчас. Вертикаль сборных команд, обучение тренеров и других специалистов, внедрение инноваций и передовых методик в процесс подготовки игроков, развитие системы детско-юношеских соревнований.

Все аспекты хоккейного прогресса очень важны, мелочей не бывает. Тем более что во многих областях мы в числе лидеров. Например, совместный проект ФХР и центра «Сириус» по спортивной и образовательной подготовке лучших юниоров страны – уникальный, не имеющий аналогов в мире. Обучение хоккейному мастерству проводится круглогодично, без перерывов – и шанс попасть в программу есть у подростков из всех регионов России. Нам удалось создать для одаренных юниоров такие условия, каких нет ни в одной стране мира. Это относится и к качеству учебно-тренировочных сборов, и к их доступности, и к возможностям, которые открываются для спортсменов, занимающихся в «Сириусе» по методикам ФХР. На сборы поочередно заезжают ребята из Сибири, Урала, Москвы и со всех других территорий нашей страны. Занятия проводятся лучшими специалистами ФХР, тренерами, психологами, судьями, легендарными ветеранами хоккея. В «Сириусе» великолепная инфраструктура. Не только обучаем секретам хоккейного мастерства, но и помогаем спортсменам развивать психологию победителя, прививаем патриотизм. И, конечно, помимо тренировок, есть и соревнования, где юниоры могут попробовать себя в матчах с сильнейшими сверстниками.

Владислав Третьяк Фото: РИА Новости

— Интересно.

— Как профессионал я прекрасно знаю, что 15 лет – один из ключевых этапов спортивной подготовки хоккеиста, важный период перед переходом в профессионалы. Именно 15-летним даём шанс стать классными игроками или даже звёздами, а также гармонично развитыми личностями. Программа предоставляет такие возможности: стать лучше, усовершенствовать свои сильные навыки и подтянуть способности из «зоны роста», познать себя и отшлифовать все аспекты хоккейного мастерства. У спортсмена, прошедшего сбор, гораздо меньше слабых сторон. Появляется шанс реализовать себя в профессиональном хоккее либо в смежных областях, реальные перспективы строительства успешной карьеры. А потому стратегическая ценность проекта ФХР и «Сириуса» в том, что он является полноценной альтернативой отъезду юных хоккеистов за рубеж. Потому что условия для развития хоккейного мастерства намного лучше именно в России.

Продолжится и работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры, используем все возможности для того, чтобы обеспечить оснащённость нашей страны крытыми ледовыми катками. Сейчас к процессу строительства арен всё активнее подключается бизнес. Нам удалось создать среду, в которой эти процессы становятся интересными для инвесторов, люди готовы вкладываться в хоккейную инфраструктуру.

И, конечно, нельзя забывать о важных международных задачах российского хоккея. Ведь сотрудничество в сфере нашего спорта становится фактором ещё более тесного сближения с дружественными странами. Работают меморандумы о сотрудничестве с Ираном, ОАЭ, Сербией и многими другими государствами. Делимся с партнёрами своими методиками, тренерскими кадрами, приглашаем на совместные сборы, проводим обучающие мероприятия. Углубляется интеграция с хоккейной Беларусью. Детские и юниорские команды участвуют во всероссийских соревнованиях, молодые игроки из братской республики соревнуются с русскими сверстниками. Руководители ФХРБ не скрывают, что благодаря сотрудничеству выросло новое поколение талантливой молодёжи, способной достойно представлять страну в свитере сборной. Приятно слышать, что мы помогаем им идти вперёд на всех направлениях.

Задачи многогранны, и мы понимаем, чего хотим добиться в 2026-м. Надеюсь, наступающий год будет не менее плодотворным, чем уходящий 2025-й.

— Что можете пожелать редакции и читателям «Чемпионата» в наступающем 2026 году?

— Болельщикам хотел бы пожелать праздничного новогоднего настроения, удачи, крепкого здоровья, а также искренней любви к нашему замечательному виду спорта. Занимайтесь хоккеем, уделяйте время здоровому образу жизни! Пусть хоккей продолжает объединять нас и дарить позитивные эмоции. Ну а редакции «Чемпионата» — бодрости, вдохновения, творческих успехов, больше ярких публикаций и поводов написать хорошие слова о российском хоккее!