«Колорадо» идёт по графику лучшей команды в истории НХЛ. За счёт кого?

Клубы, которые в эпоху потолка зарплат решались побить рекорд НХЛ по очкам, заканчивали плохо. «Тампа-Бэй»-2019 вляпалась в историю, получив 0-4 от «Коламбуса», но зато этот нокаут помог родить идентичность команды, позже выигравшей два Кубка Стэнли. «Бостон»-2023 был в одном сейве Сергея Бобровского от того, чтобы выиграть серию с «Флоридой» 4-1, однако в итоге довёл всё до овертайма седьмого матча, где уступил.

«Колорадо» печальная судьба двух прошлых рекордсменов как будто не смущает. «Лавины» прут по всем фронтам: 59 очков в 35 встречах соответствуют графику в 138 очков за весь сезон, что на три очка больше показателя «Бостона» трёхлетней давности. «Колорадо» идёт первым в лиге по количеству заброшенных и пропущенных шайб, созданных опасных моментов и и ожидаемых голов, вторым по количеству допущенных ожидаемых голов. За 35 игр у «лавин» лишь два поражения в основное время: от «Бостона» и «Айлендерс».

Статистики оценивают шансы высоко: «Колорадо» стал главным претендентом на Кубок Стэнли — 2026 по версии The Athletic

В общем-то, «Колорадо» четыре последних сезона не опускался меньше 100 очков за регулярный чемпионат — а если бы две регулярки не пострадали из-за ковида, то наверняка эта серия была бы ещё больше. Однако прямо сейчас «лавины» выглядят командой, максимально похожей на свою чемпионскую версию – 2022, сочетавшую вертикальный и ломовой хоккей с высоким исполнительским мастерством. Понятно, что команду ведут за собой великолепные Маккиннон и Макар — однако вокруг них в этом году многое изменилось.

Брок Нельсон Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Большой проблемой для «Колорадо» оказался развал звена Бураковски — Кадри — Ничушкин, которое звенело в чемпионский год (пусть даже с приходом Артури Лехконена на том дедлайне топ-6 пересобирали). Первый отправился в «Сиэтл», второй перешёл в «Калгари», а третьего накрывали нехоккейные проблемы. После этого менеджмент «Колорадо» сделал множество ставок, которые не оправдались.

Перевод Джей Ти Комфера во вторые центры не сработал совсем, форварда не сохранили в команде. Райана Джохансена посреди сезона пришлось отправлять в «Филадельфию», успешно игравший в «Баффало» Кейси Миттельштадт быстро завял в Денвере. Все эти неудачи касались одних лишь вторых центров — а ещё были многочисленные не очень удачные попытки оживить карьеры хоккеистов-ветеранов и не сыгравшая ставка на Александра Георгиева как основного вратаря. Обмен Микко Рантанена тоже можно включить в этот ряд, однако Мартин Нечас достойно заменил финна.

В этом сезоне большинство решений управленческого дуэта Джо Сакик — Крис Макфарленд были удачными. Ещё в прошлом сезоне «лавины» выменяли у «Айлендерс» Брока Нельсона: габаритного форварда, который стабильно давал 50-60 очков за сезон и не был чёрной дырой в защите. Теперь Нельсон стабильно играет в одной связке с Габриэлем Ландескогом (третий в этом звене — Ничушкин или Росс Колтон), и эта тройка даёт лучший показатель ожидаемых голов в команде.

Стоит отметить и возвращение Ландескога, причём в первую очередь не в игровом плане. Шведских игроков часто критикуют в НХЛ за мягкотелость, однако Габриэль, получивший капитанскую нашивку уже в 20 лет — случай особый. Его отсутствие из-за травмы отмечалось как причина неудач в те сезоны, когда «Колорадо» вылетал раньше ожидаемого. «Отсутствие Ландескога было особенно заметно в матчах с такой крепкой и глубокой командой, как «Даллас». Когда Джейми Бенн грязно сыграл против Девона Тэйвза во второй встрече, некому было заступиться, некому было справедливо ответить. Жёсткость Ландескога и Кадри эта команда компенсировать не может», — писал два года назад журналист Denver Post Шон Килер.

Габриэль Ландеског Фото: Steph Chambers/Getty Images

Джаред Беднар говорил прессе, что вернувшийся в состав капитан стал важным посредником между тренерским штабом и игроками, который помогает обеспечить лучшую коммуникацию. «Я говорил с ребятами о разнице тренировочных лагерей с Ландескогом и без него — и разница ощущается без всяких вопросов», — говорил местный журналист Стив Монтано. Натан Маккиннон — великолепный игрок и фанат правильного питания, однако, как показала жизнь, так сплотить команду он не мог.

Стоит отметить, что менеджмент угадал и с ролевыми игроками. В обмене Рантанена клуб получил 25-летнего центра Джека Друри: теперь сын бывшего игрока НХЛ выигрывает 57,6% вбрасываний и является одним из основных игроков спецбригады меньшинства команды, которая идёт на втором месте в лиге. Обмен с «Коламбусом» позволил получить чемпиона МЧМ 21-летнего Гэвина Бриндли: несмотря на скромные габариты (173/78), он играет с той энергетикой и страстью, которая важна для прессингующего «Колорадо».

В этом же ряду стоит и Захар Бардаков. Габаритный силовой форвард, лидер прошлогоднего СКА по блок-шотам и перехватам со своим неуступчивым стилем игры прекрасно вписывается в модель игры этого «Колорадо». Правда, пока что Захар получает очень ограниченное время: примерно семь минут за матч без игры в спецбригадах. Беднар давал ему время в «энерджи-лайн» с упомянутым выше Бриндли и другим ролевиком Паркером Келли и хвалил это звено за проделанный объём работы.

Кроме того, в этом «Колорадо» есть человек, за которого смогут переживать нейтральные болельщики. Брент Бёрнс в свои 40 до сих пор остаётся одним из самых харизматичных игроков НХЛ, который идёт на 45 очков за сезон, даже толком не играя в большинстве. Бородач до сих пор проводит по 20 минут за встречу, при этом его не прячут от сильных оппонентов: чаще на вбрасывания в зоне защиты выходит только Ландеског. Бёрнс до сих пор не выиграл своего Кубка Стэнли, и в этом году шансы выглядят прекрасными.

Единственное, что сильно смущает в этом «Колорадо» — проблемы в большинстве. Казалось бы: бригада, где играют Маккиннон и Макар, априори должна быть смертоносной. Однако ей как будто не хватает явного «наконечника»: почти половину голов команды в большинстве забил сам Маккиннон. «Лавины» реализуют лишь 16,4% своих попыток: куча проблемных команд стоит выше.

Однако эту позицию можно усилить на дедлайне, где «Колорадо» обычно не стесняется работать широко. В чемпионский год «лавины» выменяли сразу четырёх игроков, каждый из которых внёс большой вклад. Скорее всего, сейчас «Колорадо» будет в первую очередь целиться на третьего центра, чтобы перевести упомянутого выше Друри в четвёртое звено: его игра в обороне устраивает тренера, но забивает Джек не так много. Стоит ждать и классических обменов ролевых игроков для глубины, к которым прибегают все.

Джаред Беднар и его команда Фото: Derek Cain/Getty Images

Ну а что будет в плей-офф? Потерять первое место на Западе в целом «лавинам» будет весьма и весьма сложно. Восьмое место в конференции, вполне возможно, будет исторически слабым: пока его занимает «Юта», которая еле набирает более 50% очков. А вот во втором раунде будет куда сложнее: пока что всё идёт к тому, что там «Колорадо» сыграет либо с суперзвёздным «Далласом», либо с получившей Куинна Хьюза «Миннесотой».

Именно второй раунд год за годом становился концом плей-оффного пути: обычно на пути команды вставал тренер Питер Дебур, который с тремя разными командами выбивал «Колорадо» Беднара четырежды! Однако пока опытный тренер в лиге не работает: возможно, и в этом тоже шанс «лавин»?