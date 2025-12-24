ЦСКА разучился забивать, «Салават» развалился на домашнем льду. Итоги дня в КХЛ

23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Коротко подводим итоги матчей.

«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в Новосибирске, Буше набрал четыре очка

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:0.

Дублем и двумя результативными передачами отметился американский нападающий «Автомобилиста» Рид Буше. Ещё по одной шайбе забросили Юрий Паутов, Стефан Да Коста, Никита Трямкин. В воротах «Сибири» дебютировал голкипер Михаил Бердин, который пропустил пять шайб. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» третий матч из трёх в текущем сезоне. Команды сразятся между собой ещё один раз до конца сезона-2025/2026.

«Салават Юлаев» проиграл «Амуру» в домашнем матче, ведя 2:0 после первого периода

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и хабаровским «Амуром». Волевую победу одержали гости со счётом 4:2.

К 11-й минуте встречи «Салават Юлаев» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Александр Жаровский и Максим Кузнецов. «Амур» сумел сравнять счёт благодаря двум голам в концовке второго периода. Сначала на 36-й минуте отличился Кирилл Слепец, а затем за две секунды до перерыва счёт сравнял Ярослав Лихачёв. На 55-й минуте Лихачёв оформил дубль, забив гол в большинстве. Этот гол стал для Лихачёва 50-м в КХЛ. Голом в пустые ворота отметился Александр Гальченюк.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме Защитник «Амура»: КХЛ сделала шаг вперёд, когда перешла на канадские площадки

«Трактор» обыграл «Барыс» и прервал свою пятиматчевую серию поражений

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер с передачи Владимира Жаркова. На последней минуте первого периода второй гол гостей забил защитник Логан Дэй, которому ассистировали Андрей Светлаков и Максим Джиошвили. Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Трактор» выиграл у «Барыса» три матча из четырёх в текущем сезоне. Челябинский клуб прервал свою серию из пяти поражений. При этом с сиреной об окончании встречи защитник «Трактора» Григорий Дронов получил большой 20-минутный дисциплинарный штраф. Отметим, это уже второй подобный штраф игрока обороны в текущем сезоне. Ранее в игре с «Автомобилистом» Дронов был удалён до конца встречи за контакт с арбитром. Позднее хоккеист получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок лайнсмена.

Материалы по теме Видео Защитник «Трактора» Дронов во второй раз в сезоне получил 20-минутный штраф

«Локомотив» обыграл «Адмирал» в домашней встрече, Радулов забил гол

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На восьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов, реализовавший выход один на один с голкипером. На первой минуте второго периода счёт сравнял Никита Сошников с великолепной передачи Игоря Гераськина. В конце второго периода Сошников оформил дубль и впервые в матче вывел «Адмирал» вперёд. Через 20 секунд Денис Алексеев сравнял счёт. В середине третьего периода победную шайбу забросил Никита Черепанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» обыграло «Сочи» и одержало четвёртую победу подряд

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Сочи». Победу в упорной встрече одержали хозяева площадки со счётом 4:1.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Торпедо» Василий Атанасов с передачи Владимира Ткачёва. Через несколько минут Владимир Ткачёв удвоил преимущество в счёте с передач Владислава Фирстова и Егора Виноградова. «Сочи» отыграл одну шайбу в концовке второго периода — гол забил Уилл Биттен, которому ассистировали Ноэль Хёфенмайер и Рафаэль Бикмуллин. В третьем периоде «Торпедо» забило ещё два гола — отличились Дмитрий Шевченко и Егор Виноградов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» выиграло четвёртый матч кряду. Форвард нижегородцев Ткачёв забивает четыре встречи подряд.

Дубль Аймурзина принёс «Северстали» победу над ЦСКА, армейцы проиграли третью встречу подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и ЦСКА. Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Долгое время команды не могли открыть счёт во встрече. На 46-й минуте первую шайбу забросил нападающий «Северстали» Данил Аймурзин, которому ассистировали Михаил Ильин и Никита Камалов. Через несколько минут ЦСКА сравнял счёт — отличился Виталий Абрамов с передач Максима Соркина и Прохора Полтапова. Спустя три минуты Аймурзин оформил дубль с передач Михаила Ильина и Владимира Грудинина. Голом в пустые ворота отметился Адам Лишка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд. На этом отрезке команда Игоря Никитина забросила всего две шайбы за 190 минут.

Минское «Динамо» разгромило московских одноклубников, забросив семь шайб

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и московским «Динамо». Разгромную победу одержали хозяева площадки со счётом 7:1.

Голы в составе минского «Динамо» забили Илья Усов, Виталий Пинчук, Сэм Энас, Егор Бориков, Даниил Липский, Вадим Шипачёв и Алекс Лимож. Единственную шайбу за московское «Динамо» в дебютном для себя матче за клуб забросил нападающий Семён Дер-Аргучинцев. Вратарь московского клуба Владислав Подъяпольский пропустил все семь шайб. Ворота белорусской команды защищал голкипер Василий Демченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Матчи на 24 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2