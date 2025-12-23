Скидки
Динамо Мн — Динамо М — 7:1, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата КХЛ, 23 декабря 2025 года

«Динамо» жутко развалилось в Минске! Крупнее в КХЛ бело-голубые ещё не проигрывали
Елена Кузнецова
Отчёт «Динамо» Мн — «Динамо» М — 7:1
Получили 1:7, повторив клубный антирекорд.

Минское и московское «Динамо» — непосредственные соседи по турнирной таблице, на Западе они занимают второе и третье места, навязывая борьбу и «Локомотиву» за лидерство в конференции.

Команда Дмитрия Квартальнова стабильно прогрессирует год за годом, в нынешнем сезоне у них вторая атака в лиге (после «Магнитки») и лучшая оборона. Бело-голубые тоже движутся по восходящей после неожиданной отставки Алексея Кудашова. На его место пришёл Вячеслав Козлов (которого ещё летом уволили из «Сочи», не дав провести ни одной встречи), проигравший первые два матча у руля, но затем выдавший серию из восьми побед в девяти встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Усов (Галиев, Смит) – 01:39 (5x5)     2:0 Пинчук (Энас, Лимож) – 04:22 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Бориков) – 25:46 (5x5)     4:0 Бориков (Брук, Липский) – 26:06 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Калиниченко, Пыленков) – 32:29 (5x5)     5:1 Липский (Бориков) – 36:13 (5x5)     6:1 Шипачёв (Бориков) – 43:38 (5x5)     7:1 Лимож (Кузнецов, Смит) – 57:49 (5x4)    

Но набравшей ход белорусской машине московские динамовцы сегодня ничего не смогли противопоставить. Хозяева начали без раскачки – Илья Усов открыл счёт точным броском из круга вбрасывания на старте игры, оборвав «сухую» серию Владислава Подъяпольского на 158-й минуте. Вратарь «Динамо» пропустил первый гол с 20 ноября – месяц он отсутствовал по болезни, а вернувшись в строй, оформил два «сухаря» подряд.

На пятой минуте динамовцы потеряли шайбу в своей зоне, и Виталий Пинчук увеличил преимущество хозяев. Тяжёлый вечер для Подъяпольского только начинался – эту чашу ему пришлось испить до дна, все 60 минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Динамо» продолжило проваливаться в обороне и во втором периоде, да и вообще выглядело бледной копией себя. Ошибка Джордана Уила на выходе из зоны привела к тому, что Пинчук и Сэм Энас буквально растерзали Подъяпольского. Через 20 секунд голкипер вынимал из своих ворот четвёртую, но даже после этого Козлов не сжалился над ним и не заменил.

В середине встречи счёт размочил Семён Дер-Аргучинцев, который сегодня провёл дебютный матч за «Динамо» после обмена из «Трактора». Однако минское «Динамо» уже было не остановить, до перерыва они забили ещё один гол, а в третьем довели счёт до совершенно неприличного.

В январе 2011-го «Динамо» влетело 1:7 от «Салавата»:
Позорные страницы биографии. 9 крупнейших поражений топ-клубов в КХЛ
Позорные страницы биографии. 9 крупнейших поражений топ-клубов в КХЛ

1:7 – баснословный разгром! Московское «Динамо» повторило личный антирекорд по самому крупному поражению в КХЛ. С таким счётом в лиге они проигрывали только дважды: «Салавату Юлаеву» в сезоне-2010/2011 и «Торпедо» — в сезоне-2023/2024.

