«Динамо» жутко развалилось в Минске! Крупнее в КХЛ бело-голубые ещё не проигрывали

Минское и московское «Динамо» — непосредственные соседи по турнирной таблице, на Западе они занимают второе и третье места, навязывая борьбу и «Локомотиву» за лидерство в конференции.

Команда Дмитрия Квартальнова стабильно прогрессирует год за годом, в нынешнем сезоне у них вторая атака в лиге (после «Магнитки») и лучшая оборона. Бело-голубые тоже движутся по восходящей после неожиданной отставки Алексея Кудашова. На его место пришёл Вячеслав Козлов (которого ещё летом уволили из «Сочи», не дав провести ни одной встречи), проигравший первые два матча у руля, но затем выдавший серию из восьми побед в девяти встречах.

Но набравшей ход белорусской машине московские динамовцы сегодня ничего не смогли противопоставить. Хозяева начали без раскачки – Илья Усов открыл счёт точным броском из круга вбрасывания на старте игры, оборвав «сухую» серию Владислава Подъяпольского на 158-й минуте. Вратарь «Динамо» пропустил первый гол с 20 ноября – месяц он отсутствовал по болезни, а вернувшись в строй, оформил два «сухаря» подряд.

На пятой минуте динамовцы потеряли шайбу в своей зоне, и Виталий Пинчук увеличил преимущество хозяев. Тяжёлый вечер для Подъяпольского только начинался – эту чашу ему пришлось испить до дна, все 60 минут.

«Динамо» продолжило проваливаться в обороне и во втором периоде, да и вообще выглядело бледной копией себя. Ошибка Джордана Уила на выходе из зоны привела к тому, что Пинчук и Сэм Энас буквально растерзали Подъяпольского. Через 20 секунд голкипер вынимал из своих ворот четвёртую, но даже после этого Козлов не сжалился над ним и не заменил.

В середине встречи счёт размочил Семён Дер-Аргучинцев, который сегодня провёл дебютный матч за «Динамо» после обмена из «Трактора». Однако минское «Динамо» уже было не остановить, до перерыва они забили ещё один гол, а в третьем довели счёт до совершенно неприличного.

1:7 – баснословный разгром! Московское «Динамо» повторило личный антирекорд по самому крупному поражению в КХЛ. С таким счётом в лиге они проигрывали только дважды: «Салавату Юлаеву» в сезоне-2010/2011 и «Торпедо» — в сезоне-2023/2024.