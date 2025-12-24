Кризис затягивается. Овечкин установил личный антирекорд сезона по матчам без очков

А «Вашингтон» вдрызг провалил третий период, пропустив пять безответных шайб.

«Рейнджерс» продолжают отчаянно цепляться за зону плей-офф, однако команде Салливана не удаётся сделать решающий рывок по причине нестабильности.

У «Вашингтона» подобных проблем нет, но в последнее время подопечные Карбери чаще проигрывают – в последних шести матчах была одержана лишь одна победа. Кризис настиг и капитана команды Александра Овечкина, который восемь матчей не может забить, а в последних четырёх даже не набирает очки.

Первый период богатым на события не вышел, но гости сумели выйти из этого отрезка победителями – Бродзински нашёл на дальней штанге Рэддиша, а тот открыл счёт.

Во втором отрезке было повеселее, и заправлял банкетом именно «Вашингтон», причём начал это делать уже спустя 23 секунды после старта – Карлсон сравнял счёт. Чуть позже хозяева получили большинство, Протас выложил Строуму на пустые, но Шестёркин «обокрал» канадца, выловив шайбу, направлявшуюся в пустые ворота. Однако судьи немного погодя засомневались, пошли смотреть повтор и выяснили, что голкипер «Рейнджерс» поймал шайбу в ловушку уже за ленточкой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости сумели сравнять счёт, однако через минуту вновь достали шайбу из сетки – Милано хитро бросил в дальний щиток Шестёркину, а Протас оказался первым на добивании.

В третьем периоде «Вашингтон» имел шанс упрочить преимущество, а Овечкин прервать серию без очков, однако выход «два в один» вместе с Протасом реализовать не удалось. А дальше для «столичных» начался 10-минутный кошмар. Рэддиш оформил дубль, а через минуту Лафреньер подставил клюшку под наброс Панарина – так «копы» быстро повели в счёте.

Но на это они не остановились – Трочек обеспечил отрыв в две шайбы и принудил тренерский штаб соперника снимать вратаря пораньше. Этим троица в лице Зибанеджада, Лафреньера и Панарина воспользовалась блестяще – Артемий точно бросил в пустые.

Но даже это была не точка – Трочек оформил дубль и установил решающий счёт на табло.

«Вашингтон» вдрызг провалил третий период, проиграв его со счётом 0:5, а кризис Александра Овечкина затягивается – Ови установил личный антирекорд сезона по матчам без очков. Пять игр подряд Александр уходит с площадки без набранных баллов.