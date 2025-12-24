Скидки
Вашингтон – Рейнджерс – 3:7 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, Овечкин пять игр подряд без очков

Кризис затягивается. Овечкин установил личный антирекорд сезона по матчам без очков
Максим Макаров
Овечкин не набирает очки 5 матчей подряд
А «Вашингтон» вдрызг провалил третий период, пропустив пять безответных шайб.

«Рейнджерс» продолжают отчаянно цепляться за зону плей-офф, однако команде Салливана не удаётся сделать решающий рывок по причине нестабильности.

У «Вашингтона» подобных проблем нет, но в последнее время подопечные Карбери чаще проигрывают – в последних шести матчах была одержана лишь одна победа. Кризис настиг и капитана команды Александра Овечкина, который восемь матчей не может забить, а в последних четырёх даже не набирает очки.

Первый период богатым на события не вышел, но гости сумели выйти из этого отрезка победителями – Бродзински нашёл на дальней штанге Рэддиша, а тот открыл счёт.

Во втором отрезке было повеселее, и заправлял банкетом именно «Вашингтон», причём начал это делать уже спустя 23 секунды после старта – Карлсон сравнял счёт. Чуть позже хозяева получили большинство, Протас выложил Строуму на пустые, но Шестёркин «обокрал» канадца, выловив шайбу, направлявшуюся в пустые ворота. Однако судьи немного погодя засомневались, пошли смотреть повтор и выяснили, что голкипер «Рейнджерс» поймал шайбу в ловушку уже за ленточкой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости сумели сравнять счёт, однако через минуту вновь достали шайбу из сетки – Милано хитро бросил в дальний щиток Шестёркину, а Протас оказался первым на добивании.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57     1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23     2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp)     2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp)     3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11     3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10     3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18     3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43     3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44     3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09    

В третьем периоде «Вашингтон» имел шанс упрочить преимущество, а Овечкин прервать серию без очков, однако выход «два в один» вместе с Протасом реализовать не удалось. А дальше для «столичных» начался 10-минутный кошмар. Рэддиш оформил дубль, а через минуту Лафреньер подставил клюшку под наброс Панарина – так «копы» быстро повели в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но на это они не остановились – Трочек обеспечил отрыв в две шайбы и принудил тренерский штаб соперника снимать вратаря пораньше. Этим троица в лице Зибанеджада, Лафреньера и Панарина воспользовалась блестяще – Артемий точно бросил в пустые.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но даже это была не точка – Трочек оформил дубль и установил решающий счёт на табло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» вдрызг провалил третий период, проиграв его со счётом 0:5, а кризис Александра Овечкина затягивается – Ови установил личный антирекорд сезона по матчам без очков. Пять игр подряд Александр уходит с площадки без набранных баллов.

