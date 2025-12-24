Клуб НХЛ, который все списали, творит чудеса! «Баффало» прервёт 15-летнюю серию неудач?

В это довольно-таки трудно поверить, но к последнему игровому дню НХЛ перед рождественской паузой в статусе команды с наиболее продолжительной активной победной серией подошёл… «Баффало».

«Сэйбрз» провели лучший отрезок в лиге за три года – в декабре 2022 года «клинки» тоже смогли выиграть шесть матчей подряд. В том сезоне командой управлял Дон Гранато, и он был максимально близок к тому, чтобы вернуть клуб с запада штата Нью-Йорк в плей-офф.

Но засуха без кубковых баталий в «Кибэнк-центре», которая взяла своё начало ещё в 2011-м, продолжилась, а «Баффало» остался всего в одном очке от попадания в восьмёрку лучших команд Востока.

Добиться улучшения результатов с тех пор «Сэйбрз» не удалось, и недавно это вылилось в увольнение генерального менеджера Кевина Адамса, который занимал свой пост на протяжении пяти с половиной лет. К тому моменту «клинки» провели успешный выезд и шли на серии из трёх побед, но необходимость перемен во фронт-офисе была очевидной.

Отставание от зоны плей-офф всё ещё было достаточно большим, и злые языки уже успели заранее заявить, что 15-летнего юбилея без участия в борьбе за Кубок Стэнли «Баффало» не избежать. Хотя очевидно, что потенциал у этой команды достаточно хороший – это было понятно практически любому, кто смотрел на игру подопечных Линди Раффа, а не только в таблицу.

В последнее время эта игра стала приносить и результат, а долгожданное всеми болельщиками «Сэйбрз» увольнение Адамса, похоже, придало отличный эмоциональный импульс и команде – «клинки» выиграли три первых матча после замены генерального менеджера и в роскошном настроении подошли к гостевой игре с «Оттавой».

Надо признать, что у «Баффало» стало работать практически всё – только в прошлой встрече с «Нью-Джерси» впервые за семь матчей без голов со льда ушёл Тейдж Томпсон; шикарную форму набрал Расмус Далин, который при более стабильной игре подобного уровня мог бы претендовать и на «Норрис»; тот Норрис, который в команде уже есть – Джош – похоже, перестал быть завсегдатаем лазарета и начал показывать тот хоккей, который от него ждали при обмене из «Оттавы».

Внезапно надёжно заиграл голкипер Алекс Лайон, Джей-Джея Петерку отлично заменил Джош Доан, а подрастающие таланты «Сэйбрз» вроде Зака Бенсона и Ноа Остлунда стали важной частью основной обоймы. Вдобавок ко всему, накануне очередного игрового дня меньшинство «клинков» было лучшим в лиге – такого едва ли можно ожидать от команды, которая идёт на 14-м месте в конференции.

В матче с «Сенаторз» спецбригады нейтрализации у «Баффало» сработали неидеально – одно из четырёх удалений хозяева всё-таки смогли реализовать. Это сделал Тим Штюцле, которому хватило всего 14 секунд, чтобы досрочно освободить из штрафного бокса Майкла Кесселринга и во второй раз в матче сравнять счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это произошло ещё во втором периоде, а третья двадцатиминутка, несмотря на довольно высокий градус борьбы, оказалась безголевой. Хотя у «сенаторов» был отличный шанс решить всё в основное время – менее чем за две минуты до сирены канадцы заработали право на розыгрыш лишнего, но не смогли воспользоваться им ни в пределах изначально отведённых 60 минут, ни на старте овертайма.

Поскольку Алекс Так покинул скамейку штрафников уже в дополнительное время, несколько секунд команды провели в формате «четыре на четыре», а не «три на три», как предполагают правила овертайма. И это сыграло на руку гостям, которые смогли соорудить победный гол – Райан Маклауд поперечным пасом нашёл Боуэна Байрэма, а тот отправил шайбу в противоход экс-голкиперу «клинков» Линусу Улльмарку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Защитник принял непосредственное участие в каждом из трёх голов своей команды и помог ей впервые с ноября 2018-го одержать семь побед подряд. Тогда белая полоса «клинков» прекратилась на десяти выигранных матчах, но сейчас и семь – большое событие для болельщиков, которые такими темпами могут вновь поверить в рождественские чудеса.

Настроение в хоккейной части Баффало сейчас просто превосходное – такой рывок «Сэйбрз» заставляет фанбазу верить, что кошмарная засуха вот-вот прервётся. От зоны плей-офф «клинков» отделяют всего два очка – борьба за место в восьмёрке на Востоке обещает быть очень жаркой.