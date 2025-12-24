Макдэвид с этой планеты? Коннор набрал пять очков и разорвал «Калгари»

В каком бы состоянии ни находились «Эдмонтон» и «Калгари», «Битва за Альберту» почти всегда получается яркой и драматичной. В этом чемпионате команды открывали чемпионат очным матчем, «Ойлерз» уверенно вели 3:0, однако «Флэймз» нашли силы на камбэк и победили по буллитам.

«Огоньки», которые уже очевидно для всех уверенно шагают в сторону перестройки, в последних матчах сумели поправить турнирное положение, выиграв у нескольких лидеров Запада, но в остальном дела у канадской команды плохи.

Чего не скажешь об «Ойлерз»: подопечные Ноблоха привычно ожили в декабре и приближаются к первой строчке в дивизионе. А лидер команды Коннор Макдэвид безумно хорош – канадец в 10 последних играл набрал 26 очков и вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ.

Счёт открыл «Эдмонтон», и атака получилась самой классической из существующих – Макдэвид поднял шайбу на синюю линию, Бушар бросил, а Нюджент-Хопкинс добил.

«Калгари» благодаря «усилиям» Дарнелла Нурса счёт сравнял, но троица Макдэвид – Хайман – Драйзайтль начертила в большинстве так, что игроки «Флэймз» не сразу и поняли, где шайба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось бы, именно «Калгари», команда, которая проводит много матчей с «Эдмонтоном», должна знать, что нельзя много удаляться. Но по итогу наступили на те же грабли – удаление на старте второго периода закончилось ещё одним голом. Макдэвид и Драйзайтль на коротке разобрались с обороной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На экваторе игры Макдэвид, чья смена уже шла почти две минуты перехватил шайбу, убежал «два в один» с Хайманом, выждал сумасшедшую паузу, уложил на лёд Хэнли и аккуратно вложил передачу в крюк Хайману. Искусство!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Исход игры был ясен уже тогда, но в третьем периоде «Эдмонтон» добил соперника ещё одним реализованным большинством – Драйзайтль оформил хет-трик, а Макдэвид набрал пятое очко за вечер.

После такого матча возникнет логичный вопрос: а Макдэвид точно с этой планеты? Коннор сегодня просто разорвал «Калгари», а в последних 11 матчах набрал 31 очко.