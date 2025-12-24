Кросби побьёт один из вечных рекордов НХЛ! Сид станет символом преданности клубу и хоккею?

Капитан «Питтсбурга» начал погоню за достижением по количеству очков за одну франшизу. До самого Горди Хоу — менее 90 баллов!

22 декабря Сидни Кросби побил исторический клубный рекорд. Канадский нападающий набрал 1724-е (645+1079) очко в регулярных чемпионатах и обошёл самого Марио Лемье, став лучшим бомбардиром «Питтсбурга».

Казалось, что этот рекорд был недосягаем. Но Кросби сумел обойти того, кого считали не просто лучшим хоккеистом в истории «Пингвинз» — по мнению немалого числа болельщиков и экспертов, именно Лемье, а не Уэйн Гретцки, — лучший игрок в истории НХЛ. Тем не менее Сидни удалось догнать, а после и перегнать СуперМарио.

А ещё Малыш Сид стал на шажок ближе к, вероятно, одному из величайших рекордов в истории Национальной хоккейной лиги. Ещё одному рекорду, который побить уж точно считалось невозможным. Только не в нынешней хоккейной среде.

Кросби приблизился к рекорду по количеству очков за одну франшизу. Высшее достижение лояльности и верности!

Сейчас Сидни занимает третье место по этому показателю. Он уже обошёл Гретцки (1669 за «Эдмонтон») и Лемье (1723 за «Питтсбург»). Уже в этом сезоне канадец обгонит ещё одну легенду — Стива Айзермана. Нападающий в своё время оформил 1755 (692+1063) очков за «Детройт». А там ему останется совсем немного до рекордсмена — естественно, речь про Горди Хоу. Мистер Хоккей набрал 1809 (786+1023) очков в составе «Ред Уингз».

Что примечательно, у Кросби есть возможность управиться даже быстрее, чем у его детройтских коллег. Сейчас в активе капитана «Питтсбурга» 1387 матчей. Айзерман все 22 сезона в НХЛ провёл в составе «красных крыльев» и завершил карьеру на отметке в 1514 встреч. Хоу отыграл и того больше — за 25 сезонов у него набралось 1687 матчей.

Так что Сид обгонит Айзермана уже в 2026 году — отставание в 31 очко отыгрывается довольно легко — и, очевидно, потратит на это меньше, чем Стив. До Хоу канадцу не хватает всего 85 баллов. Этот результат также вполне достижим в пределах 100 матчей.

Стив Айзерман и Горди Хоу Фото: Getty Images

Впрочем, показатели Лемье выглядят куда более внушительно. Марио набрал 1723 (690+1033) очка всего в 915 матчах. То есть в среднем почти два результативных действия за встречу! Но он уже оказался позади своего соотечественника.

Есть особый повод быть уверенным в скором рекорде Кросби. Нападающий «Питтсбурга» — рекордсмен НХЛ по количеству сезонов со средним показателем очко за матч. На счету Сидни 21 такой чемпионат — то есть каждый в карьере хоккеиста. Даже в нынешнем сезоне, когда Кросби уже 38 лет, он идёт по графику более очка за встречу. За 35 матчей форвард оформил 37 (20+17) результативных действий.

А помимо этого, контракт капитана «пингвинов» действует до конца следующего сезона. Конечно, если учитывать форму Сида и его любовь как к команде, так и к хоккею, вряд ли действующее соглашение станет последним в карьере канадца. Так что, вероятно, он сумеет ещё и неплохо оторваться от Хоу.

Но только в одном случае: если не будет травм. Всем известны проблемы Кросби со здоровьем, так что хочется лишь пожелать ему избежать повреждений. Хотя и тут есть обнадёживающий факт: за последние шесть сезонов, включая нынешний, нападающий пропустил всего 16 матчей. Потрясающий результат!

Если у Сидни удастся побить рекорд Горди Хоу, то вряд ли кто-то сумеет догнать его. По крайней мере, на данный момент не видно практически никого, кто был бы способен на это. Всего шесть действующих хоккеистов, включая Кросби, набрали более 1000 очков за клубы, за которые продолжают играть и в данный момент.

Ближе всего к Сиду подобрался Александр Овечкин. На счету россиянина 1654 (911+743) очка в 1527 матчах за «Вашингтон». Тем не менее Великая восьмёрка точно не сумеет догнать своего извечного соперника. Если нынешний сезон — последний для Ови, то форвард ещё и вряд ли доберётся до Лемье. Зато сумеет обогнать Гретцки — это он умеет, вероятно, лучше всех.

Дальше идёт Евгений Малкин. В активе 39-летнего россиянина 1375 (522+853) очков в 1239 матчах за «Питтсбург», но он, очевидно, не в гонке. Как и 38-летний Анже Копитар, оформивший 1295 (446+849) результативных действий в 1485 встречах за «Лос-Анджелес».

А вот после россиянина и словенца идёт, вероятно, единственный потенциальный претендент на этот рекорд. Речь о Конноре Макдэвиде. На счету 28-летнего канадца уже 1144 (384+760) очка в 749 матчах за «Эдмонтон». МакДи вполне способен однажды догнать Кросби, однако на данный момент разница между ними — почти 600 очков. Для того чтобы уверенно говорить о потенциальном рекорде, нужно посмотреть, что будет дальше. Но возраст и уровень игры Коннора позволяют считать его претендентом на это великое достижение.

За капитаном «нефтяников» расположились двое, но они вряд ли посостязаются с Макдэвидом. Натан Маккиннон набрал 1076 (397+679) очков в 905 матчах за «Колорадо», однако ему уже 30 лет. Никите Кучерову, оформившему 1039 (370+669) результативных действий в 836 встречах за «Тампу», и того больше — 32.

Так что Коннор выглядит единственным возможным кандидатом.

Впрочем, для начала Кросби нужно обогнать Хоу. У Сида есть все шансы на это.

Вряд ли когда-либо можно было даже подумать, что хоть кто-то сумеет обойти само воплощение преданности и верности — Горди Хоу. Так что на наших глазах разворачивается история. И мы будем ждать сей великий момент.

