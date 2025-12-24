Канада возьмёт реванш? США оформят «золотой» хет-трик? Превью МЧМ-2026 по хоккею

Если ИИХФ примет к сведению рекомендации МОК о допуске российских молодёжных команд (как это уже сделала, например, волейбольная FIVB), то МЧМ в Миннесоте может стать последним без участия нашей команды. Однако пока что Жаровский, Сурин, Силаев и многие другие русские таланты будут смотреть молодёжный чемпионат мира по телевизору — если, конечно, захотят делать это ночью.

Впрочем, команды-участницы турнира точно не виноваты в той политической ситуации, которая сложилась. Для многих МЧМ и в нынешних условиях остаётся важным элементом новогодних каникул — и мы расскажем, что ждать от турнира, где раскрываются будущие звёздочки. А завтра более подробно поговорим об игроках, за которыми надо следить.

Преодолеет ли Канада тренерский кризис?

«Кленовые» переполошили всю страну, на двух подряд МЧМ вылетев в четвертьфинале от Чехии. Откровенно говоря, на турнире 2023 года Канаду очень сильно тащил наверх Коннор Бедард, без дубля которого такая оказия могла случиться и в четвертьфинале со Словакией. Кроме того, на предыдущем групповом этапе канадцы уступили Латвии, а на самом турнире нахватали чуть ли не больше всех удалений. Логично, что виноватыми были признаны тренеры. Сборная приняла немало странных кадровых решений, оставив за бортом нескольких ведущих юниоров, а игровой стиль моментами был откровенно дуболомным.

В результате Канаду на МЧМ повезёт 65-летний Дэйл Хантер. Непонятно — то ли с молодыми кадрами в стране напряжёнка, то ли местная федерация решила поставить на надёжный вариант после провалов. Хантер больше 20 лет руководит «Лондоном», одним из самых успешных молодёжных клубов страны. Был лишь небольшой перерыв, когда полгода Дэйл в «Вашингтоне» пытался учить Александра Овечкина игре в обороне. Так что и от Канады-2026 «жога бонита» ждать не стоит — зато может вернуться воля. Канада при Хантере в 2020-м вытащила финал с Россией со счёта 1:3.

Покажут ли канадские таланты весь свой потенциал?

В последние годы американцы стали привозить на МЧМ более глубокую и талантливую сборную, чем канадцы — это было неслыханно. Однако несколько предыдущих лет получились у Штатов не очень урожайными, поэтому самый интересный состав снова будет у «кленовых». Сразу шесть хоккеистов сборной успели в этом сезоне поиграть в НХЛ — в том числе №9 драфта-2025 защитник Зэйн Парех («Калгари») и №2 этого же года Майкл Миса («Сан-Хосе»).

Гэвин Маккенна Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Это самая молодая Канада в истории турнира: средний возраст лишь 18,52 года. Знакомая нам по реалиям сборной России ставка на опыт пока отодвинута в сторону. В этом сезоне канадская федерация полностью изменила подбор команды: у молодёжки появился генменеджер, который работал весь сезон на постоянной основе, а на процесс отбора повлиял тренировочный лагерь. Показательно, что в эту команду попали сразу два 17-летних защитника — Китон Верхофф и Карсон Карелс, что невозможно было представить в прошлые годы.

Смогут ли американцы зайти на хет-трик на родной земле?

Миннесота — самый хоккейный штат страны, однако МЧМ в эти края не заезжал аж с 1982-го. Если американские турниры зачастую не блистали посещаемостью (в отличие от канадских), то здесь собираются аншлаги даже на матчах школьной лиги. Энергия местных зрителей должна очень сильно помочь американцам, потому что от роскоши созывов двух последних лет осталось мало воспоминаний. Большинство ребят, которые помогли Штатам оформить «золотой» дуплет, на турнире уже сыграть не смогут, а кто-то успел даже выиграть золото взрослого ЧМ. Не вернётся на скамейку и тренер Дэвид Карл, оба раза руководивший командой — но его сменщик Боб Моцко в 2017-м тоже выигрывал турнир.

Забирай iPhone 17 — лучший подарок на НГ! ИГРАТЬ

В отличие от прошлых лет, в этом году таланта в атаке сильно меньше. Два главных имени — это побивший рекорд Никиты Кучерова на ЮЧМ Джеймс Хэгенс и топовый снайпер Коул Айзерман, которые играют в разных студенческих командах Бостона. Особенно сильно пересменка ударит по вратарской позиции: после Трея Огастина и Джейкоба Фаулера (уже дебютировавшего в НХЛ) разрыв очень велик, и проецирующийся первым номером в этом году Ник Кемпф отражает лишь 89,3% бросков в NCAA. Однако у американцев есть преимущество: сыгранность ещё со времён юниорской сборной.

Как Финляндии побеждать без звёзд?

Это на взрослом уровне финнам без звёзд легче: на молодёжном же уровне они побеждали за счёт тройки Пульюярви — Ахо — Лайне (2016) или необычайной глубины в атаке (2019). За три последних года у Суоми только два первораундника с драфта НХЛ: и на дебютировавшего за «Баффало» Консту Хелениуса, лучшего асисстента прошлогодней команды, возлагались большие надежды. Однако новый генменеджер «клинков» финна на турнир не отпустил, мотивировав это необходимостью игры за фарм-клуб. Это тем более необычно с учётом того, что нового менеджера зовут Ярмо Кекяляйнен.

Петтери Римпинен Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Без Хелениуса выбор у финнов сразу становится грустнее. Необычно то, что почти половина финской атаки представляет юниорские канадские лиги: обычно местные таланты развивались в домашней лиге, где молодым предоставляли шансы. Вернётся в команду лучший голкипер прошлого турнира Петтери Римпинен, который чуть не украл финал у американцев, однако его процент сейвов в Лииге за год резко рухнул. Можно также последить за капитаном молодёжки негабаритным атакующим защитником Ароном Кивихарью, а также за сыном Саку Койву Аатосом. Конечно же, Койву-младший тоже задрафтован «Монреалем».

Смогут ли чехи взять очередную медаль?

После отстранения России дела у кризисной на МЧМ команды пошли в гору. Но будет несправедливо по отношению к «народны тим» говорить, что всё это только из-за ослабленного состава участников, всё-таки два года подряд выбивать Канаду в плей-офф дорогого стоит. Играли чехи тоже хорошо, так что успех на этом турнире может принести им достижение, которого не случалось со времён ЧССР – четвёртая медаль подряд.

Сильная сторона этой команды — защита, что особенно важно на фоне кризиса со взрослыми защитниками.

Оборона у чехов разноплановая и мастеровитая, а выделяются в ней два первораундника: Адам Иржичек, набирающий больше очка за игру в юниорской лиге, а также огромный универсал Радим Мртка, лицо которого не выражало счастья, после того как его задрафтал «Баффало». В атаке стоит последить за Войтехом Чигаржем, который — что редкость для местных игроков — уже провёл полтора сезона на уровне Экстралиги, а также за габаритным Вацлавом Нестрашилом. Правда, вратари этой команды чуть смущают: проецировавшийся первым номером Якуб Милота из-за травмы не сыграет.

Победят ли шведы самих себя?

Мы много и справедливо говорим о мягкотелости шведских сборных, особенно на уровне молодёжек. Правда, единственный раз после введения плей-офф «Тре Крунур» взяли золото, обыграв как раз сборную России, да ещё и перебросав 57:19. Когда-то, конечно, все серии должны завершаться, но у шведов своя дорога: они не гоняются за результатом на детском уровне и ставят на развитие множества хороших игроков. Надо сказать, это у них получается: защитники у шведов давно выходят словно с конвейера: с одинаково хорошими катанием, мобильностью и навыками разгонять атаки, и даже сложно кого-то конкретного выделить.

Ивар Стенберг Фото: Michael Erichsen/ZUMA/ТАСС

В прошлом созыве главная угроза воротам исходила от защитника Акселя Сандин-Пеликки, который уже играет в основе «Детройта». В этом же году у шведов прямо-таки россыпь классных нападающих: в первую очередь это касается связки из «Юргордена» Антон Фронделль — Виктор Эклунд, где рабочий вингер дополняет высоко задрафтованного центра-плеймейкера. Конечно же, стоит обратить внимание и на одного из фаворитов драфта-2026 Ивара Стенберга, который в 18 лет идёт на сезон с 50 очками во взрослой шведской лиге, где забивать всегда было непросто. В общем, в очередном недолёте до золота шведы смогут винить только себя.

Как этот турнир поменяет расклад на вершине драфта?

Когда такое было, чтобы за полгода до драфта мы не имели не то что явного фаворита, но даже хотя бы дуэта, который явно отрывался от остальных? Большинство экспертов по драфту отдают предпочтение Маккенне — однако, как мы уже писали, слабая игра в студенческой лиге заставила некоторых отправить его аж на третье место.

Есть рейтинги, где лидируют Стенберг, Верхофф или даже не пробившийся в состав Штатов центр Тайнэн Лоуренс. МЧМ должен внести больше ясности в эту драфтовую катавасию.