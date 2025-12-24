Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 25 декабря 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: зенитовское дерби в волейболе, «Локомотив-Кубань» — ЦСКА и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 декабря 2025 года
Комментарии
За чем следить 25 декабря: «Локомотив» — «Динамо» и «Торпедо» — ЦСКА в КХЛ, встреча лидеров НБА и «Локомотив» Новосибирск — «Динамо»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🚨 «Чемпионат» выбирает лучшие моменты 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ года. Переходите по ссылке или залетайте в любой материал ниже!
Главные моменты 2025 года в спорте:
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе

🏐 16:00: «Локомотив» Новосибирск — «Динамо» Москва, Суперкубок, мужчины, 1/2 финала

Суперкубок (м) . 1/2 финала
25 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Локомотив» навязать борьбу?

«Локомотив» страдает без Сэма Деру. Бельгиец значил для команды очень многое, перестроиться по мановению волшебной палочки невозможно, что и показал матч последнего тура регулярки Суперлиги с «Зенитом». Но сибирякам всегда удавались кубковые форматы, в одной игре они могут удивить любого. Впрочем, и «Динамо» — искушённый кубковый боец. Тем более получивший неделю на подготовку. Смогут ли железнодорожники порадовать своих болельщиков или у Москвы будет очередной финал?

Турнирная таблица мужского Суперкубка
Репетиция Суперкубка «Локомотиву» не удалась:
«Зенит» обыграл «Локомотив» в центральном матче тура. Бабкевич вернулся — да ещё как!
«Зенит» обыграл «Локомотив» в центральном матче тура. Бабкевич вернулся — да ещё как!

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Салават» реванш?

По первой половине предыдущего очного матча, который состоялся во вторник, можно было предположить, что уфимцы одержат сухую победу – их преимущество было достаточно большим. Но затем хабаровчане перевернули всё с ног на голову и забрали два очка. Получится ли у подопечных Виктора Козлова дать достойный ответ или же «тигры» снова победят?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Статистика регулярного чемпионата КХЛ:
Канал "Спорт" покажет все домашние матчи наших команд в Кубке УЕФА

🏒 17:30: «Барыс» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Автомобилист» продолжит серию побед?

Команды уже встречались в этом сезоне два раза, и в обоих случаях сильнее оказывались казахстанцы. Но сейчас команда Михаила Кравца идёт на серии из двух поражений, в то время как екатеринбуржцы выиграли три последних матча, один из которых — всухую. Всё идёт к тому, что «Автомобилист» продолжит серию, но ведь может быть и так, что «Барыс» снова станет для него непреодолимым препятствием.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Автомобилист» имеет отношение к одному из главных событий года:
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее

🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань», Суперкубок, мужчины, 1/2 финала

Суперкубок (м) . 1/2 финала
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дерби в полуфинале!

Интриг хоть отбавляй. Начиная от уже классического противостояния двух «Зенитов» и Владимира Алекно с Алексеем Вербовым, заканчивая подходом к подготовке. Казанцы получили сразу 10 дней и спокойно тренировались дома. Петербуржцы же провели матч с «Локомотивом» — лишняя нагрузка, но и моральное удовлетворение и от победы, и от игры. Возвращение Владислава Бабкевича — отличная новость для хозяев. Помним и победу клуба из Северной столицы в Кубке Победы. Правда, тогда у Казани с ограничениями выступал Дмитрий Волков. Кто пройдёт в финал на этот раз?

Турнирная таблица мужского Суперкубка
Фаворита у Суперкубка нет:
Главный волейбольный подарок на Новый год. Что нужно знать о мужском Суперкубке-2025
Главный волейбольный подарок на Новый год. Что нужно знать о мужском Суперкубке-2025

🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» реабилитируется за фиаско в Минске?

Выезд в столицу Беларуси получился для бело-голубых кошмарным – подопечные Вячеслава Козлова попали под каток в виде минских одноклубников, пропустив семь шайб. В игре с действующими чемпионами динамовцам предстоит доказать, что предыдущее гостевое поражение было случайностью. Но лидеры Запада просто так два очка не отдадут.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Обзор провала бело-голубых:
«Динамо» жутко развалилось в Минске! Крупнее в КХЛ бело-голубые ещё не проигрывали
Видео
«Динамо» жутко развалилось в Минске! Крупнее в КХЛ бело-голубые ещё не проигрывали

🏒 19:30: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Торпедо» одержит пятую победу подряд?

Нижегородцы в последнее время были неудержимы, а их победная серия, которая началась ещё до паузы на Кубок Первого канала, стартовала как раз с гостевого матча на арене армейцев. Команда Игоря Никитина приедет, чтобы взять реванш и прервать свою чёрную полосу из трёх поражений. Но банда Алексея Исакова борется за место в топ-4 и точно будет гнуть свою линию.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Интервью с новичком нижегородцев:
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Эксклюзив
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, WINLINE Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: краснодарцы отомстят за обидное поражение?

«Локо» почти выиграл у ЦСКА в Краснодаре, но те самые злосчастные 0,6 секунды, в которые уложились передача через весь паркет и невероятный бросок Жан-Шарля, перечеркнули все старания кубанцев. На этот раз клубы сыграют в Basket Cup, увидим такой же яркий баскетбол?

Турнирная таблица WINLINE Basket Cup
Случай с ситуацией Елатонцева:
Прецедент с Елатонцевым создаст проблемы российскому баскетболу? Возможно
Эксклюзив
Прецедент с Елатонцевым создаст проблемы российскому баскетболу? Возможно

🏀 22:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2025, четверг. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «шпоры» готовы к чудесам?

В Рождество есть место чудесам, правда, «Сан-Антонио» даже не в праздник удивляет. Клуб дважды за последние 10 дней обыграл, казалось бы, практически непобедимую «Оклахому» и вряд ли планирует сбавлять обороты. Третья победа подряд для «шпор» в игре с чемпионом и лидером Запада?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Выбирайте момент года!
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android