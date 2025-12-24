Топ-матчи четверга: зенитовское дерби в волейболе, «Локомотив-Кубань» — ЦСКА и хоккей

За чем следить 25 декабря: «Локомотив» — «Динамо» и «Торпедо» — ЦСКА в КХЛ, встреча лидеров НБА и «Локомотив» Новосибирск — «Динамо»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🚨 «Чемпионат» выбирает лучшие моменты 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ года. Переходите по ссылке или залетайте в любой материал ниже!

🏐 16:00: «Локомотив» Новосибирск — «Динамо» Москва, Суперкубок, мужчины, 1/2 финала

Интрига: сможет ли «Локомотив» навязать борьбу?

«Локомотив» страдает без Сэма Деру. Бельгиец значил для команды очень многое, перестроиться по мановению волшебной палочки невозможно, что и показал матч последнего тура регулярки Суперлиги с «Зенитом». Но сибирякам всегда удавались кубковые форматы, в одной игре они могут удивить любого. Впрочем, и «Динамо» — искушённый кубковый боец. Тем более получивший неделю на подготовку. Смогут ли железнодорожники порадовать своих болельщиков или у Москвы будет очередной финал?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Салават» реванш?

По первой половине предыдущего очного матча, который состоялся во вторник, можно было предположить, что уфимцы одержат сухую победу – их преимущество было достаточно большим. Но затем хабаровчане перевернули всё с ног на голову и забрали два очка. Получится ли у подопечных Виктора Козлова дать достойный ответ или же «тигры» снова победят?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ: Канал "Спорт" покажет все домашние матчи наших команд в Кубке УЕФА

🏒 17:30: «Барыс» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Автомобилист» продолжит серию побед?

Команды уже встречались в этом сезоне два раза, и в обоих случаях сильнее оказывались казахстанцы. Но сейчас команда Михаила Кравца идёт на серии из двух поражений, в то время как екатеринбуржцы выиграли три последних матча, один из которых — всухую. Всё идёт к тому, что «Автомобилист» продолжит серию, но ведь может быть и так, что «Барыс» снова станет для него непреодолимым препятствием.

🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань», Суперкубок, мужчины, 1/2 финала

Интрига: дерби в полуфинале!

Интриг хоть отбавляй. Начиная от уже классического противостояния двух «Зенитов» и Владимира Алекно с Алексеем Вербовым, заканчивая подходом к подготовке. Казанцы получили сразу 10 дней и спокойно тренировались дома. Петербуржцы же провели матч с «Локомотивом» — лишняя нагрузка, но и моральное удовлетворение и от победы, и от игры. Возвращение Владислава Бабкевича — отличная новость для хозяев. Помним и победу клуба из Северной столицы в Кубке Победы. Правда, тогда у Казани с ограничениями выступал Дмитрий Волков. Кто пройдёт в финал на этот раз?

🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Динамо» реабилитируется за фиаско в Минске?

Выезд в столицу Беларуси получился для бело-голубых кошмарным – подопечные Вячеслава Козлова попали под каток в виде минских одноклубников, пропустив семь шайб. В игре с действующими чемпионами динамовцам предстоит доказать, что предыдущее гостевое поражение было случайностью. Но лидеры Запада просто так два очка не отдадут.

🏒 19:30: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Торпедо» одержит пятую победу подряд?

Нижегородцы в последнее время были неудержимы, а их победная серия, которая началась ещё до паузы на Кубок Первого канала, стартовала как раз с гостевого матча на арене армейцев. Команда Игоря Никитина приедет, чтобы взять реванш и прервать свою чёрную полосу из трёх поражений. Но банда Алексея Исакова борется за место в топ-4 и точно будет гнуть свою линию.

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, WINLINE Basket Cup

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A 25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: краснодарцы отомстят за обидное поражение?

«Локо» почти выиграл у ЦСКА в Краснодаре, но те самые злосчастные 0,6 секунды, в которые уложились передача через весь паркет и невероятный бросок Жан-Шарля, перечеркнули все старания кубанцев. На этот раз клубы сыграют в Basket Cup, увидим такой же яркий баскетбол?

🏀 22:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «шпоры» готовы к чудесам?

В Рождество есть место чудесам, правда, «Сан-Антонио» даже не в праздник удивляет. Клуб дважды за последние 10 дней обыграл, казалось бы, практически непобедимую «Оклахому» и вряд ли планирует сбавлять обороты. Третья победа подряд для «шпор» в игре с чемпионом и лидером Запада?