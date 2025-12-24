Топ-матчи четверга: зенитовское дерби в волейболе, «Локомотив-Кубань» — ЦСКА и хоккей

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 25 декабря в Матч-центре
- 🏐 16:00: «Локомотив» Новосибирск — «Динамо» Москва, Суперкубок, мужчины, 1/2 финала
- 🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:30: «Барыс» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань», Суперкубок, мужчины, 1/2 финала
- 🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, WINLINE Basket Cup
- 🏀 22:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏐 16:00: «Локомотив» Новосибирск — «Динамо» Москва, Суперкубок, мужчины, 1/2 финала
Интрига: сможет ли «Локомотив» навязать борьбу?
«Локомотив» страдает без Сэма Деру. Бельгиец значил для команды очень многое, перестроиться по мановению волшебной палочки невозможно, что и показал матч последнего тура регулярки Суперлиги с «Зенитом». Но сибирякам всегда удавались кубковые форматы, в одной игре они могут удивить любого. Впрочем, и «Динамо» — искушённый кубковый боец. Тем более получивший неделю на подготовку. Смогут ли железнодорожники порадовать своих болельщиков или у Москвы будет очередной финал?
🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: возьмёт ли «Салават» реванш?
По первой половине предыдущего очного матча, который состоялся во вторник, можно было предположить, что уфимцы одержат сухую победу – их преимущество было достаточно большим. Но затем хабаровчане перевернули всё с ног на голову и забрали два очка. Получится ли у подопечных Виктора Козлова дать достойный ответ или же «тигры» снова победят?
🏒 17:30: «Барыс» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: «Автомобилист» продолжит серию побед?
Команды уже встречались в этом сезоне два раза, и в обоих случаях сильнее оказывались казахстанцы. Но сейчас команда Михаила Кравца идёт на серии из двух поражений, в то время как екатеринбуржцы выиграли три последних матча, один из которых — всухую. Всё идёт к тому, что «Автомобилист» продолжит серию, но ведь может быть и так, что «Барыс» снова станет для него непреодолимым препятствием.
🏐 19:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань», Суперкубок, мужчины, 1/2 финала
Интрига: дерби в полуфинале!
Интриг хоть отбавляй. Начиная от уже классического противостояния двух «Зенитов» и Владимира Алекно с Алексеем Вербовым, заканчивая подходом к подготовке. Казанцы получили сразу 10 дней и спокойно тренировались дома. Петербуржцы же провели матч с «Локомотивом» — лишняя нагрузка, но и моральное удовлетворение и от победы, и от игры. Возвращение Владислава Бабкевича — отличная новость для хозяев. Помним и победу клуба из Северной столицы в Кубке Победы. Правда, тогда у Казани с ограничениями выступал Дмитрий Волков. Кто пройдёт в финал на этот раз?
🏒 19:30: «Локомотив» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Динамо» реабилитируется за фиаско в Минске?
Выезд в столицу Беларуси получился для бело-голубых кошмарным – подопечные Вячеслава Козлова попали под каток в виде минских одноклубников, пропустив семь шайб. В игре с действующими чемпионами динамовцам предстоит доказать, что предыдущее гостевое поражение было случайностью. Но лидеры Запада просто так два очка не отдадут.
🏒 19:30: «Торпедо» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Торпедо» одержит пятую победу подряд?
Нижегородцы в последнее время были неудержимы, а их победная серия, которая началась ещё до паузы на Кубок Первого канала, стартовала как раз с гостевого матча на арене армейцев. Команда Игоря Никитина приедет, чтобы взять реванш и прервать свою чёрную полосу из трёх поражений. Но банда Алексея Исакова борется за место в топ-4 и точно будет гнуть свою линию.
🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, WINLINE Basket Cup
Интрига: краснодарцы отомстят за обидное поражение?
«Локо» почти выиграл у ЦСКА в Краснодаре, но те самые злосчастные 0,6 секунды, в которые уложились передача через весь паркет и невероятный бросок Жан-Шарля, перечеркнули все старания кубанцев. На этот раз клубы сыграют в Basket Cup, увидим такой же яркий баскетбол?
🏀 22:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «шпоры» готовы к чудесам?
В Рождество есть место чудесам, правда, «Сан-Антонио» даже не в праздник удивляет. Клуб дважды за последние 10 дней обыграл, казалось бы, практически непобедимую «Оклахому» и вряд ли планирует сбавлять обороты. Третья победа подряд для «шпор» в игре с чемпионом и лидером Запада?