«Авангард» дожал «Нефтехимик», «Спартак» не реализовал буллит в овертайме. Итоги дня в КХЛ

24 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных новостей дня.
Бобровский вышел на восьмое место по победам в истории НХЛ
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский во встрече с «Каролиной» одержал 445-ю победу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский голкипер вышел на восьмое место в истории лиги по числу выигранных матчей, догнав по этому показателю Терри Савчука (445 в 971). Сегодня Бобровский принял участие в 779-й встрече в регулярках НХЛ.
Ближайшей целью для Сергея теперь является результат Кёртиса Джозефа (454). Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо (691). Второе место занимает Марк-Андре Флёри (575), топ-3 замыкает Патрик Руа (551). В пятёрку лучших также входят Роберто Луонго (489) и Эд Белфор (484). Шестым располагается Хенрик Лундквист (459).
Инсайдер НХЛ: не удивлюсь, если Сидни Кросби завершит карьеру в «Монреале»
Инсайдер BPM Sports Тони Маринаро заявил, что «Питтсбург Пингвинз» может обменять нападающего Сидни Кросби на дедлайне в этом сезоне. Последний срок обменов – 6 марта 2026 года.
«Нет дыма без огня. Я знаю одного приятеля, очень близкого к Кросби и его окружению. Примерно полтора года назад он сказал мне: «Не удивляйся, если Сидни Кросби завершит карьеру в «Монреале». Так что если к дедлайну «Питтсбург» окажется вне зоны плей-офф и будет двигаться вниз по таблице, готов поспорить, что его обменяют. Я ставлю на это свой дом», – цитирует Маринаро Sportskeeda.
В текущем сезоне Кросби сыграл 36 встреч и набрал 38 (20+18) очков при показателе полезности «-9». Всю карьеру 38-летний канадец провёл в «Питтсбурге», с которым завоевал три Кубка Стэнли.
Защитник «Трактора» Дронов дисквалифицирован на один матч
Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«В соответствии с п. 4.3. ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) в разных встречах, на него накладываются одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник «Трактора» Григорий Дронов за нарушение в матче с «Барысом» пропустит ближайшую игру с «Ладой», — сказано в сообщении КХЛ.
Напомним, с сиреной об окончании встречи «Барыс» — «Трактор» (0:2) Григорий Дронов получил большой 20-минутный дисциплинарный штраф.
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
В начале второго периода Наиль Якупов открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Герман Точилкин вывел гостей вперёд. На шестой минуте третьего периода Василий Пономарёв сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Герман Точилкин забросил третью шайбу гостей в игре. На последней минуте периода Николай Прохоркин перевёл встречу в дополнительное время. В овертайме Пономарёв принёс хозяевам победу.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 26 декабря. «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
На седьмой минуте первого периода Бен Харпур открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Александр Пашин восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Михаил Мальцев вывел «Спартак» вперёд. На восьмой минуте второго периода Райли Саттер сделал счёт 2:2. На последней минуте периода Трой Джозефс вновь вывел «Шанхай» вперёд. В середине третьего периода Михаил Мальцев забросил третью шайбу гостей, оформив дубль.
В овертайме «Спартак» получил сначала большинство, а затем – и возможность пробить буллит (за то, что Райлли Саттер накрыл шайбу в площади ворот), однако Лукас Локхарт не смог его реализовать. В послематчевой серии буллитов лучше оказались хозяева.
После этой победы «Шанхай» прервал серию поражений из четырёх встреч.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.