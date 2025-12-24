Дронов дисквалифицирован на один матч, Бобровский стал восьмым в истории НХЛ по победам.

«Авангард» дожал «Нефтехимик», «Спартак» не реализовал буллит в овертайме. Итоги дня в КХЛ

24 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных новостей дня.

Бобровский вышел на восьмое место по победам в истории НХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский во встрече с «Каролиной» одержал 445-ю победу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский голкипер вышел на восьмое место в истории лиги по числу выигранных матчей, догнав по этому показателю Терри Савчука (445 в 971). Сегодня Бобровский принял участие в 779-й встрече в регулярках НХЛ.

Ближайшей целью для Сергея теперь является результат Кёртиса Джозефа (454). Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо (691). Второе место занимает Марк-Андре Флёри (575), топ-3 замыкает Патрик Руа (551). В пятёрку лучших также входят Роберто Луонго (489) и Эд Белфор (484). Шестым располагается Хенрик Лундквист (459).

Инсайдер НХЛ: не удивлюсь, если Сидни Кросби завершит карьеру в «Монреале»

Инсайдер BPM Sports Тони Маринаро заявил, что «Питтсбург Пингвинз» может обменять нападающего Сидни Кросби на дедлайне в этом сезоне. Последний срок обменов – 6 марта 2026 года.

«Нет дыма без огня. Я знаю одного приятеля, очень близкого к Кросби и его окружению. Примерно полтора года назад он сказал мне: «Не удивляйся, если Сидни Кросби завершит карьеру в «Монреале». Так что если к дедлайну «Питтсбург» окажется вне зоны плей-офф и будет двигаться вниз по таблице, готов поспорить, что его обменяют. Я ставлю на это свой дом», – цитирует Маринаро Sportskeeda.

В текущем сезоне Кросби сыграл 36 встреч и набрал 38 (20+18) очков при показателе полезности «-9». Всю карьеру 38-летний канадец провёл в «Питтсбурге», с которым завоевал три Кубка Стэнли.

Защитник «Трактора» Дронов дисквалифицирован на один матч

Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«В соответствии с п. 4.3. ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) в разных встречах, на него накладываются одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник «Трактора» Григорий Дронов за нарушение в матче с «Барысом» пропустит ближайшую игру с «Ладой», — сказано в сообщении КХЛ.

Напомним, с сиреной об окончании встречи «Барыс» — «Трактор» (0:2) Григорий Дронов получил большой 20-минутный дисциплинарный штраф.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В начале второго периода Наиль Якупов открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Герман Точилкин вывел гостей вперёд. На шестой минуте третьего периода Василий Пономарёв сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Герман Точилкин забросил третью шайбу гостей в игре. На последней минуте периода Николай Прохоркин перевёл встречу в дополнительное время. В овертайме Пономарёв принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 26 декабря. «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

На седьмой минуте первого периода Бен Харпур открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Александр Пашин восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Михаил Мальцев вывел «Спартак» вперёд. На восьмой минуте второго периода Райли Саттер сделал счёт 2:2. На последней минуте периода Трой Джозефс вновь вывел «Шанхай» вперёд. В середине третьего периода Михаил Мальцев забросил третью шайбу гостей, оформив дубль.

В овертайме «Спартак» получил сначала большинство, а затем – и возможность пробить буллит (за то, что Райлли Саттер накрыл шайбу в площади ворот), однако Лукас Локхарт не смог его реализовать. В послематчевой серии буллитов лучше оказались хозяева.

После этой победы «Шанхай» прервал серию поражений из четырёх встреч.

Расписание матчей 25 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2