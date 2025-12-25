Час X для «Сибири». Надо продлевать Красоткина сейчас или обменивать его в дедлайн

«Сибирь» в нынешнем сезоне – пучина разочарований. И тянутся они с самого межсезонья, когда команда невзрачно провела подготовительный турнир в Омске, оставив очень много вопросов по игре. К середине сентября, казалось, новосибирцы потихоньку начинают выбираться из ямы, однако травмы, сразившие треть основного состава, сначала стоили рабочего места Вадиму Епанчинцеву, а потом уже и некоторым игрокам.

Об эпохе Буцаева в Новосибирске хотят забыть, как о болезненном сне, а обильные изменения в составе уже даже успеть стать в хоккейном сообществе мемом: сколько картинок с подписью «Спасибо за игру/работу» было выпущено на официальных страницах «Сибири» в соцсетях? Уже легко сбиться со счёта.

Сейчас новосибирцы идут на последнем месте в Восточной конференции, набрав 30 очков в 38 матчах. Клуб отстаёт от идущего на восьмой строчке «Барыса» всего на четыре очка – ситуация пусть и не лёгкая, но при этом и не критическая.

А не дал её сделать таковой вратарь новосибирцев Антон Красоткин, который после ужасного прошлого сезона, неприятной травмы, проигранной конкуренции Денису Костину смог подготовить себя к сезону должным образом: как морально, так и физически. Сначала воспитанник ярославского хоккея с потрохами «съел» иностранного голкипера Луи Доминге, а затем и вовсе стал безальтернативной кандидатурой на место в ворота. До последнего матча с «Автомобилистом» Красоткин провёл 17 игр в старте подряд – для современного хоккея график убийственный, почти нигде не практикуемый.

Антон Красоткин и Луи Доминге Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

На фоне нескончаемой текучки в Новосибирске, а также больших проблем в Челябинске возник слух, который живёт уже не один месяц – «Трактор» заинтересован в том, чтобы выменять Красоткина из «Сибири».

После того как новосибирцы прервали антирекордную серию поражений и начали более-менее регулярно побеждать, разговоры сошли на нет, однако в последнее время активизировались вновь.

Генеральный директор «Сибири», который сейчас выполняет и функции генерального менеджера, Лев Крутохвостов месяц назад в большом интервью Sport24 сообщил о следующем:

«Буквально во время последнего выезда агент Красоткина звонил Меркулову, говорил, что он хочет остаться. Запрос с его стороны поступил о желании продлить контракт. Мы тоже хотим его сохранить. Начинаем переговоры».

Если даже предположить, что риторика и последовательность в действиях сторон были иные, то ожидать другого ответа от менеджмента наивно. Во-первых, грош цена тому менеджменту, который прямо заявляет о проблемах и автоматически снижает цену на свой актив, во-вторых, смуту во взаимоотношения игрока/агента и клуба вносить разными заявлениями не надо.

До конца дедлайна остался ровно месяц, это означает, что «Сибири» пора активизировать все силы, чтобы завершить сделку до финиша этого срока, иначе Новосибирск может банально остаться с пустыми руками в начале лета, так как 1 июня Красоткин станет неограниченно свободным агентом и сможет выслушать предложения всех клубов.

Если в ближайший месяц переговоры между сторонами зайдут в тупик или будут переноситься с формулировкой «все контрактные вопросы будем решать после сезона», то «Сибири» надо не бояться пойти на непопулярный шаг. А именно на обмен первого номера.

В НХЛ к своим главным активам относятся очень бережно, однако при достижении точки невозврата в переговорах не боятся их менять, потому что тот небольшой отрезок, который им ещё отведён в клубе, не компенсирует ту выгоду, что можно получить как для решения задач здесь и сейчас, так и для будущего. «Колорадо», услышав, какой контракт хочет заполучить Микко Рантанен, не стал сюсюкаться с финном и прикрываться тем, что он нужен на ближайший плей-офф, и обменял Микко в «Каролину» на приличную компенсацию. Также не стал тянуть «Ванкувер», выудив за Куинна Хьюза три ценных актива и пик первого раунда, хотя у американца было ещё полтора года контракта.

У «Сибири», как уже говорилось выше, есть вполне понятный контрагент в лице «Трактора», которому жизненно необходимо решать вопрос с первым номером здесь и сейчас. Зная менеджерскую смелость Алексея Волкова, есть уверенность, что челябинцы скупиться не будут и предоставят новосибирцам достойный вариант трейда. В качестве основного лота может оказаться тот же Василий Глотов, который, по слухам, находится в обменном листе, да и вообще проводит отрезок карьеры в Челябинске нестабильно и невыразительно.

Василий Глотов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Мяч в этих переговорах будет на стороне «Сибири», так как нуждающимся здесь будет «Трактор», а это значит, что можно будет договориться о том, чтобы челябинцы отправили в Новосибирск кого-нибудь, кто застрял между этажами в системе (по примеру Косолапова), или кого-нибудь по типу Коромыслова или Рольгизера.

Конечно, в первую очередь «Сибири» надо думать о том, как оставить Красоткина в Новосибирске на два-три года. Однако потенциально по завершении сезона у Антона будет несколько топ-предложений на руках, некоторые из них – от грандов. Выберет ли он в этом случае «Сибирь»? Большой вопрос. А потерять за просто так главный актив клуба 1 июня, приложив очередную картинку «Спасибо за игру», – это провал. Даже если он будет прикрыт «великой» целью борьбы за плей-офф. Поэтому надо не бояться рисковать, если что-то в этих переговорах пойдёт не так. Час X наступил.

