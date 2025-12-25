Принесёт ли Демидов России первый «Колдер» за пять лет? В конкурентах первый номер драфта

Российский форвард лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков, но делает ли это Ивана главным претендентом на приз?

Один из самых перспективных молодых российских хоккеистов Иван Демидов очень ярко проводит свой первый полноценный сезон в Национальной хоккейной лиге. На традиционную паузу в регулярном чемпионате НХЛ, связанную с празднованием католического Рождества в Северной Америке, российский форвард отправился в статусе лучшего бомбардира сезона среди новичков лиги.

Здесь стоит заметить, что 20-летний россиянин дебютировал за океаном ещё в прошлом сезоне, приехав в расположение «Монреаль Канадиенс» после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина. Тогда в регулярном чемпионате НХЛ Иван успел принять участие в двух матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей, после чего дебютировал в Кубке Стэнли. Таким образом, в течение буквально месяца россиянин успел познать вкус выступлений в плей-офф КХЛ и НХЛ. В обоих случаях команды Демидова не смогли преодолеть барьер первого раунда. Впрочем, к самому Ивану каждый раз могло быть минимум претензий.

Несмотря на свой дебют в НХЛ в прошлом сезоне, по правилам североамериканской лиги молодой россиянин всё равно считается новичком в нынешнем чемпионате, так как он соответствует двум ключевым критериям для борьбы за «Колдер Трофи».

Хоккеист не может быть номинирован на приз, если сыграл 25 игр в одном из предшествующих сезонов или больше шести игр в двух любых предыдущих сезонах. Ещё одно условие: претенденту не может быть больше 26 лет. Демидову – 20. И его послужной список в НХЛ перед стартом нынешнего сезона насчитывал всего два матча в регулярных первенствах, поэтому Иван и считается новичком лиги.

Иван Демидов Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин принял участие в 37 матчах регулярки НХЛ, отметившись девятью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей. Демидов стал первым новичком, кто сумел добраться до отметки в 30 очков. Интересно, что Иван достиг отметки в 30 очков за сезон быстрее любого новичка «Канадиенс» за последние 33 года. В сезоне-1991/1992 Гилберту Дионну удалось набрать 30 очков за 33 игры.

В нынешнем регулярном чемпионате Иван уложился за 37 встреч, в двух последних матчах набирая по 2 (1+1) очка за игру. Непосредственно перед паузой в чемпионате россиянин вообще набрал роскошную форму. Если взять отрезок продолжительностью в 12 матчей, на его протяжении Демидов провёл всего три игры без результативных действий. Сейчас он четвёртый бомбардир и третий ассистент в своей команде.

Второе место в гонке бомбардиров среди новичков занимает Беккетт Сеннеке из «Анахайм Дакс» – 28 очков. Молодой правый крайний, выбранный под общим третьим номером на драфте 2024 года, проводит впечатляющий дебютный сезон в НХЛ. В свои 19 лет он быстро адаптировался к профессиональному хоккею, закрепившись в топ-6 атакующей линии команды, часто играя в звене с талантливыми партнёрами вроде Каттера Готье и Мэйсона Мактавиша. Какое-то время именно Беккетт лидировал в «новичковой» гонке бомбардиров, но в последние несколько недель просел весь «Анахайм», потому заметно снизилась результативность и самого Сеннеке.

Очень хорош и Райан Леонард из «Вашингтон Кэпиталз». 20-летний форвард идёт четвёртым среди новичков по набранным очкам. Накануне он стал третьим новичком «Кэпиталз» за последние 40 лет по скорости достижения 20 очков в регулярных чемпионатах.

В прошлом сезоне Райан принял участие в девяти матчах в НХЛ, а в этом он затратил 30 матчей на 20 очков. В активе Леонарда семь заброшенных шайб и 13 результативных передач. За последние 40 лет быстрее в этой категории игроков «Вашингтона» были только Александр Овечкин (19 матчей в сезоне-2005/2006) и Петер Бондра (24, 1990/1991).

Райан Леонард Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Среди вратарей-новичков нельзя не выделить Ярослава Аскарова из «Сан-Хосе Шаркс» и Йеспера Валльстедта из «Миннесоты Уайлд». Россиянин отметился 12 победами в 23 матчах, сумев вернуть «акул» в борьбу за выход в плей-офф НХЛ, которую американская команда не вела уже долгое время. В свою очередь, швед шикарно исполняет обязанности бэкапа соотечественника Филипа Густавссона, помогая «Уайлд» уверенно идти в топ-3 Западной конференции.

Впрочем, есть стойкое ощущение, что ключевое сражение за приз лучшему новичку сезона предсказуемо развернётся между Демидовым и первым номером драфта НХЛ – 2025 Мэттью Шефером. 18-летний канадский защитник буквально с ноги выбил дверь, ведущую в основной состав «Нью-Йорк Айлендерс». Мэттью сразу же забрал ключи от большинства, застолбив за собой позицию защитника в первой спецбригаде.

При этом Шефер не только коллекционирует результативные действия (9+15), но и очень прилично выглядит при игре у своих ворот. По показателю полезности («+7») Мэттью является лучшим защитником «островитян» и опережает даже признанного домоседа Райана Пулока («+6»). Иногда Шефер всё-таки грешит неоправданными удалениями, однако в целом продвинутая статистика отмечает тот вклад, который канадский защитник вносит в игру своей команды.

В 2026 году Демидов может стать первым российским игроком, выигравшим «Колдер Трофи», с того момента, как в 2021-м приз достался Кириллу Капризову. Кстати, в этом случае приз лучшему новичку второй год подряд достанется представителю «Монреаля», ведь по итогам прошлого сезона обладателем награды стал американский защитник «Канадиенс» Лэйн Хатсон. Однако конкурент из «Айлендерс» очень силён.