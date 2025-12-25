Скидки
Главная Хоккей Статьи

Главные звёзды МЧМ по хоккею, какие игроки сыграют лучше всех на МЧМ по хоккею

«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?
Родион Власов
Главные звезды МЧМ по хоккею
Огромный канадский защитник готов стать №1 драфта, а у Латвии подрастает «второй Озолиньш».

Уже завтра, в 21 час вечера по московскому времени, молодёжный чемпионат мира стартует матчем открытия Швеция — Словакия. Концентрированный заряд молодёжного хоккея будет ярким, но коротким: команды должны управиться всего лишь за полторы новогодних недели.

Мы уже описали, чего стоит ждать от МЧМ в плане команд, а теперь расскажем, за кем из игроков стоит последить подробнее. Опускаем Гэвина Маккенну: во-первых, основной претендент на первый номер драфта должен быть здесь по умолчанию. Во-вторых, о непростом сезоне Маккенны мы уже писали отдельно, и ознакомиться со статьёй можно по ссылке ниже.

Вратари сборной Канады (все трое)

Мы очень давно (и справедливо) писали про мощный вратарский кризис Канады, у которого есть целый комплекс причин. Однако есть у «кленовых» и урожайные созывы, и это — один из них. Для американцев после схода со сцены Троя Огастина и Джейкоба Фаулера настали времена пересменки, шведские и чешские голкиперы тоже называются хуже прошлых лет, и лишь действующий лучший вратарь МЧМ Петтери Римпинен будет отдуваться за Европу.

Однако теперь менеджеры Канады говорят, что могут использовать на турнире всех вызванных голкиперов. У них есть отличный выбор: Картер Джордж едет уже на свой второй МЧМ, год назад он был первым номером, но конкуренты в этом году выглядят сильнее. Джек Иванкович в 18 показывает один из лучших процентов отражённых бросков в NCAA, а Джошуа Равенсберген едет в сборную в редком статусе вратаря-первораундника. Даже сложно предположить, кто в итоге выиграет конкуренцию (хотя пока говорят о Джордже).

з. Китон Верхофф (Канада, выходит на драфт-2026)

Верхофф — один из двух людей, которые готовы бросить вызов Гэвину Маккенне в борьбе за первый номер драфта. Пример Мэттью Шефера, который помог «Айлендерс» заново переродиться, может убедить болельщиков в том, что брать защитника под №1 не будет такой уж плохой идеей. В принципе, сочетание больших размеров (193/96), правого хвата и классного катания автоматически ставит любого защитника выше многих конкурентов, и игрок Университета Северной Дакоты — не исключение.

Китон Верхофф

Китон Верхофф

Фото: Nick Iwanyshyn/ZUMA/ТАСС

Уже в 17 лет Верхофф играет по 20 минут за матч на уровне студенческой лиги, где люди выступают и до 24 лет. Понятно, что он не так активно бегает в атаку, как тот же Хатсон, однако Китон тоже забирает много времени в большинстве, где часто пользуется броском. В меньшинстве пока Верхоффа используют мало, но это дело взросления. Уже сейчас универсального защитника по стилю игры сравнивают с Аароном Экбладом или Алексом Пьетранджело — а ведь до 12 лет он был вратарём!

з. Коул Хатсон (США, задрафтован «Вашингтоном»)

Двигайтесь, Хьюзы: новое братское трио идёт! Лэйн уже выиграл «Колдер» и на свой второй сезон в лиге идёт на 77 очков. Незадрафтованный форвард Куинн стал одним из лучших бомбардиров АХЛ и успел сыграть за основу «Эдмонтона». Теперь приходит очередь Коула, который за два ЮЧМ набил 25 очков и уже был лучшим бомбардиром прошлогоднего МЧМ, где Штаты выиграли второе золото подряд.

По игровому стилю Коул очень похож на Лэйна: такой же атакующий защитник с шикарным катанием, глубокими подключениями в зону, дирижированием атаками и умением убрать соперника на дриблинге. Однако в плане игры в обороне они отличаются: младший брат повыше, потяжелее и готов применять силовые приёмы, причем статистика в атаке у Коула даже сейчас круче, чем у Лэйна в своё время. «Кэпиталз» могут быть более спокойны за своё будущее после Овечкина.

з. Альберт Смитс (Латвия, драфт-2026)

Лишь один игрок из Латвии был выбран в первом раунде драфта — Земгус Гиргенсонс в 2012-м. Теперь у защитника финского «Юкурита» есть все шансы не только стать вторым таким игроком, но и обставить форварда «Тампы»: того взяли под №14, а Смит у многих экспертов уже котируется в топ-10. Уже в 17 лет Смит играл по 20-21 минуту за матч, что очень мощно для главной финской лиги даже с учётом слабого статуса команды. В местной молодёжке Смиту выступать вообще скучно, там он набирает два очка за игру.

Альберт уже успел поиграть за взрослую сборную на Кубке Германии и с большой вероятностью поедет и на взрослый чемпионат мира. Скорее всего, это самый талантливый латвийский защитник со времён Сандиса Озолиньша: разумеется, тяготеющего к атаке Смита уже сравнивают с Озо, только в декорациях современного хоккея и новых требований к игрокам обороны.

н. Ивар Штенберг (Швеция, драфт-2026)

А вот и второй конкурент Маккенны за право уйти №1 этим летом. Позиции для этого прекрасные: уже сейчас Ивар является лучшим бомбардиром «Фрёлунды», с отрывом лучшего клуба Элитсерии. Хотя шведы делают всё, чтобы сохранить своих юниоров дома, игровое время в основе им обычно надо заслужить, всё-таки по уровню среднего таланта местная лига — лучшая в Европе, пусть зачастую не всегда результативная. И показательно, что Штенберг набирает почти очко за матч, обычно играя в третьем звене!

Автор The Hockey News Тони Феррари объяснил, почему считает именно Штенберга лучшим на драфте: «Даже если его фамилия не появляется на табло, то он очень умно играет без шайбы. У него отличное катание, которое позволяет ему переигрывать оппонентов и находить дыры в чужой защите. За счёт своих плеймейкерских данных он может вписаться почти в любое звено, у него отличный бросок и хоккейный интеллект». Генменеджер «Фрёлунды» говорит, что чаще всего игра Штенберга напоминает зрителям Никласа Бекстрёма.

Ивар Стенберг

Ивар Стенберг

Фото: ZUMA/ТАСС

н. Эмиль Хемминг (Финляндия, «Даллас»)

Как мы уже писали, по атаке финской сборной нанесён мощный удар тем, что «Баффало» отказался отпускать на турнир Консту Хелениуса. Так что Хемминг — единственный форвард команды, выбранный в первом раунде драфта, и он вполне похож на типичного финского нападающего, к которым мы привыкли: крупный, ответственно играющий в защите и в прессинге, с хорошим броском и готовностью играть в силовой борьбе. Даже в 18 лет его использовали во взрослой Лииге как чекера четвёртого звена.

н. Адам Бенак (Чехия, «Миннесота»)

Игроки типа Хемминга почти наверняка попадают в НХЛ — правда, не обязательно в роли лидеров. 173 см роста чешского центра сразу же ставят его перспективы под вопрос, тем более с учётом моды на габариты. Однако Бенак старается делать всё, что должен показывать игрок его размеров, чтобы выжить в суровом окружении: демонстрировать феерическую технику и давать максимум энергии в каждой смене. Первый же свой гол в лиге Онтарио Адам забил в меньшинстве финтом между ног. Пока что на Бенака банально интересно смотреть: он постоянно может придумать что-то эдакое.

н. Майкл Миса (Канада, «Сан-Хосе»)

Высокие драфт-пики «акул» уже приносят команде результат: Маклин Селебрини и №4 в 2023-м Уилл Смит уже превратились в один из самых эффективных дуэтов лиги. На таком фоне менеджеры «Сан-Хосе» любезно отпустили действующего №2 в сборную, потому что адаптация в НХЛ не для всех выходит лёгкой. Миса в своё время получил статус «исключительного игрока» в юниорской лиге — не всегда ранний дебют гарантирует успешную карьеру, но пока как будто всё складывается хорошо.

Майкл Миса

Майкл Миса

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Миса назывался самым универсальным и стабильным форвардом прошлого драфта: Майкл часто провоцировал потери соперников и превращал их в опасные моменты, которые сам красиво завершал. Это классный плеймейкер, который не даёт игре скатиться в вертикальные побегушки — в общем, у «Шаркс» есть хорошая перспектива получить крутой дуэт центров через пару лет. Ну а канадская молодёжка при правильном использовании получит человека, который раскрасит игру.

н. Джеймс Хэгенс (США, «Бостон»)

Хэгенс в прошлом году пошёл нынешней дорогой Маккенны: после разрывных сезонов на юниорском уровне поехал в студенческую лигу, а там всё оказалось несколько сложнее. При этом Джеймс играл в сильной команде с отличными партнёрами, но вау-статистики не показал и откатился на седьмое место. С другой стороны, первых номеров драфта много, а выбор Джеймса объявил Адам Сэндлер: кому ещё такое удастся?

В этом году команда у колледжа Бостона не такая разрывная, но Хэгенс продуктивности не теряет: свою прошлогоднюю норму по голам (11) он уже к половине сезона почти выполнил (10 за 16 игр). Однако в целом сильные качества Джеймса не изменились со времён рекордного ЮЧМ: он всё такой же классный плеймейкер с хорошим броском и ответственной игрой в защите. Для «Брюинз», которые страдают после ухода Бержерона и Крейчи, это всё очень важно.

За кем ещё посмотреть: з. Арон Кивихарью (Финляндия), з. Радим Мртка (Чехия), з. Зэйн Парех (Канада), н. Макс Плант (США), н. Портер Мартон (Канада), н. Адам Новотны (Чехия), н. Оливер Суванто (Финляндия)

