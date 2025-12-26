ЦСКА прервал серию поражений, а «Трактор» громит «Ладу» у неё дома.

«Динамо» сушит «Локомотив», молодая звезда «Салавата» снова блистает. Итоги дня в КХЛ

25 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть матчей. Представляем обзор этих игр.

В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков, Девин Броссо, Джек Родевальд и Александр Жаровский, который также отдал две результативные передачи. У «Амура» голы забили Ярослав Дыбленко и Кирилл Петьков. «Салават Юлаев» одержал вторую победу в последних шести встречах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На 10-й минуте первого периода Джейк Масси открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Александр Шаров восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Никита Шашков вывел уральский клуб вперёд. В середине второго периода Максим Тарасов сделал счёт 3:1. В конце игры Рид Буше установил окончательный счёт во встрече. «Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, «Барыс» же потерпел третье поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На 57-й секунде первого периода Иван Романов открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Егор Коршков восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Егор Коршков вывел «Трактор» вперёд, оформив дубль. На 19-й минуте Джош Ливо сделал счёт 3:1. В начале второго периода Андрей Светлаков забросил четвёртую шайбу гостей во встрече. В середине третьего периода Виталий Кравцов довёл счёт до крупного. В конце игры Джош Ливо установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На пятой минуте первого периода Дмитрий Кагарлицкий открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Кирилл Танков восстановил равенство в счёте. За 15 секунд до конца периода Ноэль Хёфенмайер вновь вывел «Сочи» вперёд. На пятой минуте второго периода Руслан Абросимов сделал счёт 2:2. В середине отрезка Макс Эллис в третий раз в матче вывел гостей вперёд. На 15-й минуте третьего периода Илья Иванцов забросил третью шайбу «Северстали» в игре. В овертайме Томас Грегуар принёс хозяевам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На 16-й минуте третьего периода Антон Слепышев с передач Анселя Галимова и Артёма Сергеева забросил шайбу в составе «Динамо». В конце игры Никита Гусев установил окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На 10-й минуте первого периода Виталий Абрамов открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Денис Гурьянов удвоил преимущество армейского клуба. На восьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв забросил шайбу в составе «Торпедо». На последней минуте третьего периода Егор Соколов сделал счёт 2:2. В овертайме Иван Дроздов принёс ЦСКА победу. Таким образом, ЦСКА прервал серию поражений из трёх матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 26 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2