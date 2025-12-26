«Для «Барыса» легионеры — необходимость». Интервью с легендой казахстанского хоккея

Талгат Жайлауов – знаковая личность для «Барыса». Он был одним из лидеров команды во времена её расцвета в первой половине 2010-х и стал одним из небольшой группы игроков, чей свитер подняли под своды арены в Астане.

Спустя несколько лет после завершения игровой карьеры Талгат Бакытбекович продолжает работать на благо единственного представителя Казахстана в КХЛ, помогая Михаилу Кравцу, а с недавних пор является и главным тренером сборной, вместе с которой он стал чемпионом Азии и сыграл на Кубке Первого канала в Новосибирске.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Жайлауов рассказал, что значит для него работа в сборной и как он помогает Кравцу в тренерском штабе «Барыса», а также вспомнил о временах, когда и сам был звездой на льду.

«У сборной Казахстана разные задачи с Россией и Беларусью»

– Какие впечатления от атмосферы турнира в Новосибирске?

– Новосибирск всегда славился своими аншлагами. Атмосфера великолепная, пришёл полный дворец. Болельщики отлично поддержали все сборные, это круто.

– Для вас это второй турнир в качестве главного тренера сборной Казахстана. Как осваиваетесь в новой роли?

– Каждый турнир идёт в плюс, они помогают набраться опыта и идти вперёд. Россия и Беларусь входят в восьмёрку лучших сборных мира. В Азии хоккей сейчас тоже развивается, там неплохие команды.

Талгат Жайлауов в роли главного тренера сборной Казахстана Фото: icehockey.kz

– Насколько неожиданным было предложение возглавить команду?

– Разговоры были давно. Так получилось, что решение приходилось принимать в короткие сроки. Знал заранее, что могу возглавить команду. Спасибо руководству, что доверило такую высокую должность. Стараемся развивать сборную и выполнять поставленные задачи.

– Какие задачи поставлены на этот турнир?

– Для нас этот турнир тяжёлый, в расположение сборной не приехали многие ребята, которые являются её лидерами. У них свои задачи в клубах на второй этап регулярки КХЛ. Благодарен ребятам, которые играют в казахстанской лиге, – они приехали в сборную в хорошей форме. Хотим показать хороший хоккей и побеждать.

– То есть лидеров из КХЛ не отпустили клубы?

– Я за всеми следил, со всеми разговаривал. Понимаю, что у каждого есть свои задачи. Здорово было бы привезти сюда всех сильнейших. Дело не в том, что их не отпустили клубы, здесь большую роль сыграл человеческий фактор.

– Согласитесь, что для сборной Казахстана Кубок Первого канала имеет большее значение? Россия и Беларусь не выступают на международной арене, а для вас это ещё одна возможность подготовиться к чемпионату мира.

– Мне хочется посмотреть всех игроков и готовиться к чемпионату мира. На таком турнире тоже приобретаем хороший опыт. У нас разные задачи со сборными России и Беларуси.

– Для вас важно показать себя как главного тренера? Или это такой же процесс, как и при работе ассистентом в «Барысе»?

– Такая осознанность должна прийти со временем. Понимаю, какую ответственность несу перед страной. Мне тоже нужно понимать, какие задачи стоят перед командой.

– Правильно понимаю, что, если всё пойдёт хорошо, вы будете тренировать Казахстан на чемпионате мира?

– Это пока не обсуждалось. Мы проводим два турнира в короткое время. Пока сконцентрированы только на них. Решение будет приниматься по их итогам, думаю.

«Барысу» не хватает только результата»

– Чем вы занимаетесь в штабе Михаила Кравца в «Барысе»?

– Больше отвечаю за нападение. Подсказываю, что вижу, в том числе и на собраниях.

Талгат Жайлауов (слева) на тренерском мостике «Барыса» Фото: hcbarys.kz

– Этот опыт помогает при работе главным тренером?

– Скажу так – это очень хороший опыт, он помогает приобрести своё видение. Это здорово помогает. Хочется, чтобы команда играла в современный хоккей. Постоянно консультируемся с разными европейскими тренерами, но пока ищем свою игру. Понимаем, кто лидирует в этой отрасли в мире, и хотим этому соответствовать.

– «Барыс» неплохо начинал сезон. Почему не удалось сохранить тот импульс?

– У команды свои задачи, постоянно нужен своевременный результат. Идёт давление на тренеров и команду. Болельщики ждут быстрого результата, но так в хоккее не бывает. Нам нужно время, чтобы команда сыгралась и начала показывать тот хоккей, который мы хотим видеть. Если мы получим это время, у «Барыса» всё будет здорово.

— В этом сезоне болельщики стали больше заполнять трибуны, чем в предыдущие годы. Чувствуете, что в «Барыс» снова верят?

– Не могу анализировать это. Сейчас у нас новый тренер, новая система, которая предполагает более современный хоккей. Нам не хватает только результата. Если болельщики приходят, значит, им нравится тот хоккей, который предлагает «Барыс».

– Это он помогает добывать такие победы, как, например, 6:2 с «Авангардом»?

– У грандов КХЛ и задачи, и подбор игроков другие. Но это регулярный чемпионат – нужно понимать, кто в каком состоянии находится. Такие победы придают уверенность команде и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

– Михаил Кравец нередко критично высказывался об игроках команды на пресс-конференциях, особенно о легионерах. Разделяете его претензии?

– Когда я был игроком, у нас легионеры занимали лидирующие позиции. Мы одна команда, ко всем надо относиться одинаково. У нас нет разделения в команде. Если Михаил Григорьевич сказал что-то, значит, так надо.

– Можно сказать, что вы посредник между Кравцом и казахстанскими игроками?

– Я прекрасно знаю их менталитет и уровень. Мне гораздо легче понимать, кто из них на что способен. Да, у нас есть пробел в хоккее, но я верю в светлое будущее этих игроков. Какая-то часть наших игроков развивается за океаном, какая-то в Европе. Мы за всеми следим. Это не так масштабно, как у сборных из топ-8. Но что есть, то есть. Чем богаты, тем и рады (улыбается).

– Молодые казахстанские игроки прислушиваются к вам? Есть ли у вас авторитет среди них?

– Пока не осознал, но чувствую, что ребята слушают. Вижу в их глазах искру. Где-то не у них не получается, но я чувствую желание и старание.

– Ваш игроцкий опыт с легионерами «Барыса» помогает понять нынешних легионеров команды?

– Те легионеры, с которыми я играл, были на лидирующих позициях в КХЛ. Хоккей – командный вид спорта. У всех свои задачи в клубе, но каждый должен помогать команде.

«Тренерам всегда не хватает времени»

– Часто вспоминаете времена, когда «Барыс» был на слуху с вами в составе?

– Тот опыт был отличным. Хоккей меняется, и надо не жить тем временем, а впитывать современный стиль игры и помогать внедрять его в команду.

– Вы работали в штабе Дэвида Немировски, когда его уволили меньше чем через месяц после начала сезона. Что пошло не так в том проекте?

– Я уважаю Дэвида, он был отличным хоккеистом. От нас требовали дать результат в короткие сроки. А тот хоккей, который он хотел поставить, требовал больше времени. Всегда не хватает времени.

– Работа с ним и с Кравцом отличаются?

– Михаилу Григорьевичу дали больше времени. У него сборы прошли более правильно, чем у Дэвида. Немировски не хватило времени, чтобы создать команду, – тогда были отборочные игры у сборной, команда собралась в полном составе только перед началом регулярного чемпионата. У игроков не было достаточно времени, чтобы понять систему и подготовиться к чемпионату.

Недавно Немировски покинул ещё один клуб: Официально «Шанхайские Драконы» объявили об уходе тренера Дэвида Немировски

– Тогда клуб пошёл по пути отказа от легионеров. Это правильно, на ваш взгляд? Вы блистали во времена гораздо большей конкуренции с иностранными игроками.

– Вы же понимаете, на каком уровне находится Казахстан. Мы бы могли отказаться от легионеров, если бы у нас было больше качественных хоккеистов. Для «Барыса» легионеры – необходимость. Если бы было 30 элитных казахстанских игроков, мы могли бы обходиться без иностранцев. Но надо смотреть, во что мы хотим играть, на каком месте хотим находиться. На нынешнем уровне развития нам необходимы легионеры.

– Что необходимо, чтобы вернуть «Барыс» и казахстанский хоккей на уровень десятилетней давности?

– Хороший вопрос, над которым надо очень серьёзно подумать. Нужна массовость, чтобы хоккеисты играли в хороших клубах. Это будет здорово для сборной. Но у нас не так много ребят, как в той же Беларуси, играют в топовых командах. Надо к этому стремиться. Когда в хороших клубах будет больше казахстанцев, это пойдёт нашей сборной на пользу.

– Согласитесь, при Ари-Пекке Селине «Барыс» провёл лучший сезон в истории КХЛ?

– Это было очень давно. Селин тренировал весь сезон, ставил современный хоккей по тем меркам. У него получилось реализовать то, что он хотел видеть. Была очень сплочённая команда. Это отличный тренер и отличный человек, который по сей день помогает мне, мы с ним на связи.

– Вас удивило, что его уволили из-за результатов со сборной Казахстана?

– Да, есть такой момент. Но я не могу комментировать решения руководства, это не в моей компетенции.

«Выбор на Матч звёзд КХЛ – пик моей карьеры»

– Момент, который многие болельщики до сих пор вспоминают с горечью, – ваше падение в аэропорту после серии с «Автомобилистом» в 2014-м. Та травма сильно повлияла на развитие вашей карьеры?

– Если честно, сильно повлияла. Я мог восстановиться и прийти в свою форму. Но тогда мне пришлось бы потратить на это год. Но тогда принял решение сразу поехать со сборной на чемпионат мира. Если бы я сейчас оказался в такой же ситуации, то выбрал бы пропустить год и полноценно восстановиться. Но тогда я уже через два месяца поехал биться за честь страны. Всё наложилось, и моя карьера пошла вниз.

– Андрей Назаров принимал во внимание, что вам нужно время на восстановление? Вы ведь и в фарм-клубе поиграть успели.

– Каждый тренер принимает свои решения, не хочу это обсуждать. Тренер смотрит, кто лучше готов. Видимо, Андрей Викторович тогда решил, что другие игроки готовы лучше меня.

– Мы считаем вас единственным этническим казахом, который играл в хоккей на высоком уровне. А вы так себя идентифицируете, как легенду?

– Никогда не хотел, чтобы было такое деление, у нас многонациональная страна. У нас очень много хороших хоккеистов. Не ощущаю себя легендой. Да, приятно такое признание, но моё мнение, что это не так.

– А кто лучший казахстанский игрок?

– Живая легенда – Роман Старченко.

– У вас была достаточно длинная и успешная карьера, но вся она прошла в казахстанских клубах. В российские не звали или вы сами не пошли?

– Не было чего-то конкретного. Когда был молод, было предложение из Тольятти. Но затем все силы отдавал «Барысу» и сборной Казахстана. Перейти не было ни желания, ни возможности. Рад, что всю карьеру провёл дома.

– Попадание на Матч звёзд КХЛ в 2014-м – главное событие в карьере?

– Это признание журналистов и болельщиков. Да, это был пик моей карьеры.

– В «Барысе» вы успели поработать с Вячеславом Буцаевым. Тогда ему тоже не хватило времени?

– Вячеслав Геннадьевич – заслуженный человек в хоккее. Всем нам не хватает времени. Тяжело комментировать, когда всё происходит в такие короткие сроки.

– Вы родом из Усть-Каменогорска. Самый известный представитель этого города прямо сейчас – Игорь Никитин. Для вас это ориентир в тренерской деятельности?

– Не могу говорить так масштабно, но это, очевидно, один из лучших тренеров КХЛ. Нужно стремиться работать так же, как и он. Лично с ним не знаком, но буду очень рад познакомиться. Уже старался брать лучшее у него, в том числе при начале тренерской деятельности. Сейчас хоккей так устроен, что можно делать так и без личного знакомства.