Для хоккейного болельщика нет более привычной новогодней традиции, чем просмотр молодёжного чемпионата мира.

Сборной России нет на МЧМ-2026. Но есть 3 причины дать шанс этому турниру

Сегодня, 26 декабря, в США стартует молодёжный чемпионат мира — 2026. Турнир продлится до 5 января 2026 года. А начнётся МЧМ с матча между Швецией и Словакией.

Молодёжной сборной России вновь не будет на чемпионате мира. В последний раз наша национальная команда играла на МЧМ в конце 2021 года — тогда он был прерван из-за пандемии коронавируса. После этого три розыгрыша подряд прошли без сборной России — и впереди четвёртый такой.

Получается, если нашей команды нет на чемпионате мира, то и смотреть его не стоит? В чём вообще интерес?

А таковой есть. Как и причины смотреть МЧМ-2026, даже если там нет российской молодёжки.

Так зачем же включать в новогодние праздники турнир без нашей сборной? Вот три главные причины.

Молодые звёзды

Конечно, первая — это россыпь юных звёздочек. Обычно те, кому не удаётся следить за более нишевыми соревнованиями вроде NCAA, могут впервые нормально познакомиться с будущими топами именно на МЧМ. В разное время здесь проявляли себя Александр Овечкин и Евгений Малкин, Никлас Бекстрём и Эрик Карлссон, Фил Кессел и Микаэль Гранлунд, Джонатан Юбердо и Джон Таварес, Кэри Прайс и Патрик Кейн, Коннор Бедард и Коннор Макдэвид… Этот список можно продолжать очень долго.

Да, без наших парней турнир будет менее звёздным, и всё же будущие топ-хоккеисты способны заявить о себе уже в ближайшие дни. А вы, увидев их перформанс, спустя годы совершенно законно сможете заявить: «Я знал этого парня ещё до того, как он стал звездой!» А заодно и проследить за всем путём становления будущего топа.

Коннор Макдэвид на МЧМ Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Классный хоккей

Взрослые чемпионаты мира, несмотря на выправляющийся уровень конкуренции, не всегда могут похвастать качественной игрой. А вот молодёжные ЧМ — могут.

Сенсационные разгромы, интересные тактические ходы, яркая игра — этим МЧМ всегда радуют. Где ещё можно увидеть, как Финляндия пропускает восемь голов за матч, а Канада проигрывает всухую? В каком ещё турнире сочетаются довольно высокий уровень, будущие или действующие звёзды и средний показатель в семь-восемь шайб за встречу? Только на МЧМ.

А помимо этого, не будем забывать, что на мероприятие приезжают ещё совсем молодые парни. Они горят хоккеем, желают показать себя в лучшем свете, отыграть за родную сборную на максимум. А ещё — хорошо провести время. Поэтому на МЧМ всегда достаточно дерзких парней, которые в любой момент могут сотворить нечто неординарное.

Как бы то ни было, если выбрать просмотр молодёжного чемпионата мира, всегда можно получить удовольствие и приятно провести время.

Новогодняя традиция

Для заядлых хоккейных болельщиков просмотр МЧМ — это буквально новогодняя традиция. Довольно редкая, поскольку до сих пор не изжила себя, не устарела. Каждый фанат если уж и не пристально смотрит турнир во время праздников, то хотя бы периодически включает тот или иной матч. А ведь многие на самом деле довольно внимательно следят за чемпионатом мира!

В чём же заключается прелесть просмотра МЧМ в новогодние праздники? Что ж, турнир начинается в преддверии Нового года, как бы напоминая о скором праздновании. А ещё помогает дожить до него, переключая внимание с суеты и тревог на что-то знакомое и по-своему комфортное — или, как сейчас предпочитают называть это ощущение, «ламповое».

После этого МЧМ плавно перетекает в сам Новый год. Зачастую в новогоднюю ночь можно наткнуться на какой-нибудь матч в прямом эфире — и разве это хуже, чем какой-нибудь «Голубой огонёк»?

А затем игры молодёжек становятся твоим верным спутником во время всех праздников.

Когда ты только просыпаешься к обеду, а то и к вечеру, оказывается, что матчи молодёжного чемпионата мира, в обычные дни начинающиеся довольно поздно, идут в довольно удобное время. А что может быть приятнее, чем ночью наткнуться на прямой эфир хоккейной встречи?

Сборная США на МЧМ-2025 Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Кроме того, такой хоккей может помочь приятно провести время и отключиться от новогодней рутины. Всё-таки каждый в определённый момент устаёт от новостей, от набивших оскомину новогодних комедий, от голубых огоньков и — уж простите — даже от очередного повтора советского фильма, который ты успел на этот Новый год глянуть уже пару-тройку раз на разных каналах. В сей момент на помощь приходит МЧМ — для некоторых он становится настоящим спасением.

Да и под оливье молодёжный хоккей заходит довольно хорошо.

Так что хоть нашей сборной на МЧМ и не будет, но настоящие болельщики в первую очередь любят хоккей. Новогодняя традиция выдержала испытание временем и всё ещё способна принести большое количество положительных эмоций — если ей, конечно, дать шанс.

И уж поверьте, вы точно не пожалеете.