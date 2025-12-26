Скидки
Главная Хоккей Статьи

Почему стоит смотреть МЧМ-2026 без сборной России, плюсы молодёжного чемпионата мира, когда начнётся и где пройдёт МЧМ-2026

Сборной России нет на МЧМ-2026. Но есть 3 причины дать шанс этому турниру
Владимир Лаевский
Есть 3 причины дать шанс МЧМ-2026 без России
Для хоккейного болельщика нет более привычной новогодней традиции, чем просмотр молодёжного чемпионата мира.

Сегодня, 26 декабря, в США стартует молодёжный чемпионат мира — 2026. Турнир продлится до 5 января 2026 года. А начнётся МЧМ с матча между Швецией и Словакией.

Молодёжной сборной России вновь не будет на чемпионате мира. В последний раз наша национальная команда играла на МЧМ в конце 2021 года — тогда он был прерван из-за пандемии коронавируса. После этого три розыгрыша подряд прошли без сборной России — и впереди четвёртый такой.

Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее

Получается, если нашей команды нет на чемпионате мира, то и смотреть его не стоит? В чём вообще интерес?

А таковой есть. Как и причины смотреть МЧМ-2026, даже если там нет российской молодёжки.

Так зачем же включать в новогодние праздники турнир без нашей сборной? Вот три главные причины.

Российских юниоров вернут на чемпионат мира по хоккею? Сделан первый шаг, но всё непросто Российских юниоров вернут на чемпионат мира по хоккею? Сделан первый шаг, но всё непросто
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею? «Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?

Молодые звёзды

Конечно, первая — это россыпь юных звёздочек. Обычно те, кому не удаётся следить за более нишевыми соревнованиями вроде NCAA, могут впервые нормально познакомиться с будущими топами именно на МЧМ. В разное время здесь проявляли себя Александр Овечкин и Евгений Малкин, Никлас Бекстрём и Эрик Карлссон, Фил Кессел и Микаэль Гранлунд, Джонатан Юбердо и Джон Таварес, Кэри Прайс и Патрик Кейн, Коннор Бедард и Коннор Макдэвид… Этот список можно продолжать очень долго.

Да, без наших парней турнир будет менее звёздным, и всё же будущие топ-хоккеисты способны заявить о себе уже в ближайшие дни. А вы, увидев их перформанс, спустя годы совершенно законно сможете заявить: «Я знал этого парня ещё до того, как он стал звездой!» А заодно и проследить за всем путём становления будущего топа.

Коннор Макдэвид на МЧМ

Коннор Макдэвид на МЧМ

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Классный хоккей

Взрослые чемпионаты мира, несмотря на выправляющийся уровень конкуренции, не всегда могут похвастать качественной игрой. А вот молодёжные ЧМ — могут.

Сенсационные разгромы, интересные тактические ходы, яркая игра — этим МЧМ всегда радуют. Где ещё можно увидеть, как Финляндия пропускает восемь голов за матч, а Канада проигрывает всухую? В каком ещё турнире сочетаются довольно высокий уровень, будущие или действующие звёзды и средний показатель в семь-восемь шайб за встречу? Только на МЧМ.

А помимо этого, не будем забывать, что на мероприятие приезжают ещё совсем молодые парни. Они горят хоккеем, желают показать себя в лучшем свете, отыграть за родную сборную на максимум. А ещё — хорошо провести время. Поэтому на МЧМ всегда достаточно дерзких парней, которые в любой момент могут сотворить нечто неординарное.

А ещё на МЧМ есть много интриг:
Канада возьмёт реванш? США оформят «золотой» хет-трик? Превью МЧМ-2026 по хоккею
Канада возьмёт реванш? США оформят «золотой» хет-трик? Превью МЧМ-2026 по хоккею

Как бы то ни было, если выбрать просмотр молодёжного чемпионата мира, всегда можно получить удовольствие и приятно провести время.

Новогодняя традиция

Для заядлых хоккейных болельщиков просмотр МЧМ — это буквально новогодняя традиция. Довольно редкая, поскольку до сих пор не изжила себя, не устарела. Каждый фанат если уж и не пристально смотрит турнир во время праздников, то хотя бы периодически включает тот или иной матч. А ведь многие на самом деле довольно внимательно следят за чемпионатом мира!

В чём же заключается прелесть просмотра МЧМ в новогодние праздники? Что ж, турнир начинается в преддверии Нового года, как бы напоминая о скором праздновании. А ещё помогает дожить до него, переключая внимание с суеты и тревог на что-то знакомое и по-своему комфортное — или, как сейчас предпочитают называть это ощущение, «ламповое».

После этого МЧМ плавно перетекает в сам Новый год. Зачастую в новогоднюю ночь можно наткнуться на какой-нибудь матч в прямом эфире — и разве это хуже, чем какой-нибудь «Голубой огонёк»?

А затем игры молодёжек становятся твоим верным спутником во время всех праздников.

Когда ты только просыпаешься к обеду, а то и к вечеру, оказывается, что матчи молодёжного чемпионата мира, в обычные дни начинающиеся довольно поздно, идут в довольно удобное время. А что может быть приятнее, чем ночью наткнуться на прямой эфир хоккейной встречи?

Сборная США на МЧМ-2025

Сборная США на МЧМ-2025

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Кроме того, такой хоккей может помочь приятно провести время и отключиться от новогодней рутины. Всё-таки каждый в определённый момент устаёт от новостей, от набивших оскомину новогодних комедий, от голубых огоньков и — уж простите — даже от очередного повтора советского фильма, который ты успел на этот Новый год глянуть уже пару-тройку раз на разных каналах. В сей момент на помощь приходит МЧМ — для некоторых он становится настоящим спасением.

Да и под оливье молодёжный хоккей заходит довольно хорошо.

Так что хоть нашей сборной на МЧМ и не будет, но настоящие болельщики в первую очередь любят хоккей. Новогодняя традиция выдержала испытание временем и всё ещё способна принести большое количество положительных эмоций — если ей, конечно, дать шанс.

И уж поверьте, вы точно не пожалеете.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
