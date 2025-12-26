«Авангард» снова обыграл лидера КХЛ! У «Металлурга» появился неудобный соперник?

Две команды выдали красивый матч со множеством моментов, но в основное время забили лишь дважды.

В последние годы в лиге расплодилось множество дерби: и уральское, и дальневосточное, и даже было «новое» с участием «Сочи» и «Куньлуня». А вот одна из самых жарких вывесок Суперлиги нулевых своего красивого имени так и не получила — хотя, вполне возможно, уже не все помнят драматичные финалы из начала нулевых, сигарные битвы менеджеров и прочие милые вещи.

Матч проходил под знаком юбилея двух клубов: омичи использовали форму к 75-летию команды, а «Металлург» именно сегодня отмечает 70-летие, праздновать которое будет уже на своём льду. В знаменательный день «Металлург» сохранил ещё и Андрея Разина, продлив контракт на два года. Не все верили в его успешную работу в топ-клубе, однако «Магнитка» и играет красиво, и побеждает, и развивает молодых — сложно найти другого тренера, который закрывал бы все три этих требования.

Игра получилась очень интересной. Обычно инициативу перехватывает кто-то один или долгое время ей не владеет вообще никто, а команды больше времени проводят в средней зоне. Но в данном случае инициативу на короткие отрезки перекидывали из рук в руки, словно горячую картошку. «Металлург» очень сильно начал игру, заставив вспомнить, как совсем недавно Никита Серебряков в гостевом матче отразил сразу 59 бросков. Однако омичи не дали стартовому натиску гостей сокрушить себя и сами перевели игру в чужую зону.

Обоим командам удавалось проникнуть на чужой пятак, и вратарям приходилось работать. У «Авангарда» в первом периоде активно подключался к атакам Максим Лажуа, и Александр Смолин отразил опасный бросок канадского защитника. Серебрякову один раз помогла штанга: каркас принял на себя шайбу, пущенную Русланом Исхаковым. Хороший момент для гола бывшей команде был у Николая Прохоркина, но голкипер тоже отразил бросок.

Счёт во встрече открыл «Металлург», и сделал это Люк Джонсон. Канадец отсутствовал в составе команды более двух месяцев из-за экзотической причины: кражи паспорта. Однако после долгой паузы на лёд вернулся знакомый болельщикам Джонсон – специалист по вбрасываниям и голам с пятака. Этот момент ярко показал силу канадца: сначала Люк чисто выиграл точку, а потом, не растрачивая сил, оказался в нужный момент в нужном месте.

«Металлург» мог и удвоить счёт в большинстве вскоре после гола, но Серебряков спасал, а защитники «ястребов» принимали на себя броски. «Авангард» отвечал своим большинством, однако «Магнитка» нейтрализовала лучшую бригаду лиги. Показательно равенство почти по всем статистическим показателям после 40 минут, разве что вбрасывания куда чаще забирал «Авангард».

После перерыва равным стал и счёт на табло, причём всё-таки отличился Прохоркин, который сделал гол почти в соло, перехитрив нескольких оппонентов. Гол явно придал сил «Авангарду», и третий период впервые прошёл с явным позиционным перевесом одной команды. Но «Металлург» не ломался, не пускал гостей на пятак и постоянно отвечал опаснейшими контратаками. На последней минуте основного времени гости заработали большинство, в овертайме играли остаток времени спецбригадой из четырёх форвардов, однако не смогли забить.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Серия буллитов тоже вышла зрелищной благодаря нескольким эстетским попыткам. Но в итоге решающий бросок реализовал Прохоркин. Таким образом, «Авангард» забрал три игры у «Металлурга» из четырёх: пока Серебряков ставит в тупик лучшую атаку всей КХЛ.