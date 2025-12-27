Скидки
Результаты матчей КХЛ 26 декабря, видео голов, обзоры, таблица, расписание матчей 27 декабря

«Сибирь» отправила «Адмирал» на дно, СКА остановил Минск. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 26 декабря 2025 года
«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Металлург», «Нефтехимик» дожал «Шанхай».

26 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о каждой игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Лещенко (Пьянов, Федотов) – 04:07 (5x5)     0:2 Широков (Уилсон, Аланов) – 13:52 (5x4)     0:3 Климович (Яковлев, Валитов) – 38:12 (5x5)     1:3 Шулак (Сошников, Завгородний) – 52:52 (5x4)     1:4 Бек (Неколенко, Уилсон) – 55:20 (5x5)     2:4 Шулак (Тертышный, Завгородний) – 59:53 (5x5)    

Во Владивостоке встречались конкуренты за места в плей-офф на Востоке, но борьбы во встрече не получилось. «Сибирь» быстро открыла счёт, затем реализовала первое же в матче большинство, а во втором периоде Сергей Широков закрепил успех «снежинок». В третьем периоде Либор Шулак сумел размочить Антона Красоткина, однако вскоре Тейлор Бек улетел в контратаку, забил свой первый гол после возвращения в «Сибирь» и снял все вопросы о победителе встречи. Новосибирцы обошли «Адмирал» в таблице, отправив «моряков» на последнее место конференции, до зоны плей-офф команде Ярослава Люзенкова – только три очка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон (Коробкин, Коротков) – 25:21 (5x5)     1:1 Прохоркин (Рашевский) – 41:32 (5x5)     2:1 Прохоркин – 65:00    

В Омске лидеры Востока, да и всей КХЛ «Авангард» и «Металлург» провели классный, яркий матч, в котором мало голов было исключительно благодаря шикарной игре голкиперов Александра Смолина и Никиты Серебрякова. На шайбу Люка Джонсона в начале третьего периода ответил Николай Прохоркин, а позднее форвард «Авангарда» стал главным героем всей игры, реализовав победный послематчевый бросок.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лайпсик (Гримальди) – 05:49 (5x5)     0:2 Поляков (Гурзанов) – 13:50 (5x5)     0:3 Воробьёв (Галенюк) – 27:58 (5x5)     1:3 Энас (Лимож, Пинчук) – 49:48 (6x4)     1:4 Воробьёв (Плотников) – 59:10 (en)    

В Минск в гости к грозному в нынешнем сезоне «Динамо» приехал СКА, однако у хозяев в этом матче мало что получилось. Уже в первом периоде армейцы повели в две шайбы, в середине игры счёт стал 0:3. Лишь в третьем отрезке, сняв вратаря в большинстве, «зубры» смогли распечатать Сергея Иванова, но развить успех «Динамо» не смогло, а точку во встрече на последней минуте поставил Михаил Воробьёв, поразив пустые ворота и оформив дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Шафигуллин, Дергачёв) – 10:46 (5x5)     1:1 Рассказов (Попугаев, Акользин) – 18:08 (5x5)     1:2 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 33:12 (5x5)     1:3 Надворный (Криволапов, Федотов) – 34:54 (5x5)     2:3 Лабанк (Калинюк, Саттер) – 48:20 (5x4)     3:3 Кузнецов (Брынцев) – 53:31 (5x5)     3:4 Хоружев (Белозёров) – 62:11 (3x3)    

В Санкт-Петербурге «Шанхайские драконы», прервавшие в прошлом матче серию поражений, принимали «Нефтехимик», у которого такая серия ещё продолжалась. В первом периоде команды обменялись голами, во втором нижнекамцы забросили две безответные шайбы, однако «Шанхай» в заключительной двадцатиминутке сумел отыграться. Впрочем, лишь для того, чтобы в овертайме пропустить решающий гол от Никиты Хоружева.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 27 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Амур
Хабаровск
