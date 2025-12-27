«Сибирь» отправила «Адмирал» на дно, СКА остановил Минск. Итоги дня в КХЛ

26 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о каждой игре.
Во Владивостоке встречались конкуренты за места в плей-офф на Востоке, но борьбы во встрече не получилось. «Сибирь» быстро открыла счёт, затем реализовала первое же в матче большинство, а во втором периоде Сергей Широков закрепил успех «снежинок». В третьем периоде Либор Шулак сумел размочить Антона Красоткина, однако вскоре Тейлор Бек улетел в контратаку, забил свой первый гол после возвращения в «Сибирь» и снял все вопросы о победителе встречи. Новосибирцы обошли «Адмирал» в таблице, отправив «моряков» на последнее место конференции, до зоны плей-офф команде Ярослава Люзенкова – только три очка.
В Омске лидеры Востока, да и всей КХЛ «Авангард» и «Металлург» провели классный, яркий матч, в котором мало голов было исключительно благодаря шикарной игре голкиперов Александра Смолина и Никиты Серебрякова. На шайбу Люка Джонсона в начале третьего периода ответил Николай Прохоркин, а позднее форвард «Авангарда» стал главным героем всей игры, реализовав победный послематчевый бросок.
В Минск в гости к грозному в нынешнем сезоне «Динамо» приехал СКА, однако у хозяев в этом матче мало что получилось. Уже в первом периоде армейцы повели в две шайбы, в середине игры счёт стал 0:3. Лишь в третьем отрезке, сняв вратаря в большинстве, «зубры» смогли распечатать Сергея Иванова, но развить успех «Динамо» не смогло, а точку во встрече на последней минуте поставил Михаил Воробьёв, поразив пустые ворота и оформив дубль.
В Санкт-Петербурге «Шанхайские драконы», прервавшие в прошлом матче серию поражений, принимали «Нефтехимик», у которого такая серия ещё продолжалась. В первом периоде команды обменялись голами, во втором нижнекамцы забросили две безответные шайбы, однако «Шанхай» в заключительной двадцатиминутке сумел отыграться. Впрочем, лишь для того, чтобы в овертайме пропустить решающий гол от Никиты Хоружева.
